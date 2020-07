Con la Directora Departamental de Salud de Salto: Dra. Rosita Blanco

Pasados cuatro meses de la llegada del Coronavirus, continuamos tan alertas como al principio. Firmes con las medidas sanitarias establecidas. Ya que de lo contrario, sería imposible continuar dándole al virus, una batalla continua y segura. Sobre nuestra situación actual, aún siendo muy dinámica, invitamos a dialogar a la Dra. Rosita Blanco, que así respondía a nuestra primera consulta:

¿Cómo observa hoy la pandemia el Ministerio de Salud Pública?

Creo que no tenemos clara conciencia de lo que significa una pandemia. Una pandemia trasciende el tiempo, ya que existe un comienzo. Pero el final, va a ser totalmente paulatino e impredecible. Creemos en él, cuando llegue la vacuna. Pero hay que tener en cuenta la accesibilidad de ésta vacuna, la efectividad y demás. Vemos que el concepto que se maneja de nueva normalidad, no ha sido internalizado por la gente. No hay un cambio cabal en la actitud de las personas. Deseamos volver rápidamente a la vida que teníamos antes, pero va a pasar mucho tiempo, para que eso vuelva a suceder.

Y algunas cosas que esto nos deja, tiene en favor un sentido amplio de protección al individuo, al medio ambiente y a todo lo que nos rodea en general.

Hemos llegado al momento de ir cambiando las conciencias de a poco, que va de la mano de: “cuando me convenzo voy cambiando los hábitos y cuando los voy cambiando, tengo resultados”. Hemos tenido una actitud muy proactiva con la pandemia. Un compromiso fuerte de parte de las autoridades sanitarias, del Gobierno y también de toda la ciudadanía. Ir a la escuela, liceo y continuar con nuestras actividades sociales, pretendiendo que todo sea como antes, es un grave error.

¿Se conoce algo más sobre el virus?

Los tipos de virus, están en estudios permanentes. Leemos artículos actualizados a los últimos quince días en grandes estudios a nivel mundial, permanentemente y todo es nuevo. A veces incluso, contradice a lo anterior y se avanza en una misma línea en otros aspectos. Hay diferentes mutaciones del virus, que depende sobre todo de las regiones, y no tanto del clima como se pensaba antes.

¿Se han incorporado síntomas?

El manejo de los cuadros de como aparece la enfermedad así como el de los asintomáticos, es bastante universal. Ni bien un síntoma se hace presente, lo adoptamos y estamos conociéndolos a todos.

¿El laboratorio de Salto, continúa trabajando de la misma forma?

Nosotros comenzamos con ocho hisopados y actualmente contamos con una capacidad de ciento cincuenta.

¿Su apoyo ha significado para todo el país?

No solamente es un logro para la región, poder contar con un laboratorio de la importancia y jerarquía que tiene el Laboratorio del Dr. Colina, sino que la capacidad de testeo, ha sido vital para la región; Salto-Artigas, Rivera-Tacuarembó y hasta Río Negro.

Prácticamente en la parte pública, todas las muestras llegan a él y también en urgencias en la parte privada.

El laboratorio, es uno de los más rápidos del país, consiguiendo una respuesta cercana a las 24 horas.

¿El sistema de atención de los prestadores de salud, continúa de la misma forma?

Al hablar de paulatino, como ya lo hicimos, debemos pensar que hay puntos candentes de ésta epidemia: los servicios de salud y las aglomeraciones. Fiestas, cultos, celebraciones en espacios cerrados, etc. Si el servicio sanitario no es cauto, la situación se vuelve “un incendio”. Lo demostró el departamento de Treinta y Tres, la Médica Uruguaya y también en la semana, los casos en El Hospital Evangélico. En estos casos, existen diferencias a tener en cuenta: cuando hay un foco en un servicio de salud y hay que aislar de siete a diez días a determinada cantidad de funcionarios, la asistencia se ve afectada. Sea reprogramando consultas, procedimientos, cirugías, porque el personal de la salud es “finito” y todo cuidado que se extreme para llegar a la presencialidad, es poco. Hoy que podamos tener una tele-asistencia, nos da seguridad. Al paciente, al prestador de salud y al equipo sanitario. El apurarse, puede llegar a tener situaciones bien complejas. Entonces, dónde hay que ser cautos, es donde está probado mundialmente, que los brotes, son más difíciles de controlar y generan mayores consecuencias negativas.

