16 de marzo: Día Internacional de Glaucoma.

En prácticamente todo el país para el día de hoy, se está organizando una jornada de concientización en los distintos centros asistenciales de salud, con la Campaña Nacional de Prevención de Glaucoma.

En nuestra ciudad será en Sociedad Médico Quirúrgica de Salto IAMPP, durante todo el día y constará del control de presión ocular, para la prevención de Glaucoma.

Dialogamos en forma exclusiva con el Dr. Marcelo Gallarreta, a quien mucho agradecemos su deferencia para con nosotros y su dedicación, para tratar de difundir información al respecto:

¿Cómo funcionan nuestros ojos?

El ojo es un receptor.

Forma parte de nuestro sistema nervioso, captando el mundo a través de imágenes.

Es el responsable del ochenta y cinco por ciento de toda la información que los seres humanos recibimos del medio que nos rodea. Y en su acción además de ver, regula muchos ciclos biológicos.

De allí su importancia.

¿Qué significa padecer Glaucoma?

Glaucoma es la segunda causa de ceguera general por detrás de la catarata, que es la mayor causa.

Y la primera causa de ceguera irreversible.

En caso de padecer catarata, es operable y la visión mejora. Pero en el caso de Glaucoma no tiene posibilidad de revertir la situación.

Es una causa prevenible, ya que de realizar un diagnóstico precoz y ser tratado, evita la ceguera.

¿Es una enfermedad crónica?

Sí, lo es.

Se caracteriza por no dar síntomas, hasta que se encuentre muy avanzada.

Por ello es tan importante tomar conciencia de realizar un chequeo con su oftalmólogo, sobre todo luego de los cuarenta años y más aún si tiene antecedentes familiares, para prevenir la ceguera.

Realizando un tratamiento lo más precoz posible de una enfermedad crónica y que puede evitarse.

¿Cuáles son los trastornos a los cuales lleva el Glaucoma?

Va generando una pérdida de la visión periférica (visión de los costados), en los primeros momentos de la enfermedad y por último la pérdida de la visión central, que es la visión con la cual el paciente ve los rostros, puede leer, etc.

Es sumamente grave.

¿Existen diferentes tipos de Glaucoma?

Sí, pero el más frecuente es el Glaucoma crónico simple.

Se le llama así porque no es secundario, a ninguna otra cosa y es crónico.

¿Cuáles son sus síntomas?

El Glaucoma simple no da síntomas.

Ni en las etapas más avanzadas, da dolor.

Sí, una pérdida de campo periférico y pasa generalmente desapercibida, hasta la etapa más avanzada que quita la visión.

Puede haber algo muy específico, como ver aros de colores alrededor de las luces, pero lamentablemente y por lo general, no da síntomas.

¿Existe una franja etaria perjudicada?

Sí, después de los cuarenta años.

Si bien no tenemos un dato estadístico a nivel poblacional, en todo este tiempo los colegas de Salto y yo, en Salto concretamente, llegamos a la conclusión de que, en una cantidad importante de pacientes, parece haber una incidencia aumentada de esta alteración predisponente que se llama seudo-exfoliación.

¿Debido a qué sucede?

Me ha llevado a estudiarlo y conocer que las poblaciones que tienen más rayos ultravioletas, tienen más posibilidades de contraerlo.

No está en mi conocimiento, si el departamento tiene esas características. De cualquier manera, es una enfermedad grave, con un índice de ceguera de un quince por ciento y más allá de las características individuales del departamento y la impresión subjetiva que tenemos los doctores que venimos trabajando desde hace años en ello, creo que sí vale la pena la pesquisa, para prevenir en esta enfermedad que es potencialmente cegadora.

¿Cómo se diagnostica?

Hay tres posibilidades de diagnóstico y son los parámetros más importantes:

*La evaluación de la presión ocular.

*El fondo de ojo.

*Estudios que se realizan al respecto como es el campo visual.

¿Cuáles son las personas con más riesgo?

Si bien la persona no tiene una enfermedad, sí puede tener una predisposición. Que no quiere decir que lo vaya a padecer, pero sí tiene un riesgo más aumentado:

*Aquellas personas que tienen antecedentes familiares.

*La gente que tiene más pigmento en la piel.

*Los miopes muy altos.

¿Alguna enfermedad de fondo, aumenta el riesgo?

Así como los antecedentes familiares, hay algún tipo de Glaucoma que una enfermedad de fondo puede generarlo.

