Desarrollo de actividades en Ministerio de Salud Pública con la Dra. Cristina González.

El Ministerio de Salud Pública, continúa haciendo principal hincapié en las recomendaciones para la vacunación contra el sarampión, así como el chequeo de que el certificado esquema de vacunación de cada habitante, se encuentre al día.

Recomienda además, prestar atención ante la aparición de algunos síntomas de la enfermedad, como pueden ser: fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, o síntomas respiratorios. Según M.S.P., todas las personas deben contar con la dosis de vacuna SRP (sarampión, rubeola y paperas o triple viral), correspondientes a su edad. Consultada la doctora Cristina González, Directora del mencionado Ministerio en Salto por el tema y otros que nos preocupan, esto nos comenzaba diciendo: “En cuanto al sarampión, estamos intentando concientizar a la población, para que todas las personas mayores de 15 meses de edad y nacidas luego del año 1967, (menores a 52 años) deban haber recibido dos dosis de la vacuna. Los niños de 12 a 15 meses, deben recibir una dosis y a partir de los 15 meses, recibir la segunda. Los lactantes de 6 a 12 meses que han tenido contacto con casos de sarampión o viajan a zonas donde existe trasmisión, deben recibir una dosis. En este caso, igualmente deberán recibir las dos dosis previstas en el calendario de vacunación a los 12 y 15 meses de edad. Los lactantes menores de 6 meses, mujeres embarazadas, personas con alergia al huevo y toda persona con inmunosupresión severa, no pueden ser vacunados”. Conociendo sobre la vacuna contra el sarampión:

¿Qué es el sarampión?

Es una enfermedad infecciosa, similar a la rubeola y la varicela.

Se trata de una infección de origen viral, que era muy frecuente especialmente en niños, antes de la implementación de la vacunación.

¿Cómo se manifiesta?

Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo (exantema o sarpullido) asi como fiebre, decaimiento y síntomas respiratorios.

¿Cuánto tiempo dura la infección?

Tiene una duración promedio de 4 a 12 días y existe el riesgo de contagio desde la aparición de los primeros síntomas hasta los 3 a 5 días después de la aparición de sarpullido.

¿Cómo se llega a un diagnóstico?

Se realiza por el cuadro clínico.

No existe tratamiento específico de la enfermedad. Sin embargo, se puede prevenir mediante la vacunación.

¿Cómo puede comprobar la persona si recibió previamente ambas dosis de la vacuna?

Lo hace consultando su carné de vacunas. La antisarmpionosa se incluye dentro de la triple viral, por lo que puede figurar como Triple Viral, TV o SRP. También pudo haber recibido la vacuna en alguna de las campañas impulsadas por el M.S.P. figurando como Sarampión o “Chau Sarampión”.

¿Si no encuentra su carné de vacunas?

Al no lograr comprobar haber recibido las dos dosis antisarmpionosa, es recomendable vacunarse.

¿Es obligatorio vacunarse contra el sarampión?

No, pero si está fuertemente recomendado.

¿Es grave el sarampión?

En ciertos grupos etarios, puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

¿Puede recibir la vacuna del sarampión conjuntamente con otras?

Si, puede. Incluyendo la doble o triple bacteriana (difteria, tétanos, tos convulsa) y la vacuna contra la gripe.

¿Qué sucede si ya recibió ambas dosis y la recibe nuevamente ahora?

No tienen ningún problema.

Solamente toda aquella persona que tenga una afección de base, debe hacer la consulta pertinente.

¿La vacuna es gratuita?

Sí, es gratuita, no requiere receta y puede ser administrada en cualquier vacunatorio del país.

Control en Leishmaniasis

¿Ha avanzado la enfermedad en canes?

Estamos realizando el segundo trampeo del año, para conocer la dispersión del vector. Venimos de una segunda reunión en CO.DE.FRA (Comisión Permanente de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de Frontera), trabajando conjuntamente con la ciudad de Concordia.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta en la actualidad para la población?

En epidemiología lo más importante a tener en cuenta, es que en la ciudad, se enferma un vecino y nos enfermamos nosotros.

Por lo tanto la articulación de medidas que debemos tomar, es bien importante. También lo es, tener las informaciones en forma y tiempo, dando lugar a actuar de manera inmediata. Somos sabedores que en una ciudad como en la otra, existe una central de informaciones. Que cuando la información demora a llegar, es un tiempo muy valioso que se pierde.