Así que el tema de llegar a la presencialidad entre paciente-médico, va a ser el más paulatino. Hemos tenido mucha devolución con este nuevo sistema, sobre todo a aquellos que tal vez no precisaban una consulta presencial, como repetir un medicamento, quitarse alguna duda, o coordinar un examen.

Y este sistema, vino para quedarse.

¿Se ha logrado conocer relación alguna de los animales con el virus?

Esto es una zoonosis y comenzó a través de un animal, que era reservorio del virus y contagió a los humanos.

Actualmente estamos trabajando con “Una sola Salud”, y trabajaremos en estos próximos años, en el concepto de la Salud humana. Pensada como una sola salud, con la ambiental, más la salud animal. Si el ser humano está sano, o cada vez más sano, es porque el ambiente que lo rodea está limpio, saludable y los animales también.

No se comprobó contagio del virus a través de las mascotas.

¿Cómo es la situación de las barreras sanitarias en cuanto a la entrada al país?

En permanente cambio, como todo en esta situación que vivimos.

Las situaciones epidemiológicas de un lado al otro cambian, también la operatividad de algunas medidas.

Hoy vamos abriendo lentamente el país a través de las fronteras secas, del Aeropuerto de Carrasco y como sea, se necesita cierta seguridad que está implantada en muchos países que dependen del turismo en el hemisferio norte, donde haya playa. Las medidas de seguridad que se van a tomar, tienen que ver con tratar de que ingresen al país, las personas debidamente testeadas, con un margen de seguridad, de un estudio hecho en tiempo real. Es decir, que se ve el virus: está o no está.

No usamos otros estudios que se utilizan en otros países. Dándole la facilidad al viajero que ingresa, que sin no lo trae, se lo suministramos al ingreso de nuestro país. Hay que buscar las formas de darle el servicio al viajero, ofreciéndole la seguridad de hacerse el estudio. Y nosotros, cuidando todo lo que se ha logrado hasta hoy, ya que mañana puede ser una realidad diferente, en relación a la baja circulación viral que tenemos.

A partir de allí, son siete días de aislamiento obligatorio y un nuevo estudio. Porque si se contagió un día antes de hacerse el primer estudio, se va a expresar entre los cinco a siete días posterior al mismo.

¿Tiene un costo para el viajero?

Si es uruguayo y tiene servicio de salud, se lo hace a través de su prestador al ingresar. Si es extranjero y tiene un servicio de salud que lo cubra en el territorio nacional, dependerá de su seguro de salud.

De lo contrario es a costo del extranjero. ¿La buena respuesta de la salud en los uruguayos ante el virus, se debe a que nuestro sistema de salud tiene incorporada la vacuna BCG (Vacuna de Bacillus Calmette-Guerin)?

Desde los estudios en el mundo, en el que uno de ellos ha participado el Uruguay, no hay evidencia de que así sea.

¿Y a que lo podemos atribuir?

Este país, desde el día uno, ha hecho medidas rápidas, que aseguraron que no se dispersara rápidamente el virus y las medidas sanitarias han tenido que ver con los tres pilares básicos que tiene el estudio de esta virosis: Detectar, testear y rastrear.

Y eso que parece menor, hace a la clave de que nosotros tengamos brotes que se pueden controlar.

Porque tenemos alta capacidad de detección, altísima capacidad de testeo (hasta 20000, porque tuvimos la facilidad de brindarle la derecha a nuestros científicos y logramos los hisopos y los test) y muy alta capacidad de rastreo.

Eso es una fortaleza del Uruguay.

¿Cómo se trabaja en cuanto al Dengue y Leishmaniasis?

Son dos problemas serios que tiene Salto. Donde si hubiésemos dejado de trabajar intensamente como lo hicimos, estaríamos en graves problemas hoy. Llega a fin de mes, el equipo de Epidemiología del M.S.P, para realizar el estudio de test de prevalencia en más de mil animales.

Tenemos una fuerte apuesta de poder bajar la incidencia en contagios de animales (Leishmaniasis) y de la limpieza de todos los predios y hogar para el Dengue. Propósito para un problema grave y serio, necesitando fuertemente la ayuda de cada uno de los ciudadanos para que nuestros animales dejen de enfermarse y que nuestro medio ambiente esté más limpio, con una lucha fuerte contra los vectores.

Nota por:Mary Olivera