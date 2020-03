Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

DEBUT EN EL DOS POR CUATRO

Gregorio Horacio Cárpena llegó a éste mundo el 24 de enero de 1942, en barrio Villa Luro de Buenos Aires, Argentina. Allí, donde se respiraban aires tangueros, comenzó a gustarle el dos por cuatro, escuchándolo a través de la radio que encendían sus padres, para el regocijo de la familia entera. Bajo el influjo de aquellos intérpretes de esos tiempos, se inició bajo el nombre artístico de Hugo Marcelino, en el año 1957, ingresando a la orquesta de Leopoldo Federico, como niño precoz a los catorce años de edad. Inmediatamente formó parte de un número tanguero junto a Elsa Rivas y Roberto Rufino, debutando por Canal 9 Libertad y actuando en un referente del tango, Cafe Richmond. El asunto se estaba caminando bien, y así fue que una audición especial emitida por Radio Belgrano, recibe el padrinazgo artístico de Azucena Maizani y Alberto Marino, pero a fines de 1958 la agrupación de Rufino, Rivas, Federico, lamentablemente se desintegra.

MIGUEL CALÓ LO LLEVA A SU ORQUESTA

El maestro Miguel Caló lo contrata para llevarlo a su orquesta. Al final no alternó mucho tiempo en esa agrupación, si realizó junto al destacado músico diferentes presentaciones en eventos, bailables y en fonoplateas radiales, no llegando a grabar ningún tema. En 1962 fue llamado por Osvaldo Fresedo para ser vocalista de su orquesta, en la que ya estaba el cantor Carlos Barrios. Allí definitivamente deja de llamarse Hugo Marcelino para convertirse de manera definitiva en Hugo Marcel. Fue aconsejado por su propio padre y Fresedo. Tenía 15 años y ya atravesaba un excelente momento, actuando en todos los clubes importantes: Comunicaciones, Náutico de Olivos, Regatas, Lugano Tennis Club y más. También marcó presencia en los bailes de Confitería Nino, de Vicente López y las elegantes veladas del dos por cuatro del Plaza Hotel y del Alvear Palace Hotel.

GRABA SU PRIMER DISCO

El 12 de enero de 1959, Hugo Marcel registra un disco por vez primera. Los tangos seleccionados fueron «Que lejos de mi Buenos Aires», y «Después del carnaval», pieza que había sido un éxito años atrás en la voz de Ricardo Ruiz. La orquesta con Marcel, es promovida por Canal 7, y en los prestigiosos «Sábados Circulares» de Nicolás «Pipo» Mancera, en Canal 13, llegando a interesar al gran público. Tres años más adelante, en 1962, cuando el trabajo para los cultores de la música ciudadana había bajado, Marcel toma otros caminos y comienza a incursionar en el lineamiento melódico. De la noche a la mañana consigue la consagración como solista nternacional, siendo acompañado por los mejores arregladores y directores de bandas multitudinarias: Waldo de los Ríos, Buby Lavechia, Oscar Toscano, Horacio Malvicino y Lucio Milena. Pero, no tardó demasiado en volver al tango, según el «el amor de toda mi vida».

LO CONVOCA EL MAESTRO MARIANO MORES

1964, fue otro año muy bueno para Marcel. Lo llama el talentoso maestro Mariano Mores para cantar en su Orquesta Lírica Popular junto a Susy Leiva. Con Mariano tuvo la oportunidad de realizar destacadas tournés por el interior de Argentina y llegar a la pantalla chica en excelentes producciones. Con la banda estelar de Mores graba «Tan solo un loco amor» y «Viejo Buenos Aires», que son continuamente promocionadas por las radios porteñas. Se convierte en figura en «Grandes valores del tango» con Silvio Soldán. Ese mismo año, debido a las ofertas que se le hicieron de todos los medios, no tuvo más remedio que abandonar la orquesta de Mores. Entre 1969 y 1974, su carrera se repartió entre el repertorio melódico y el tango. En 1971 protagoniza «Así es Buenos Aires», una película de comedia romántica dirigida por Emilio Vieyra, bajo el guión de Salvador Valverde Calvo, compartiendo estelares con Soledad Silveyra, Susana Giménez, Víctor Bó y Ricardo Bauleo. El filme se rodó en blanco y negro, y allí Marcel interpreta «Niña mujer», «Hoy he visto pasar a María», «Nostalgias», «Por quien llora Soledad» y «Que falta que me haces», hits que a través del tiempo perduran en el repertorio del cantante.

GIRAS POR EL EXTERIOR

Llegaron giras, más discos, presentaciones en Festivales de la Canción, y otra películas, manteniéndose Hugo Marcel en actividad hasta hoy en día.

Tiene 78 años, y es un referente del canto melódico y tanguero argentino. Su esposa es Dolores Martha Barros «Lolita», con la cual tiene un hijo, Christian.

Más allá de la nostalgia.