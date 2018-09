Intentamos mantener nuestra piel con sus respectivos cuidados, durante todo el año. Pero al llegar primavera, debemos pensar en extremarlos, ya que las altas temperaturas, más la exposición solar, hacen que ella se vuelva vulnerable.

Aunque en la actualidad, nos encontramos más preparados en cuanto a indumentaria, porque llegan diariamente al mercado prendas de vestir con protectores solares.

En una charla muy interesante que mantuvimos con la Dra. Anabella Bazzano, esto comenzaba diciéndonos:

“En la piel, tenemos medidas generales y medidas específicas para tratarla”.

¿Comenzamos por las medidas generales?

Tres medidas que se notan y benefician nuestra piel, son: una buena nutrición, los ejercicios y no tener el hábito del tabaco.

¿Los hábitos específicos?

Lo primero y fundamental, la protección solar todo el año.

Lo podemos lograr, usando ropas adecuadas y evitando el sol en horas inapropiadas. Usando factores de protector solar, durante el día, con factores de numeración entre 30 y 50.

Además, dentro de la buena nutrición, está la buena hidratación con dos litros de agua al día y va todo en un mismo paquete.

¿Y dentro de ese paquete también hay que eliminar excesos en cuanto a alimentación?

Los excesos de azúcares y los de harinas, es importante remarcarlos, porque son carbohidratos mal generados y los que luego nos llevan a: la celulitis, flacidez, adiposidad localizada, entre otras.

Y a la piel en sí, le genera una opacidad.

Cuanto más frutas, verduras y carnes, (lo puede decir una Nutricionista) está demostrado, de que con hábitos saludables de alimentación, redunda en una piel más saludable, más luminosa, con más vida.

¿Cómo es el comienzo de un cuidado para todo el año?

Las cremas es algo que debemos usar durante todo el año, para estar hidratados.

Ello va a depender para cada tipo de piel y para cada grupo etario.

Ya que tenemos entre los 20 y los 35 años, un tipo de crema, entre los 35 y los 45 otro y así sucesivamente.

Pero es fundamental una crema hidratante.

Incluso, hay cremas específicas que usamos en invierno, que a partir de la primavera las tenemos que suspender, que son las antienvejecimiento.

¿Cómo podemos comenzar un día, hidratados?

El plan del día de toda persona, es comenzarlo con una crema de protección solar.

En la noche una buena higiene de la cara y eso va a depender de las pieles:

Si es piel grasa: debe usar jabones en barra, pero no comunes como BAO, o BULL-DOG. Debe ser propio para la piel, pero cuanto más grasa la piel, más se beneficia de la barra.

Piel seca: cuanto más seca es la piel, se recomienda los geles o las leches de limpieza.

O sea que en la noche sí o sí, hay que limpiarla a la piel y allí es cuando se utiliza las cremas hidratantes.

En general debemos usar cremas que tengan bastante vitamina C, ácido hialurónico y los componentes que debe tener una crema, para una buena hidratación de verano.

¿Qué es el ácido hialurónico?

Es el compuesto más importante de la matriz celular, que es la que nos forma, nos entreteje o nos mantiene el colágeno firme.

El colágeno es el sostén más importante para nuestra piel y a su vez, es lo mismo para los músculos.

Cuanto más fuerte se encuentre éste, no se nota la flaccidez cutánea, la celulitis, porque el musculo está en buenas condiciones.

Todo este sistema facial, que está compuesto por el ácido hialurónico, el colágeno y por toda una matriz de proteínas en sí, (que no son células), es como un gran gel, con fibras de tensión.

¿Dónde lo encontramos?

En las cremas que lo incluyen.

No está en todas. En general, las cremas que tienen hialurónico y Vitamina C, son las que más se recomiendan en verano, para estimular la firmeza, todo el tema de la coloración y no quedarnos con manchas.

¿Cuántas veces debemos hidratarnos diariamente?

La hidratación con crema adecuada, es una sola vez al día.

Pero durante el día, la crema que debemos tener es el protector solar y por la noche, la crema específica para su tipo de piel y su edad, como para prevenir el envejecimiento y mantenerla hidratada.

¿Cuántas veces aplicamos protector solar durante el día?

El protector solar, se inactiva a las dos horas.

Tendríamos que replicarlo cada ese tiempo, si estamos al aire libre.

¿De estar dentro del hogar?

Siempre tenemos que aplicárnoslo, dentro de la casa de igual manera, porque la radiación que atraviesa el vidrio, también nos llega.

