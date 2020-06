Para Gabriel Oddone (2006), en El declive, una mirada a la economía de Uruguay del siglo XX el decir que «todo tiempo pasado fue mejor» tiene bases ciertas. A pesar de que durante la segunda mitad del siglo XX Uruguay registra períodos de crecimiento, a lo largo de ella se habría verificado un alejamiento sistemático del nivel de vida de los habitantes de Uruguay respecto a los países ricos. A partir de allí, la importancia de mirar en retrospectiva el desempeño económico del país en el largo plazo, pero fundamentalmente provoca encontrar analógicamente correlaciones con el caso de Salto y su región, y en ello, qué papel juega la infraestructura como forma de mover la aguja.

Si nos referimos a mover la aguja, se torna una cuestión clave iniciar cualquier tipo de abordaje con una adecuada definición de la competitividad sub-nacional, regional, o en el caso de Uruguay, competitividad departamental:

Teniendo en cuenta que el concepto de competitividad involucra un conjunto de factores que determinan el nivel de productividad, con el objetivo de lograr un incremento sostenido del nivel de bienestar de las personas, se han definido a la competitividad y regional como la administración de recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de la población de la región (Banzaquen et al, 2010).

Para Porter (2004), «la verdadera competitividad está medida por la productividad… Aquí, definimos la competitividad concretamente, muestra su relación con el estándar de vida de la nación… la sofisticación de la competencia en el país… Y la cantidad del ambiente de negocios microeconómico en el cuál operan las empresas». De acuerdo a Aiginger (2006), es «la habilidad de un país o sitio para crear bienestar».

El objetivo del presente artículo es invitar al lector a reflexionar sobre la importancia que tiene la inversión en infraestructura, y cómo con ella, es posible mover de manera más efectiva las palancas de la productividad y competitividad del departamento.

No estamos diciendo que las mejoras en otras cuestiones que van desde la creación de bienes públicos regionales o sectoriales, la formación o los procesos de diagnóstico o prospectivas no sean necesarios, lo son, el problema es que en algún momento llega un punto en el que se convierten en insuficientes para lograr de manera efectiva y eficiente mover las agujas que muchas veces terminan quitando el sueño.

No se parte de cero, hay datos

La realización de innumerables esfuerzos en el afán de generar datos que permitan entender «dónde estamos parados», impulsados por investigadores de Universidad de la República (UDELAR), Universidad Católica del Uruguay (UCU) y organismos públicos como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Agencia Nacional de Desarrollo Ecoómico (ANDE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre otros, facilitan enormemente la tarea de los equipos técnicos a la hora de entender el verdadero pragmatismo o ilusión de generar propuestas de trabajo para «mover la aguja».

Si uno pusiera la lupa a la evolución de los indicadores económicos del departamento podría afirmar que en cuestiones relativas a desempleo, actividad empresarial e inversión, estructuralmente estamos entre los últimos de la fila no desde ayer o antes de ayer, sino hace ya unos cuántos años.

Desde una participación en el monto de inversiones aprobadas desde la Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones (COMAP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nunca superior al 1,9% de todo el país durante el período 2008-2016, los valores no mayores al 2,8% de la participación departamental en la actividad económica del país desde 2008 al 2018 o de la evolución de la tasa de empleo de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que si bien los valores son similares a la media nacional, se ubican apenas por debajo durante el período 2006-2019 a un valor promedio de 55,7% frente a un 58,2% en todo el país.

Los datos y su origen varían, pero en mayor o menor medida, una tesis se hace carne: lo que se ha hecho, a pesar de buenas o malas intenciones, no termina siendo suficiente para levantar la proyección económica y social que Salto supo tener en algún momento.

Morder los indicadores

Mover la aguja, pareciera que todo se resume en eso. Lejos del sobre-enamoramiento de

generar proyectos, diagnósticos y análisis prospectivos, primero Uruguay 2030, luego Uruguay 2040, y ahora Uruguay 2050, y así sucesivamente; entender cómo evoluciona la aguja trae consigo la importancia de contar con indicadores intermedios. Aunque importe entender los resultados esperados como el efectivamente «correr una 10k a fin de año», también se hace fundamental entender el comportamiento de los procesos, de qué se hace y con ello la importancia de entender cuánto y cómo «nos entrenamos para correr».

