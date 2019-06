Gonzalo y Lucas son dos jóvenes emprendedores salteños muy entusiastas que lograron posicionar su producto, “Alfajores Nobles” en gran parte del país, llegando a vender 15 mil alfajores en tres semanas.

– ¿Cómo fue el comienzo de esta empresa?

Gonzalo- Comenzamos el año pasado, a mediados de diciembre, junto a Lucas.

Nuestra idea era realizar un emprendimiento, un alfajor con un relleno distinto a los demás, era hacer algo innovador.

Averiguando un poco el tema de costo, de materia prima, vimos que no era demasiado rentable lo que queríamos hacer.

Por eso decidimos crear un alfajor que tuviera buena consistencia, que es lo fundamental que tiene nuestro alfajor.

– ¿Puede ser que lleven tres semanas en el mercado y ya hayan vendido 15 mil alfajores?

Lucas- Es así, tuvimos una muy buena aceptación en el mercado.

Estamos tratando de incursionar lo que es el mercado uruguayo, no solo de abarcar el salteño sino de tratar que el alfajor sea conocido en todo el país. Tal como decía Gonzalo, es un alfajor que tiene un buen gramaje, y lo que queríamos hacer era brindarle a nuestro público un alfajor de buena calidad a un precio bastante razonable, para que todos lo puedan probar.

Gonzalo- A tres semanas del lanzamiento ya contamos con puntos de venta en Salto, Paysandú, Artigas, Tacuarembó, Maldonado, Montevideo y Durazno. Estamos en todos esos departamentos y la idea es tener cobertura en todo el país.

– ¿Por qué “Nobles”?

Lucas- Le pusimos así porque un día me levanté y dije “Nobles”, porque es un alfajor bueno en calidad, en consistencia, es un alfajor que pensamos que era un alfajor noble por su calidad. Por eso.

– ¿De dónde sale esta vocación de ustedes por el emprendedurismo?

Lucas- Yo soy Contador Público recibido de la Católica y Gonzalo es licenciado en Administración de Empresas. Queríamos hacer algo diferente a lo que es nuestro entorno, entonces pensando un poco dijimos de tratar de emprender en algo que también tenga su fruto no solamente en la parte de números sino en la calidad de lo que ofrecemos a la gente.

– ¿Qué tipo de alfajores entonces ofrecen al público?

Gonzalo- En un principio tenemos alfajor en chocolate negro y en chocolate blanco, pero de todas formas la idea es seguir agregando productos, pero eso va a venir más adelante.Lucas- La idea es diversificar la marca y mostrar también otros productos de buena calidad en corto plazo.

– ¿Qué les ha dejado esta experiencia?

Gonzalo- Un consejo para nuevos emprendedores, porque cuando vas a emprender algo, tenés a muchas personas negativas que cuando le comentás de un proyecto nuevo, con seguridad te dice que no va a funcionar o que la economía está mal.

El consejo que damos a toda persona que quiera emprender, es que se animen, que le den para adelante y que confíen en ellos, que no dejen que nadie apague su luz y que vamos a estar a las órdenes por si nos quieren preguntar algo o dar algún tipo de consejo sobre cómo arrancamos. Pueden contar con nosotros.