Entrevista LINK a Nicolás Rodríguez

El Grupo de Inversores que funciona dentro del Centro Comercial e Industrial de Salto, tiene por objetivo fomentar la educación financiera, las inversiones personales, el ahorro y acercar herramientas de empresas e instituciones financieras a la gente que suele desconocer las diversas alternativas que tiene. Invitó a la sede del Centro Comercial a Nicolás Rodríguez, de «Neurona Financiera» para dar una charla sobre las distintas herramientas que existen para que cualquier mortal pueda realizar una buena inversión. Previo a la charla, dialogó con LINK.

– ¿Cómo es eso de «inversiones para mortales»?

– Llamamos a esta charla «inversiones para mortales» porque la idea es un poco desmistificar ese concepto de que invertir es para gente que tiene demasiado dinero. Hoy está instalado en la sociedad que la palabra invertir es para ese ejecutivo que tiene mucho dinero, que tiene un auto de alta gama, pero no es así. Hay un montón de oportunidades. Se entiende a la inversión como un círculo muy exclusivo pero no es así. La realidad es que si hoy tú tienes $ 10.000 el día uno del año con una inflación del 10% en el correr del año, al final tenés un poder adquisitivo por $ 9.000. El dinero parado pierde plata, entonces la idea es que si tú tienes ahorros, para evitar eso, tenés que ponerte a invertir.

Cada uno tiene un perfil a la hora de invertir. No es lo mismo si tú inviertes para mantener el valor de tu dinero que si inviertes para comprarte un inmueble o si inviertes para tener un fondo de retiro o para hacerte ese viaje que tanto esperabas. En ese sentido, cada uno afrontará diferentes riesgos. Tampoco se puede salir a invertir si no está bien informado.

Entonces, le llamamos inversiones para mortales porque lo que buscamos es llegar a todo ese público que piensa que esto no es para él o para ellos. Le decimos que no es así porque tenemos un montón de herramientas que lo pueden ayudar para meterse en este mundo, que es el camino para evitar esa pérdida de valor de nuestro dinero, porque la gente tiene esa idea que el dinero ahorrado lo tendrá debajo del colchón, pero de hecho el riesgo es que te pueden robar tu casa en cualquier momento. Por eso, hemos desarrollado un modelo de análisis para estas inversiones. Hablamos de 16 pasos, que serían preguntas que tienes que hacerte a la hora de evaluar e invertir.

– ¿Qué tipo de preguntas?

– Preguntas como por ejemplo, ¿por qué y para qué quiero invertir? De hecho, es lo primero que debemos preguntarnos. De este modelo de análisis de inversión que tiene como objetivo usarlo de tamiz para que una vez que evalúes esos 16 puntos, entiendas si una inversión equis es o no para vos. En «El Club del Inversor» no somos ni administradores de fondos ni tú me llamás ni yo te aconsejo qué tenés que hacer. La idea es democratizar el conocimiento, o sea, que cada uno tenga la capacidad de entender y sacar conclusiones a ver si cada uno de los mecanismos de inversión que existen en nuestro país es o no viable, y si cada uno de los negocios que se va a hacer es o no adecuado para esa persona.

Por otra parte, la idea de la charla de hoy es hablar sobre los mecanismos de inversión disponibles aquí en Uruguay. Muchos no son conocidos y existe un montón. En la charla de hoy vamos a tener una especie de mapa donde podrán verse los diferentes tipos de inversiones que podemos realizar. Después la idea es también quedarnos charlando con la gente de acá para intercambiar experiencias, que eso es un poco lo que enriquece en la comunidad.

– Cuando alguien decide transformarse en inversor por poseer algunos ahorros, la primera idea que nos viene a la cabeza es que pondrá una empresa nueva, pero imagino que invertir no pasa necesariamente por ese aspecto…

– No necesariamente va por ese lado, así es. Quizás lo que se llama invertir en una empresa sería invertir en lo que se llama la economía real. Por ejemplo, invierto en el supermercado de fulano. No, no necesariamente uno tiene que poner una empresa para ponerse a invertir. Ponerse a invertir puede ser cualquier cosa, básicamente compro algo y lo vendo más caro y ya estoy obteniendo una ganancia e invirtiendo básicamente en un negocio.