Si lo mencionado en el párrafo anterior es cierto, entonces toma sentido preponderante en las nuevas retóricas y discursos desde y hacia el Salto como región, el valor de llevar adelante proyectos, pero con robustos mecanismos de evaluación y monitoreo que permitan poner en el microscopio los verdaderos avances y retrocesos. Si lo que no se controla, no se puede gestionar en el ámbito empresarial, por analogía no resulta descabellado entender el valor de trabajar en entender qué pasa con la aguja del desarrollo territorial, y más importante aún, cómo moverla a una velocidad «mayor» que la promedio, primero con los propios datos de Salto, y posteriormente, con los demás territorios con los que nos comparemos.

Con esto no decimos otra cosa que hay que trabajar para mover los «componentes» que mueven a su vez a los indicadores, si cada proyecto que se piensa siguiera ese hábito, tarde o temprano algo bueno sucederá.

Si hablamos de «palancas» para incidir en la productividad empresarial y como efecto derrame, generar con ello un conjunto de externalidades positivas, tarde o temprano emergerá los qué, cómo y por qué de la infraestructura (sub-divididas en física e inteligente); una de las dimensiones que hacen al entorno microeconómico junto al capital humano, capital social y relacional y sistema financiero.

Para Horta, Camacho y Silveira (2017), la infraestructura física e inteligente la conforman las redes viales y ferroviarias, los puertos y aeropuertos, y todos aquellos tangibles que les permiten a las empresas formas más eficientes de abastecimiento y distribución de productos y servicios.

En línea con el párrafo anterior, se destaca la importancia del tendido de la fibra óptica y el ancho de banda para la transmisión de datos e información como un elemento cada vez más importante en la forma de producción. También se incluye en este concepto los centros de investigación, laboratorios, universidades e instituciones que apoyan la ciencia, la tecnología y la innovación, pilar fundamental de la competitividad en cualquier país o región.

Sobre cuántos ingenieros tienes

El pasado 1 de noviembre de 2017 en un artículo publicado en Link de El Pueblo, titulado «Ayudar a crecer: ¿cómo la Argentina promueve el desarrollo económico?» decíamos:

El desarrollo económico local es de por sí, un concepto general y muy amplio que en más de una ocasión pueda tentar a quienes tienen la responsabilidad de planificarlo, a querer incluir muchas líneas estratégicas y tácticas para «alcanzarlo». En relación a éste punto, consensuar pocos objetivos que generen un alto impacto, haciendo foco, tal vez puedan permitir un mejor apalancamiento de los recursos y facilitar el control que se hace del mismo.

A partir de los aportes teóricos a los que hicimos referencia y la noción de la importancia de hacer foco se deduce en la práctica el valor que tiene la infraestructura para Salto. Con ello, el valor de llevar adelante comisiones de trabajo interinstitucionales, público-privadas, locales-nacionales en las que se puede hacer camino.

Quizás por la falta de apuestas con un pienso estratégico detrás, por con contar con voluntades políticas o por la falta de fuertes liderazgos desde lo local, capaces de incidir en lograr pasar del «dicho al hecho», materializando más y mejores proyectos de infraestructura, está parte de las razones de los indicadores de Salto y en términos generales, el litoral norte uruguayo «cada vez más apagado» en términos de desarrollo económico y social.

No todo es blanco o negro, pero en los grises resulta sencillo encontrar el valor de repensar las raíces del largo declive de Salto. Para John Kotter (2008), todo proceso de cambio se inicia con la creación de un sentido de urgencia, sin él, difícilmente sea posible modificar el rumbo desde los timones de un barco.

A modo de conclusión

Los grandes proyectos de infraestructura no son sencillos de aplicar, y en muchas ocasiones pasan algunos años y hasta décadas para que sean una realidad. Resulta saludable, al igual que pensar en «correr una 10k a fin de año», no mirar demasiado el final de la meta, al menos más de lo necesario, sino entender cuáles son las mejores estrategias para lograr «entrenarse mejor para correr». El problema allí llevará a que tarde o temprano, nos desanimemos ya que no valoramos los avances en el corto plazo, los pasos intermedios sin los cuáles difícilmente sea posible hacer algo.

Navegabilidad del Río Uruguay desde el Sur de Brasil hasta el Río de la Plata, puerto de barcazas, aeropuerto de Concordia, Central Hortícola del Norte, fortalecimiento de los equipos de investigación y mecanismos de transferencia tecnológica hacia las cadenas productivas, inversión en rutas y caminos, corredor bioceánico, esclusas de San Antonio, la lista parece por momentos interminable pero habla por sí misma que las ideas están. No obstante, el problema está en la forma en que cada una avanza, se materializa y genera el movimiento, poco o mucho, de las agujas de la productividad.

Lic. Nicolás Remedi Rumi