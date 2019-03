Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

VER SU ROSTRO EN LA PANTALLA…

Ya alcanzaba para reír… su cara, su expresión, hacía saltar con carcajadas al espectador en su butaca en las salas cinematográficas. Ya sea en los estrenos, continuados, y en las viejas y tan queridas matinés, donde se veían cuatro o cinco películas sin ningún tipo de detención. Apareció en la radio, luego hizo teatro, y más tarde en el séptimo arte y la pantalla chica. Idolo del gran Hollywood, rodó muchas comedias al lado de estrellas rutilantes de los estudios. Hijo de una cantante de opereta, escocesa, y de un trabajador inglés, era el quinto de siete hermanos. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo, trabajó como boxeador, bajo el nombre de Packy Easte, aunque realmente no logró tener demasiado suceso. Ahí es cuando participa en varios certámenes, imitando a Charles Chaplin. En uno de ellos lo observa el comediante Fatty Arbuckle, y en 1925 le da trabajo. Aparece por varias broadcasters, forma parte de un número llamado The Dancemedians con las Hermanas Hilton, y después de cinco años en el mundo del vodevil, regresa a Nueva York, y se inicia en determinados musicales de Broadway. Desde ese momento los periodistas y parte del público norteamericano lo comienza a destacar por su sentido del humor. Se llamó Leslie Townes Hope, a quien se le conoce en la faz artística como Bob Hope, actor estadounidense nacido en Inglaterra el 29 de mayo de 1903, y desaparecido en Toluca Lake, California, el 27 de julio de 2003, a los 100 años de edad. Durante más de sesenta años rodó infinidad de películas, en ésta ocasión destacamos cinco grandes producciones reideras de su filmografía.

MI RUBIA FAVORITA

My favorite blonde, Mi rubia favorita, fue una de las primeras cintas que ví de Bob Hope, muchos años después de su estreno; fue en el glorioso Cine Edison de la Avda. Garibaldi, del Barrio Goes en la capital. Me hizo reír mucho, claro era más joven, y también otros tiempos, pero Hope tenia un algo especial para el humor, en ese entonces. Mi rubia favorita es un filme de 1942, dirigido por Sidney Lanfield, estelarizada por Hope y la rubia Madeleine Carroll. Se trata de una historia de Melvin Frank y Norman Panamá. La película se basa en un artista de vodevil que se mezcla con agentes secretos británicos y alemanes en los días que Estados Unidos entra en la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Cuando un espía británico es asesinado en cumplimiento del deber, la agente Karen Bentley hereda la misión de su compañero. La misión es entregar un plan de vuelo para un centenar de aviones bombarderos estadounidenses a un agente británico en Chicago. Los planes están ocultos en un pequeño medallón de escorpión que Karen lleva. Todo tiene sabor a comedia hilarante, la verdad. Como dato curioso, en el transcurso del film aparece Bing Crosby, pero su nombre no está ni en el reparto.

RUTA DE MARRUECOS

Road to Morocco, Ruta de Marruecos, o Camino a Marruecos, fue otra desopilante entrega de Hope, junto a Bing Crosby y la bella Dorothy Lamour. Es de 1942, escrita por Frank Butler y Don Hartman, dirigida por David Butler para la Paramount Pictures, siendo la segunda de la tira «Road to…» Fue precedida por Road to Zanzibar, 1941, y seguida por Road to Utopia, 1946. La historia trata sobre dos hombres que hablan rápido, náufragos en una orilla del desierto y vendidos como esclavos a una bella princesa. El escenario es en Marruecos. La cinta empieza con un carguero en el mar explotando, mientras se escuchan noticias por la radio. La causa de la explosión es un misterio, ya que estaba toda la tripulación, con excepción de dos polizones no identificados. Ruta de Marruecos, logró dos nominaciones al Oscar de la Academia: Guión original y sonido. Tres décadas más tarde la pude ver en la tele en un canal de cable, comprobando de que no fue un filme más para Hope, por el contrario resultó una muy buena realización en su estilo. Hoy, el DVD de la película es todo un documento de esa época, y de lo bien que se llevaban en escena Hope y Crosby.

MI ESPIA FAVORITA y EL HIJO DEL CARAPALIDA

Nueve años después, en 1951, Hope le daría más alegrías a la pantalla grande con My favorite spy, Mi espía favorita, dirigida por Norman Z. McLeod y estelarizada por Hope y la bella morocha Hedy Lamarr. También muy proyectada en matinés de salas barriales, de muy buena taquilla. Todo lo cómico bien llevado en la trama que dibujaba a agentes de inteligencia de Norteamérica reclutando al cómico burlesco Peanuts White para hacerse pasar por el espía internacional Eric Augustine, a quien se parece para adquirir un microfilme de un millón de dólares en Tánger. Allí, se encuentra con la irresistible Lily Dalbray, la única «amiga» de Augustine, que ahora está aliada con su archienemigo, Brubaker. Otra excelente de Hope, fue Son of Paleface, El hijo del carapálida, 1952, que encarna junto a Jane Russell, y Roy Rogers, una espectacular comedia del oeste americano, dirigida por Frank Tashlin, y escrita por Tashlin, Joseph Quillan y Robert L. Welch, que trata sobre un hombre que regresa a casa para reclamar el oro de su padre, que no se encuentra en ninguna parte. Una producción para no parar de reír.

Por último, recordamos Call me bwana,

El amo de la selva, de 1963, con Hope y Anita Ekberg, filme británico, una comedia británica bajo la dirección de Gordon Douglas, producida por Albert R. Broccoli, en el guión de Nate Monaster, Harwood, Lachman, y Larkin. Una cápsula espacial estadounidense de regreso a la Tierra con muestras lunares, sufre un desperfecto y va a aterrizar en un remoto lugar de África, donde se suceden todo tipo de aventuras y… diversiones! Sin dudas, fueron cinco grandes producciones de un comediante nato. Más allá de la nostalgia.