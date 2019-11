Martín (20) es parte de la tercera generación de la familia de Inmobiliaria Larrañaga. Habló con LINK y nos contó su experiencia.

«Hoy en día estoy acá en la empresa, más que nada en la parte de ventas y alquileres. Arranqué a los 16 años, iba a clases por la mañana, en ese momento cursaba el liceo, y en la tarde venía para acá, algo para hacer siempre encontraba. Así estuve hasta los 18 años que me fui a Montevideo a hacer un curso de negocios inmobiliarios en el Instituto BIOS. Al año volví porque el curso era de un año, y hasta el día de hoy estoy acá en la empresa. Me seguí capacitando con tecnicaturas, charlas, eventos, eso en forma permanente. Me gusta mucho lo que hago, me siento muy cómodo, siempre con ganas de hacer algo más. Paso mucho tiempo con mis tíos, que son Álvaro y Gustavo Carballo, aprendo mucho con ellos, realmente los admiro».

- Esto claramente lo traes en la sangre, te viene de tu abuelo…

– Totalmente. Mi abuelo siempre me hablaba de la importancia del trabajo, me contaba su historia como fue…

- Comenzó en un lugar chiquito a pocas cuadras de acá…

– Si, y este local que se compró por partes y se fue agrandando hasta lo que es hoy.

- Sos joven y emprendedor, en ese sentido, ¿cómo te definís en estos tiempos?

– Si bien no son tiempos muy fáciles como para emprender algo, siempre están las ideas para emprender, juntando conocimiento y siempre tratando de aprender para crecer en el ámbito empresarial, siempre con ganas de hacer algo más, pero en estos tiempos siento que falta ese empujoncito para poner esas ideas en práctica.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

– El trato con la gente me gusta mucho, mediar con la gente…

- Pero tenés que tener un carácter bastante especial, más en estos tiempos, porque una cosa es tener empatía con los clientes y otra es venderles los productos que ofrecés, no es para cualquiera.

– Totalmente. Cada cliente es diferente, tenés que saber siempre por dónde le entrás a cada uno, y eso es algo que todavía siento que me queda mucho por aprender…

- Igual ya hace cuatro años que estás acá…

– Sí, si bien de los 16 a los 18 fue más que nada tareas de venir en la tarde y ayudar en esto y en aquello, podríamos decir que recién desde principios de 2018 que estoy instalado.

- ¿Cómo es formar parte de la tercera generación en esta empresa?

– La verdad que está muy bueno, somos bastantes los de esta tercera generación, porque en este momento está mi hermano Rodrigo, que es escribano y estoy yo. Estamos acá los dos, y cada vez se van sumando más, eso está bueno, me gusta mucho poder trabajar en familia junto con mi madre, que es abogada y mi tía que es contadora.

- Sos muy joven aunque ya hace algún tiempo que estás transitando por este camino, pero ¿ya te animaste a proyectarte hacia el futuro? ¿Cómo te ves?

– Soy bastante partidario de que se vayan dando las cosas, tengo ganas de aprender más, siempre escuchando a gente con experiencia y tratar de aplicarlo en mí. Las ganas de hacer cosas siempre están.