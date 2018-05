Facundo Ernst

Facundo es Instructor Fitness y gracias a la colaboración de “Salto Emprende”, en tres semanas abrirá “Fitness Club”, donde tendrá mayores comodidades para trabajar junto a aquellos clientes que necesiten de un Personal Trainer. El club también contará con una escuela de combate de artes marciales a cargo de Andrés Capdevielle.

- ¿A qué te dedicas?

– El año pasado me metí en el MIFF, una escuela de entrenadores de Montevideo, que tiene sede en Paysandú. Por suerte allí encontré mi vocación. Fui deportista toda la vida pero nunca había tenido ese enlace con entrenar y pasar a ser entrenador, o sea, saber cómo entrenar a una persona, era lo que me estaba faltando.

- ¿Sos como un personal trainer?

– Soy personal trainer. De hecho el primer año es personal trainer y técnico en musculación, que termina con técnicas grupales de gimnasia, ya sea localizada, aeróbica o step. En el segundo año ya nos metemos en ritmo, aerobox, que me interesa bastante.

- Entonces, ¿lo que haces es entrenar físicamente a las personas?

– Así es, está bueno aclarar que no me dedico tanto a los entrenamientos personalizados porque mi idea es abrir un club de entrenamiento.

Dependiendo de los objetivos de las personas, ya sea recuperarla de alguna lesión o para adelgazar, correr una maratón, ser más fuerte, o porque le duele la espalda en el trabajo, entonces ahí nos dedicamos a fortalecerle la espalda, nos encargamos entonces de la postura. La parte del gimnasio puede ser tanto por estética como por salud, no es solo ir al gimnasio o salir a correr para adelgazar.

No, porque hay un montón de beneficios mucho más importantes antes de lograr la estética.

- ¿Los gorditos somos de ir más cerca del verano o vamos a entrenar todo el año?

– En realidad me decís cuál es tu objetivo, y lo planifico a largo plazo. Para eso hay que pasar por objetivos a mediano plazo, que para mí son objetivos muy importantes, pero no es el que quiere el cliente. Sin embargo la única manera de llegar al objetivo del cliente es pasar por el período de preparación general para llegar al período de preparación específico que sería, si sos gordito quemar grasa, si sos flaco crecer o agarrar más fuerza, depende, podés hacer lo que quieras.

- ¿No hay fórmulas mágicas?

– No, son procesos naturales. Se empieza testeando al cliente trabajando con estudios médicos para ver dónde atacar por el tema del colesterol, de la diabetes, por la cantidad de plaquetas, glóbulos rojos y blancos. Todo se toma en cuenta porque ese es el primer paso para saber por dónde arrancar.

- ¿Te sentís emprendedor?

– Sí, hace poco menos de un año que empecé a moverme, ya quería empezar a vender rutinas de entrenamiento porque descubrí que los resultados existen pero que hay que cumplir obligado los procesos necesarios para llegar a los objetivos. Y por ahí pasa la cosa.

- ¿Cómo puede la gente contactarse contigo?

– Por mi celular, 092 423 382; tengo página de Facebook (Fitness Club Salto), también Instagram (facu_ernst_silveira).