Pero el más frecuente es el Glaucoma crónico simple, que si bien es transmisible en forma genética, sabemos que existe mayor predisposición en algunos tipos de pobladores.

Aquellos que tienen mayor incidencia por algunas características, de la que ya hablamos.

¿El hecho de utilizar lentes de aumento nos crea una alerta?

No.

Para lo que sirve el lente de aumento es para que el paciente consulte a su Oftalmólogo.

Y como es una enfermedad que no da síntomas, es una buena oportunidad para que los oculistas revisemos a los pacientes, hagamos la pesquisa y allí logremos un diagnóstico, en la consulta del lente.

Es por ello bien importante que estos lo hagan los Oftalmólogos u Oculistas.

Al no realizar la consulta y comprar un par de lentes por su cuenta, el paciente se priva del examen oftalmológico que es tan necesario.

¿A qué llamamos presión del ojo?

El globo ocular es una especie de órgano que en su parte interna tiene un gel llamado vítreo (materia gelatinosa blanquecina) y un líquido que es el humor acuoso (líquido incoloro).

Y cuando hablamos de presión ocular, es la presión del líquido que está dentro.

Que cuando se eleva va alterando el nervio óptico y la elevación de la presión, dentro del ojo. De tal manera que con el tiempo altera la visión periférica.

Si miramos algún punto en especial vemos mejor con la parte central hacia donde se está mirando, que con el sector periférico, que es donde vemos menos.

Es esto lo que se va alterando primero y a través de los años sigue alterando el nervio óptico, la presión. Y lo último que hace es alterar la visión central.

Allí baja la visión, se atrofia el nervio óptico y aparece Glaucoma, con todo lo sombrío que es, dando ceguera.

¿Qué es el nervio óptico?

Es lo que lleva el estímulo luminoso al cerebro.

El que en definitiva, conecta el ojo con el cerebro.

¿Cómo es un tratamiento?

En el tratamiento, al principio, el único factor en el que puede actuar el médico, es bajar la presión ocular.

Se lo realiza por medio de gotas en los ojos, ya que con medicamentos por vía oral, no es lo más frecuente.

En caso de que no llegue a funcionar, se recurre al láser como complemento. Y si con esos dos recursos, no alcanza, se realiza una operación de Glaucoma. Aunque con riesgos.

Es esta la secuencia de un tratamiento. Pero en caso de hacerlo por medio de gotas y funciona, es tratarlo de esta forma para siempre.

¿Cómo ve la atención a nivel nacional a los pacientes con Glaucoma?

Pienso que el nivel de la Oftalmología uruguaya, es excepcional.

Se puede llevar a cabo, técnicas, que se realizan en lugares privilegiados del mundo.

Y en Salto también es muy bueno. Además de excelentes profesionales, existen muy buenos equipamientos.

Logramos alcanzar en Salto, junto al grupo de colegas de Centro Médico y seguimos avanzando en ello, un Centro Oftalmológico, que es referencia para el interior y la región.

Desde el punto de vista tecnológico, es de los centros del interior de los más avanzados, en una labor de los Oftalmólogos, del Centro Médico y modestamente también de quien le habla.

Los salteños tienen que estar orgullosos de tenerlo.

Campaña de prevención

Actualmente nos encaminamos a una campaña de prevención a nivel nacional. Yo creo que con la prevención podemos bajar mucho la incidencia.

En Salto, concretamente en Centro Médico, se va a desarrollar una jornada para hoy, de 8 a 20 hs., donde participarán todos los oftalmólogos y licenciadas en oftalmología que también apoyarán el evento, pertenecientes a este centro. Los Doctores, son: Ricardo Aguerre, Silvia Arribillaga, Lizia Cacciavilliani, Esther Forti, Ana Martínez y Dante Prinzo.

¿Estará acompañando esta jornada hoy?

Estaré participando de la jornada en Montevideo, en la Cátedra de Oftalmología, dentro de lo que es un marco nacional de acción. Donde vamos a tener muchos puestos de control, esperando que sea de muchos frutos. Como también habrá colegas, en otros departamentos desarrollando esta actividad nacional.

Es un tema de responsabilidad social. Si todos ponemos nuestro granito de arena y con la acción mancomunada de todos los actores sociales, se puede bajar la cifra de ceguera en Uruguay, de forma importante.

Mary Olivera.