Existen varios tipos de inversiones. Siempre decimos que mientras más tiempo le dedique personalmente, más rentabilidad voy a obtener. Pero también existen inversiones donde yo pongo el dinero y después de determinado tiempo saco más dinero. Esa inversión se la llama «pasiva». Existen inversiones que son totalmente pasivas que para cualquier persona que hoy no tiene tiempo para ponerse a trabajar sobre la inversión, pueda depositar su dinero en equis cosa, que es un poco lo que vamos a ver hoy en la charla, y obtener una rentabilidad onerosa.

– ¿Sería el ejemplo de poner la plata que ahorré a plazo fijo?

– Claro, ese es el ejemplo que todos conocen, poner el dinero a plazo fijo. Hoy un plazo fijo en pesos paga menos del 7% con una inflación de casi un 10, ahí hablamos que perdemos plata. El plazo fijo es lo que todo el mundo entiende que es seguro, pero estamos hablando que sería de ese tipo de inversiones. Pongo el dinero y en determinado plazo me lo devuelven y me dan más dinero que supera el valor de la inflación. Por ejemplo, si hago una inversión en pesos a 15% anual y la inflación es del 10, gano un 5%.

En la charla vamos a ver un montón de tipo de inversiones, tanto de las pasivas como de las que son activas. Es decir, hoy vamos a hablar de un montón de métodos que no son poner el plazo fijo en el banco…

– ¿Cómo qué otra?

– Por ejemplo trabajar sobre ganado. Hay empresas que permiten que tú inviertas en ganado y no tenés por qué ser productor rural ni tenés por qué saber absolutamente nada. Tú inviertes un monto, generalmente en dólares, y ese monto en dólares te va a venir, digamos, un 10% anual. Considero que como se trata de una inversión en dólares y que no tiene la misma pérdida que la inflación, si bien es una moneda que también tiene cierto grado de inflación, no es tanto, así que a ese 10% que anualmente pierdo en pesos no lo estoy perdiendo en dólares. De hecho este año el dólar subió muy por arriba. Entonces, a una inversión en dólares, se me viene arriba un 10% en dólares.

– Sigamos, porque lo interrumpí…

– Después tenemos una inversión pasiva pero con un poco más de trabajo arriba, por lo que ya no es tan pasiva. Por ejemplo, hay una plataforma en Uruguay que se llama «MiCheque.Uy», que sirve para descontar cheques. Tú a la hora de descontar cheques tienes que depositarle el dinero y antes ofertar equis cheque, después depositarle ese dinero a esa persona, ir a buscar el cheque, retirarlo e ir a cobrarlo. O sea, no estamos hablando de que pongo el dinero y me olvido, sino que tengo que hacer algunas otras cosas, donde tengo una rentabilidad un poco mayor, que es variable según lo que yo haya ofertado por ese cheque. Ahí hablamos de inversiones que no son tan pasivas, que requieren que yo haga alguna que otra cosita.

Después está la inversión que hoy paga más, porque a medida que yo más trabajo, más gano. Por ejemplo, en la sociedad típica lo que está instalado que la mejor inversión es el inmueble, compro una casa y la alquilo. Pero tampoco es tan así. Es así que en el mercado inmobiliario hoy paga en promedio en Montevideo un 6% anual en dólares. Te hablé de invertir en ganado, donde estamos en un 8, 9 o 10%, es más factible invertir en ganado que ponerme a invertir en una casa. Pero en una casa también tengo riesgos, porque también se entiende que no lo hay, pero quizás tenga que repararla o me la ocupan y tenga problemas. Puede pasar un montón de cosas.

Entonces, la idea de hoy es hacer un paneo sobre todos esos mecanismos de inversión, hablar de este modelo de análisis en la primera parte para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y pueda aprender cómo evaluar una inversión.

