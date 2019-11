En conferencia organizada por el Estudio Cr. Gabriel Ferrère & Asesores

Este jueves 21 a partir de las 19 horas en Salto Hotel & Casino, Gonzalo Noya dará una charla sobre «¿Qué hacen los buenos líderes?», organizada por el Estudio Cr. Gabriel Ferrère & Asesores. Antes de llegar a nuestra ciudad, dialogó con LINK.

- ¿Cómo termina un ingeniero dando charlas sobre liderazgo?

– La verdad es que es una muy buena pregunta (risas). Te cuento que salí de la universidad y empecé a programar, soy ingeniero en sistemas. Mis primeros años de trabajo estuve programando, hasta que en determinado momento me pusieron a cargo de un proyecto grande, y empecé a tratar de manejarlo siguiendo las técnicas de los métodos y cosas más racionales que nos enseñaron en ingeniería, y me di cuenta que algunas cosas funcionaban y otras no, porque somos personas y no solo nos movemos por temas racionales y métodos, tenemos una gran parte que nos mueve que es la emoción. Y me di cuenta manejando los equipos de trabajo que me tocaban manejar, que se precisaba otra clase de habilidades.

Me empezó a gustar el tema de gerenciar proyectos y equipos de trabajo. Primero lo tenía que aplicar para mis propios proyectos, y en determinado momento empecé a ayudar a otros a desarrollar las habilidades de gestión de proyectos y liderazgos de proyectos, en principio más en la parte de ingeniería de sistemas, que es donde me movía yo. Después empecé a expandir eso a otras industrias, en la construcción, y terminé dando charlas y talleres de liderazgo que al final es una pasión para mí. Pensé que la ingeniería de sistemas iba a ser mi vida y a lo largo de mi carrera me di cuenta que todo esto de liderar y de acompañar a otras personas en su viaje de liderazgo me encantaba, y así terminé.

- ¿Se nace líder o se hace?

– Y si, se hace. Parte viene desde el nacimiento y otra parte viene de querer desarrollar tus habilidades y llevarlas al siguiente nivel. Conozco mucha gente que cuando empezó no tenía quizás grandes habilidades de liderazgo, sin embargo, sus ganas de desarrollarse, han hecho que se hayan desarrollado a un nivel bárbaro.

Lo que quiero decir es que el liderazgo no está reservado para Gandhi y Mandela, que obviamente fueron líderes excepcionales, sino que todos podemos hacer parte del viaje y llevar nuestras habilidades de liderazgo hasta un nivel muy bueno. Seguramente no necesitemos manejar o liderar Sudáfrica en medio del Aparthaid. Para eso necesitás a una persona como Mandela, quizás. Pero para manejar las organizaciones que tenemos, la verdad es que si tenés ganas de desarrollar las habilidades que precisás y te dedicás a aprender y a esforzarte, es muy probable que lleves tus habilidades a un nivel muy bueno, y eso es lo que siempre tratamos de transmitir, que vos podés desarrollar tus habilidades de liderazgo si tenés ganas, es igual que cualquier otra disciplina. Se pueden desarrollar las habilidades, y obviamente, parte viene del nacimiento también, pero no está reservado solamente para unos pocos.

- Si tuviera que elegir una palabra como clave para ejercer el liderazgo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo fundamental?

– Peter Drucker, que fue un estudioso de esto, decía que al fin y al cabo los buenos líderes lo que hacen es generar y dirigir las energías humanas. O sea, liderazgo se trata de generar energía emocional. Los buenos gerentes administran, gerencian, ponen metas y siguen la ejecución. Se precisan las dos cosas, habilidades de liderazgo para motivar a las personas y habilidades de gestión para hacer que las cosas pasen.

El liderazgo para mí se trata de cómo hacer para motivar a las personas, y ahí entran cosas que no son tan matemáticas. Por ejemplo, entender cuál es el propósito común de todos, para qué venimos todos los días a trabajar, qué es lo que nos une, eso es algo que trata más del liderazgo que de gestión. Generar confianza, es muy propia de los líderes. Es más, si querés una analogía, para mí ser padre o madre tiene mucho que ver con el liderazgo, porque lo que querés al fin y al cabo con tus hijos, es que se desarrollen todo lo que puedan y que sean felices. Y los buenos líderes hacen eso con la gente que en cierta forma la lidera. Tratan que las personas crezcan y que brillen por sí, y no quieren brillar ellos. Cuando te nombran jefe, si querés convertirte en líder ya se dejó de tratar de ti, se trata de ellos.

- Nos podría dar un adelanto sobre la charla. ¿Por qué no nos la podemos perder?

– Lo que vamos a conversar es justamente eso, reflexionar qué se necesita para dejar de ser jefe y pasar a ser líder. Jefe te nombra alguien, ahora líder te nombran quienes te siguen. ¿Y por qué te sigue la gente que te sigue? Si querés averiguar eso y reflexionar sobre qué estás haciendo tú, y cómo podrías hacer para desarrollar habilidades más de liderazgo y no tanto de gestión, esta charla es para vos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Gabriel y a su Estudio que está organizando esta actividad en Salto.