¿Hay alarma en cuanto a la crecida del río?

En estos días pasados hubo una pequeña crecida, pero para nada alarmante y siempre que suceden las crecientes, nos traen situaciones complicadas en cuanto a lo sanitario.

¿Aún en invierno?

Sí, porque la humedad, es la que permite a la Luxomia desarrollarse. También estamos haciendo los controles pertinentes de sangrado por parte de Zoonosis, pero estamos viendo que ya no estamos en la franja como veníamos solamente desde Arenitas Blancas, sino que se está dispersando hacia la ciudad, siempre en canes.Y era lo esperado, no nos sorprende.

¿Cuáles son las medidas que se están llevando adelante?

Contamos con todas las medidas pertinentes y estamos haciendo las reglamentaciones ahora, a todas aquellas personas que no nos han permitido hacer sangrados. Cuando las personas toman esos animales que son RK39( Test positivo) y continúan ellos con la parte veterinaria, les continuamos haciendo un seguimiento. En la actualidad, es el dueño del animal quien debe reportarlo en la Comisión Departamental, o Zoonosis. De lo contrario y de no cumplir, estamos viendo la manera de judicializar a esas personas propietarias de canes, que no cumplen con lo establecido.

¿Qué medidas se toma en cuanto a la convivencia de esas personas con el animal?

Las medidas son las que están en el protocolo: usar el collar, cambiarlo cada seis meses, entre otras.

¿Aún así, están corriendo un riesgo?

Sí, pero cada cual es responsable de su propio riesgo. El tema es cuando el riesgo lo corre la comunidad y allí es cuando nosotros pedimos auxilio a la judialización, porque así es considerado: un riesgo para la sociedad cuando se extiende.

¿De todas formas comienza allí el riesgo?

El tema radica, en que es un vector que no se puede encerrar en determinadas actitudes, que solo puede tenerla cada persona de la población. Nosotros sabemos que con las medidas tomadas del Aedes Aegiptis, vaciábamos los recipientes con agua limpia y evitábamos el depósito de los huevos, conjuntamente con otras medidas.

Esto es diferente, porque en la Leishmaniasis los vectores depositan los huevos en la tierra, entre las hojas y es mucho más difícil de dominar.

Cada limpieza ambiental que se pueda realizar, es importante.

Hemos realizado en el momento en que el vector estaba circulando, intervenciones focales donde estaban las personas enfermas y nos fue muy bien. Pero actualmente no estamos fumigando, sino que estamos controlando la dispersión a través de los trampeos.

¿Continúan las reuniones para tratar el tema?

Sí. En el mes de junio, entre el 26 y el 29, se realizará el primer Congreso de Leishmaniasis del Mercosur en Salto en la Regional Norte, con la visita de especialistas, de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde se abordará el tema canes y seres humanos con sus medidas necesarias. Contaremos con nuestra asesora Ana Nilce Elkhoury (Asesora Regional de Leishmaniasis para enfermedades trasmisibles y determinantes del ambiente de salud) delegada de la Organización Panamericana de la Salud.Y las inscripciones están abiertas en wwwunorte.edu.com.uyleishmanisis2019.

Y en próximos días además, contaremos con un evento en el Hotel Salto con la presencia del Dr. Escalante, delegado de la OPS. Donde el tema central será enfermedades trasmisibles. También el Dr. Jorge Basso, Ministro de Salud Pública, estará presente en un evento los días 23 y 24 de mayo, donde nos reuniremos con las 19 direcciones departamentales como lo hacemos todos los meses, donde se tomarán todos estos temas como centrales.

¿Cuál es la zona más afectada con Leishmaniasis?

No podemos decir que es una u otra zona, porque lo que estamos viendo es la dispersión del vector, que es muy amplia. Pero hasta que no tengamos trampeado y viendo lo que ha pasado, no lo podemos saber.

¿Se controla la circulación de las mascotas en la ciudad?

Sí, se controla. Y lo que estamos solicitando, es que toda aquella persona que tenga perros positivos, no los traslade de un lado a otro.

¿Qué se espera lograr con el congreso mencionado?

Reafirmar algunas estrategias, así como conocer con qué tipo de medidas se ha podido mejorar en otros lugares de Latinoamérica, donde la enfermedad se ha hecho presente. A sabiendas, que toda situación tiene su impronta local.

Y sobre todo, tomar en cuenta las capacidades locales para poder llevarlas adelante.

Mary Olivera.