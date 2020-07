En los últimos años se ha dado un cambio en los hábitos de compra vinculados a la llegada de Internet a la vida de los consumidores.

Hoy en día la oferta de los productos está al alcance de un click y cada vez son más los consumidores que se inclinan por comprar desde la comodidad de su hogar. Estos cambios en el consumo ya se venían dando en forma paulatina pero de alguna forma esta pandemia ha acelerado ese proceso, haciendo que las empresas tengan que modificar rápidamente las formas de ofertar y entregar sus productos.

Al modificar los hábitos de compra, también se modifican las formas de crear «Experiencias de Compra» en los consumidores. Las mismas, están relacionadas con emociones y sentimientos que las empresas generan en el cliente, en un local comercial esta lo visual, la atención, lo sensorial, etc , pero en la venta on-line esto cambia y pasa a jugar un importante rol el vínculo generado a través de la web, así como también el proceso de entrega final del producto.

¿Cuál es el rol de la Logística en esta nueva forma de vender?

Desde el primer momento ese rol es fundamental ya que Logística abarca todos los procesos de Abastecimiento y Distribución de una empresa, impactando directamente en la Experiencia de Compra del cliente.

Algunas veces vemos que las empresas toman la decisión de comenzar a ofrecer sus productos por internet y se focalizan únicamente en el desarrollo de la Tienda Online, perdiendo de vista los procesos logísticos que acompañan al e-commerce. Estos procesos deben estar definidos en el momento que nos lanzamos a esta nueva experiencia de venta on-line para comenzar con el pie derecho y que sea una experiencia positiva

En lo que se refiere a Ventas On-Line.

¿Cómo impactan estos procesos?

Desde el inicio, ya que el comercio debe asegurar que el stock de los productos que está ofreciendo están disponibles, es necesario minimizar los faltantes que pueden tener las empresas por diferencias de stock, gestionando correctamente los inventarios. Ningún cliente quisiera confirmar una compra por la web y que luego la empresa lo llame para informarle que el producto no esta disponible.

Otro punto fundamental es coordinar correctamente la entrega con el cliente, minimizando errores. Aunque parezca básico, uno de los errores más frecuentes es usar una dirección incorrecta por no haber verificado los datos de entrega con el cliente, así como también facturar un producto que no es el que el cliente selecciono.

¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta antes de lanzarse a vender por Internet?

El tiempo de entrega es uno de los puntos a considerar. Para el cliente el tiempo comienza a contar desde que confirma el pago y no se detiene hasta que recibe el producto en el domicilio o lugar pautado de entrega. Este tiempo debe ser lo más breve posible, minimizando la espera y la ansiedad que produce una demora. La empresa tendrá que seleccionar la modalidad de entrega más adecuada, ya sea con recursos propios o subcontratando el servicio, y cuidar que el costo de transporte no impacte en forma sustancial en el precio final del producto. Este es un proceso que debe estar bien definido y acordado con el cliente, preguntas como ¿cuándo se despachara el envío?, ¿qué empresa lo transportara?, ¿Cuándo estaría llegando?, ¿quién cubrirá los costos? son varios de los puntos que deben estar definidos y aclarados con el cliente. Aquí viene bien un dicho que dice….»las cosas claras conservan la amistad»…en este caso conservan la lealtad de un cliente.

Hay otros factores importantes que diferencian la venta online y uno de ellos es el embalaje ya que el mismo debe asegurar que el producto llegue en las condiciones adecuadas a destino. No es lo mismo entregar un producto en mano en una tienda a que este sea cargado en camiones, camionetas, etc pasando por diferentes locaciones hasta llegar al destino. La empresa deberá analizar dependiendo del tipo de producto y las formas de envío cual es empaque más adecuado que protegerá el producto hasta la entrega logrando un equilibrio entre protección, presentación y el costo del mismo.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los clientes que compran On-Line?

Una de las preocupaciones más grandes desde el lado del cliente, es que ocurre si el producto requiere un cambio, por lo que las empresas que venden online tienen que tener claramente definidos los procesos de Logística Inversa que faciliten el retorno del producto en caso de requerirlo. Un cliente con una mala experiencia de compra no volverá a comprar y en la venta on-line se da un vínculo de confianza muy fuerte cuando las empresas responden bien ante un reclamo. Los procesos de devolución deben estar claramente definidos tales como los canales para recibir reclamos, el seguimiento de los casos, las políticas para recibir cambios y devoluciones, el retorno del producto, quien asumirá los costos de envío, etc.

Situaciones de este tipo se van a dar y hay que estar preparados para responder en forma satisfactoria.

CURRICULUM

Adriana Juanena. Lic en Quimica.

Experto en Logística del Instituto Iberoamericano de Logística, Master Black Belt Six Sigma, Especialista en Calidad ISO 9000,

Gerente de Logística en DHL (1999-2012)

Gerente de Logística en Divino. (2012-2015

Gerente de Operaciones en Nuvo Cosmeticos (2015-2018)

Actualmente Consultor Independiente.

Contacto:

Celular: 092353636