– Si la pregunta que le voy a hacer a continuación se la hubiese hecho hace un mes, seguramente tendríamos alguna incertidumbre, ¿esas dudas se han despejado hoy al saber quiénes gobernarán en el vecindario y también en nuestro país para invertir o no?

– En realidad, lo que siempre decimos es que todo depende de vos. Quizás el 95% de cosas que sucedan dependerá de las acciones que tú lleves adelante. El gobernante de turno es un porcentaje minoritario de lo que podrá incidir en tu situación. Claramente no es lo mismo ponerse a invertir hoy en Uruguay que en Venezuela, eso está clarísimo. Sin embargo, las crisis son oportunidades y hoy con nosotros tenemos muchos socios en el Club del Inversor que están comprando apartamentos en Venezuela. Obviamente que son personas con un perfil mucho más arriesgado, y quizás estén usando un dinero que consideran que si no lo recuperan de acá a 40 años no les importe. Hay que tener en cuenta eso de que no me puedo jugar los fondos que me voy a hacer el viaje el año que viene a un plazo que tiene demasiada incertidumbre. Pero las crisis, recordemos, son oportunidades.

– De todas formas, todo movimiento del dinero conlleva riesgos…

– Sí, sí. Siempre hay que tener en cuenta que invertir, desde el momento que tu plata sale de tu bolsillo, o incluso cuando está en tu bolsillo te pueden robar, porque hoy la inseguridad es un tema, o se te devalúa. Pero desde el momento que comienzas a invertir la plata, siempre habrá un riesgo. De hecho, vayamos a un riesgo muy pequeño, Uruguay es un país muy estable a nivel de Latinoamérica, entonces que el BROU o el Banco Central den quiebra es una posibilidad muy mínima, casi sin riesgo. Pero si invierto, por ejemplo, en bonos del Estado uruguayo, el riesgo que estoy asumiendo es el mismo que Uruguay se vaya al default, que dé quiebra.

Entonces, si Uruguay da quiebra, la preocupación menos importante que voy a tener será la de la inversión que hice en bonos. Seguramente tendrá muchas otras preocupaciones como por ejemplo, mantener mi empleo o mantener mi casa. Pero ese es un riesgo muy pequeño, pero de todas maneras, siempre habrá un riesgo.

– ¿Qué es el «Club de Inversores» que mencionó en varias oportunidades?

– Nosotros nos venimos juntando y charlando lo que tiene que ver con finanzas e inversiones desde hace muchos años…

– «Nosotros», ¿quiénes?

– Una comunidad que se llama «Neurona Financiera», que además de ser un blog, es un podcast, es una comunidad muy grande que se vino formando con los años. A raíz de que nos juntábamos en esa comunidad, nos dijimos que teníamos que dar un paso más y hacer negocios en conjunto y tomar acciones. A raíz de eso, decidimos crear un club, donde la gente paga una membresía mensual, para aprovechar un poco la comunidad en sí. Es decir, nosotros como comunidad, como socios de un mismo club, tenemos un poder que podemos conseguir. Para empezar, una de las cosas, beneficios en los diferentes mecanismos de inversión. O sea que la comisión que me va a cobrar fulano quizás, si somos todos socios de un mismo grupo inversor, podemos llegar a tener una negociación diferente. Ese es un ejemplo.

PORTFOLIO DE

NICOLÁS RODRÍGUEZ

Soltero. Es del signo de Géminis. De chiquito quería ser contador. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Algún que otro viaje.

¿Una comida? La pizza y los ravioles.

¿Un libro? «Padre rico, padre pobre» de Robert Kiyosaki.

¿Una película? Triángulo.

¿Un hobby? Viajar, juntarme con amigos y escuchar música.

¿Qué música escucha? De todo tipo, soy músico y me encanta.

¿Qué le gusta de la gente? El poder charlar.

¿Qué no le gusta de la gente? Los prejuicios.