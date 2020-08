Todas las economías del G-20 muestran datos débiles el primer trimestre por la interrupción de la circulación de personas y la producción de bienes y servicios. La drástica irrupción del COVID-19 alteró en varios aspectos la vida personal y económica en todo el planeta.

En términos de actividad, de todas maneras, es coherente esperar una caída de la actividad económica en el segundo trimestre comparable a la de la Segunda Guerra Mundial, dejando atrás la caída de la crisis de Lehman Brothers en 2009.

En las economías centrales estos datos comienzan una reversa a partir de mayo con mejoras en la producción, la utilización de la capacidad instalada, las ventas, el comercio, la ocupación hotelera y las llegadas de turistas.

Tal vez una de las principales medidas, pero de las menos intuitivas es la inyección de liquidez que los bancos centrales del mundo han realizado en los últimos meses. ¿Qué implica la inyección de liquidez? ¿En qué impacta en la vida cotidiana?

Bernanke es catedrático, estudioso de la historia de las crisis económicas y financieras, y fue quién dirigió en lo monetario la crisis financiera de 2008. El entendía que uno de los factores que determinaba la depresión de la economía real era el corte en la cadena de pagos y la acumulación de saldos líquidos por los agentes por motivo de precaución. Esto implica que las empresas no pueden honrar su ciclo financiero como lo acordaron y las personas prefieren mantener saldos líquidos por si la situación económica se complica y requieren de sus ahorros para sobrevivir.

Para que las empresas puedan cumplir y las personas vuelvan a consumir hay 2 aspectos claves: el acceso al crédito y la precepción de que el futuro será, al menos, no tan dramático como el presente.

Los bancos, que son típicamente quienes prestan dinero, se encuentran en condiciones desfavorables, las personas retiraron sus depósitos y a quienes le prestan están con problemas para devolver el mismo, por lo que, de no terciar medidas gubernamentales, seguramente los agentes presenten problemas de insolvencia, cae la producción, cae el empleo y con ello se genera el caldo de cultivo para un proceso recesivo.

Para mejorar el acceso al crédito el Banco Central de Estados Unidos, que es quién les presta dinero a los bancos comerciales para que ellos a su vez presten dinero a los agentes, disminuyó a casi cero la tasa de interés que le cobra a los bancos comerciales.

Esto implica que los bancos comerciales podrían acceder a fondos frescos para prestar sin costo.

Esta medida de disminuir el costo del dinero tiene un doble efecto. Genera en las empresas un menor costo de financiamiento de sus inversiones, si el banco paga menos por acceder a dinero para prestarle a las empresas, entonces los bancos cobran menos a los agentes económicos y por ende muchos proyectos de inversión pasan a ser rentables en condicones más beneficiosas. Esta baja del costo de fondeo y sentimiento de un futuro auspicioso genera en los indicadores bursátiles cierto optimismo que empuja al alza de la bolsa, lo que repercute en que las empresas perciban un mejor futuro por lo que mantienen su producción y conservan los puestos de trabajo.

Además, esta medida monetaria de Estados Unidos impacta favorablemente en Uruguay en general y en Salto en particular.

El bajo costo de fondeo internacional repercute en forma favorable en el precio de las materias primas, sobre todo las alimenticias, que son los productos que Uruguay exporta. Los commodities agrícolas, que se han mantenido relativamente estables en los últimos años tuvieron un singular desempeño en los últimos 90 días. La soja ha tenido un precio próximo a USD 380 la tonelada, el maíz USD 150 y el trigo de USD 200. El arroz incrementó significativamente de precio motivado por una baja en los stocks y un aumeto de la demanda por parte de las economías en la pandemia. El arroz llegó a máximos de USD 500 la tonelada, valores que no se transaccionaban desde 2013. Además, esto se ha combinado con un precio bajo del principal rubro de importación de Uruguay como es el petróleo, cotizando en el entorno de USD 40 por barril.

Además, el gobierno nacional colocó deuda a una tasa de interés históricamente baja, tanto en moneda extranjera como en Unidades Indexadas a un plazo de 20 años.

China y los países del sudeste asiático, son los primeros en recuperar su actividad económica. A su vez, los países del sudeste asiático son los que menor impacto económico a causa de la pandemia, manteniendo tasas de crecimiento económico mayor a cero aún en el peor freno global de la economía. Estos países suelen ser demandantes actuales o potenciales de productos uruguayos y salteños como la carne.

Este contexto de abundante liquidez global es una excelente oportunidad para dar las condiciones económicas y productivas que permitan desarrollar nuestra economía. Para ello, es vital capitalizar el nuevo ciclo de tasas bajas de interés.

Ec. Joaquín Forrisi