Aplicarlo si, o sí.

La crema del día, tiene que ser protector solar.

Es lo mismo para aquellas personas trabajan en un espacio que las paredes sean enteras de vidrio con una radiación intensa, aplicarlo cada dos horas, como que esté al aire libre.

¿Cuáles son las zonas del rostro más expuestas?

En general, hablamos de las áreas convexas: la nariz, las mejillas, todo lo que sobresale del rostro, es la que capta la mayor radiación solar.

¿Es importante la exfoliación de la piel del rostro?

Sí. Bien importante.

¿Cada cuánto se debe realizar?

La frecuencia de las exfoliaciones, va a depender de cada tipo de piel.

Si cabe la posibilidad de hacerlo con productos granulados o arenosos, la mayoría de las veces, la necesitamos una vez por semana o cada quince días.

No suma hacérsela tan seguido, además de que irrita la piel, dejándola muy sensible sin ser necesario.

Nuestra piel tiene un proceso de recambio celular permanente. Todo el tiempo, estamos generando células nuevas y se van decamando espontáneamente las capas superficiales que ya están muertas.

Si exageramos la exfoliación, creyendo que ese desprendimiento será más rápido, no vamos a acelerar el proceso de formación.

Estamos de esa forma quitándole capas que todavía no están preparadas para salir, sin dejar formarlas de nuevo.

¿Existen etapas donde el proceso es más necesario que otras?

Existen edades, como por ejemplo en la adolescencia, donde la seborrea es muy excesiva, que no perjudicaría exfoliarnos todos los días, porque en realidad lo que hace la exfoliación es quitar esa capa de grasa y la seborrea es tanta que lo que hace la exfoliación es quitar esa capa y no llega a más.

Pero si existe una edad, como pasados los cincuenta años, la mujer en la etapa de la post menopausia, donde tiene muchos menos estrógenos y eso hace que su piel esta muchísimo más seca, la exfoliación tiene que ser muy esporádicamente.

Hay un concepto al respecto, que exfoliar es siempre bueno y no es así.

¿Cuándo nos alarmamos con los lunares en la piel?

Los lunares como regla general, una vez al año un especialista con dermatoscopio lo debe mirar.

A partir de allí, lo que podemos hacer es enseñarle técnicas al paciente de auto control de sus lunares, como para tener un concepto general de cuales son a los que tiene que tener mayor observación y a los que no.

Existe una regla que le llamamos regla del ABCDE, que trata de:

A: cuando el lunar comienza a hacerse asimétrico tenemos que consultar rápido, porque eso nos puede hablar de malignidad.

B. cuando los bordes comienzan a quedar irregulares debemos consultar, porque como la A, puede tener signos de malignidad.

C: Cuando un lunar tiene dos o tres colores: marrón claro, marrón oscuro y un negro, nos puede hablar de malignidad.

D: nos habla del diámetro: si mide este más de seis milímetros, (parte de atrás de una lapicera) debemos controlarlo más y consultar.

E: nos habla de evolución: si crece muy rápidamente, pica o sangra, tenemos algún síntoma.

Pero el autocontrol y con el especialista, se deben hacer.

También están aquellas personas que han tenido melanomas(cáncer de piel que aparece cuando las células llamadas melanocitos se convierten en malignas), que deben hacerse un control más seguido.

¿Qué nos brinda actualmente Sensa-piel?

Siempre, los tratamientos con Meso Terapia, Radiofrecuencia y todas las técnicas para mejorar celulitis y flaccidez, están presente.

Llevamos adelante además con un cirujano vascular, tratamientos sobre várices y arañitas vasculares.

Estamos en vísperas del verano y los tratamientos con crio-lipolisis en Sensa-piel (técnica de eliminación de grasas localizadas por frío, mediante la congelación de ése sector), es algo frecuente y con excelentes resultados.

Y en todo lo corporal y facial en cuanto a tratamientos, también contamos con Dermatología:

Cicatrices de Acné.

Estrías.

Rosácea.

Melasma (hipermelanosis adquirida de la piel de las mujeres embarazadas, manifestada en las zonas expuestas al sol (rostro).

Foto envejecimiento.

Dermatitis atópica (positivo en las pruebas cutáneas para alergias).

Psoriasis.

Alopecia (caída del pelo en mechones, dejando áreas sin pelo del tamaño de mechones pequeños y redondos).

Verrugas.

Vitiligo (manchas de la piel afectada, se vuelven más claras o blancas).

Mary Olivera.