Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

«FOOTLOOSE», TARJETA DE PRESENTACION

Su tarjeta de presentación fue y será por siempre, «Footloose», una de las dos piezas que forman parte de la banda sonora del filme homónimo. Estuvo tres semanas consecutivas en el primer puesto de Billboard Hot 100 USA, en el año 1984, en momentos de su lanzamiento. Un año más tarde, 1985, obtuvo un Grammy a la Canción del Año y el Instituto Americano de Cinematografía la incluyó en el Top 100 de las Bandas Originales de Sonido en la posición 96. El tema, grabado en 1983 y lanzado el 28 de enero de 1984 en forma de disco simple 45 rpm fue editado por Columbia Records, y cuenta con superventas de todos los tiempos. Compuesto, interpretado y producido por Kenny Loggins, «Footloose», mantiene vigencia hasta hoy día, siendo un clásico de la nostalgia.

DJ., CANTANTE, AUTOR, GUITARRISTA, PRODUCTOR

Las virtudes profesionales de Kenny Loggins -Kenneth Clark Loggins, su verdadero nombre- son muchas: disc-jockey de radio, cantante, autor, guitarrista y productor musical, teniendo éxito en todos esos rubros. Kenny nació un día como el de hoy, 7 de enero, pero de 1948, en Everett, Washington, y está cumpliendo en la fecha, sus 70 años. Es el más joven de tres hermanos. Hijo de Lina, ama de casa, y de Robert, un vendedor ambulante, por un tiempo residieron en Detroit y Seattle, hasta que se afincaron en forma definitiva en Alhambra, California. El artista en cuestión asistió a San Gabriel Mission High School graduándose en 1966. Estudió guitarra y canto, y formó su primer banda: The Second Helping, la cual editó tres discos simples durante 1968 y 1969, en la fonográfica Viva Records. Luego tocó con Jim Messina, quien llegaba de la agrupación Buffalo Springfield, formando el dúo Loggins & Messina, entre 1972 y 1978. Entre los temas más conocidos del dúo, figuran: «Your mama don’t dance» -canción que fue versionada por las bandas Y&T y Poison en los ochenta- «Danny’s song» y «House at pooh corner». Después de vender más de 16 millones de discos y convertirse en uno de los principales dúos musicales de la década del setenta, Loggins y Messina se separaron en 1976. Pese a que Jim Messina sólo tuvo una popularidad limitada tras la ruptura, Kenny Loggins tuvo una buena colección de sucesos en los ochenta. En 2005 y 2009, Loggins & Messina se volvieron a unir para realizar diversas tournés por territorio norteamericano.

«WE ARE THE WORLD», USA FOR AFRICA, 1985

Llegado el año 1985, Kenny Loggins participa del grupo de cantantes que conformaron el tema «We are the world» para USA for Africa. Tema escrito por Michael Jackson y Lionel Richie, producido por Quincy Jones, lanzado el 7 de marzo de dicho año, por Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopia. Participaron 21 vocalistas que interpretaban algún fragmento en solitario, entre los que estaban importantes nombres: Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, el propio Kenny Loggins, entre otros. «We are the world», logró los premios Grammy de Canción del año, y Disco del año. Tan solo en Estados Unidos, el simple vendió casi ocho millones de copias. Posteriormente, fue incluída en el álbum del mismo nombre que colocó más de tres millones de ejemplares vendidos. Los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y merchandising relacionado con «We are the world» superaron la cifra de 50 millones de dólares.

EL REY DEL SOUNDTRACK

Además de «Footloose», colocó en los hits: «Danger zone» -tema de la película «Top gun»- y «I’m free -Heaven Helps the Man-». Muchos lo llaman «El rey del soundtrack» de los ochenta, por sus contribuciones a la música, ya sea cantando o escribiendo temas para diferentes cintas de esa época. Como disc-jockey tampoco le fue mal que digamos, participando en radio en «Los santos rock radio», una adaptación del videojuego «Grand theft auto v.», creado por Rockstar Games. Hasta el presente, Kenny Loggins se encuentra en actividad permanente, registrando discos y realizando conciertos en vivo y en directo, siempre con la misma intensidad de otros años vividos. Más allá de la nostalgia.