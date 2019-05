Eloísa es una Licenciada en Nutrición que se recibió en octubre del año pasado y sigue pensando en continuar estudiando en busca de una mayor especialización y capacitación en este mundo tan competitivo. Trabaja en “Sensa Piel” y en su consultorio particular en calle Larrañaga 28. Por contacto: 09978 3571.

- ¿De dónde viene tu vocación?

– Siempre estuve como ligada a la salud, más que nada por mi familia, y también me gustaba mucho de chica, siempre estuve como rondando para ese lado, iba o para cosmetología o nutrición o dermatología, hasta que me decidí por nutrición. Y a medida que fui avanzando en mis estudios, más me fue atrapando.

- ¿Cómo te definirías como emprendedora?

– Me gusta ir siempre para adelante, buscar nuevas opciones, innovando, porque últimamente la nutrición tiene muchas más áreas que antes, porque quizás antes era más lo clínico mientras que hoy se abre mucho más para el lado del deporte y otras áreas.

- ¿Y qué es lo que más te ha gustado de tu carrera?

– Sigo estudiando y capacitándome. Hace poco hice un curso sobre nutrigenómica, que tiene que ver con la nutrición en la genética. Se trata de una disciplina que estudia la relación que hay entre la salud, los nutrientes y la genética de la persona. Y otro curso sobre nutrición deportiva, que aún lo estoy realizando. Está buenísimo porque hoy en día a los deportistas no solo lo ayuda a cambiar su composición corporal, también la optimización de su rendimiento. Recién terminé un curso de antropometría, que tiene por finalidad estudiar cómo está compuesto y qué tipo de cuerpo tiene la persona. Sirve para el deporte.

También estoy haciendo un curso sobre el análisis e interpretación de los datos antropométricos, que es para leer y actuar con mayor profundidad. Por otro lado está lo que fue mi tesis sobre celíacos, donde agarrábamos diez recetas que la pasábamos para celíacos con todas las modificaciones pertinentes, terminando con una degustación con personas celíacas.

- ¿Cuáles son las principales consultas que recibes?

– Las preocupaciones de la gente pasan por las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y que la nutrición las puede ayudar a mejorar. También hay últimamente como un interés en comer de forma más saludable. Hay muchas madres que vienen y me piden planes para ellas y ya piden planes para mejorar la nutrición de la casa. Eso está buenísimo porque se está viendo una concientización mayor en la gente de comer sano. Pero la mayor preocupación está en los niños, donde encontramos un índice de obesidad muy grande y que a futuro les puede traer problemas metabólicos.

- ¿Cómo te ves en el futuro?

– Siempre haciendo esto que me encanta y poder ayudar a todas las personas a mejorar su estilo de vida, llegando a trabajar con un equipo multidisciplinario. Estar con el paciente, hablar y sobre todo, estar con él, me encanta involucrarme con los problemas de salud de las personas y poder así ayudarlas.