Glaucoma. Con la Médica Oftalmóloga Sabina Benquet

Por medio de este amplio informe, pudimos conocer sobre situaciones de pacientes que concluyen en Glaucoma, siendo ésta una enfermedad asintomática.

Es la Dra. Sabina Benquet quien compartiendo conocimientos, nos habla de la patología, como una de las principales causas de ceguera irreversible entre otras, pero “también puede ser prevenible”, agrega. Conocer nuestros ojos, como órgano importante, es el comienzo de la consigna de hoy:

El ojo humano

Su función consiste en detectar la luz, siendo un órgano foto-receptor. Es así que detectamos imágenes visuales que luego son enviadas al cerebro. El globo ocular está compuesto básicamente de tres grandes capas que en conjunto rodean las estructuras ópticamente claras: humor acuoso, cristalino y humor vitro. La capa más externa consiste en la córnea y la esclera.

La capa media contiene el principal suministro de sangre del ojo y consiste de atrás hacia adelante en: coloides, cuerpo ciliar y el iris.

Finalmente la capa más interna es la retina. Entre estas capas se encuentra el cristalino, lente natural que todos llevamos dentro del ojo y hace las veces de lupa interna. Junto con la córnea son los encargados de darle el poder necesario al ojo para llevar los rayos de luz hacia la retina y así estimular a los foto-receptores.

El humor acuoso es un fluido claro que rellena los espacios vacíos entre el cristalino, el iris y la córnea. Este se produce en el cuerpo ciliar y circula hacia adelante, pasando por la pupila para finalmente salir del ojo en el ángulo camerular, formado entre la córnea y el iris.

El humor acuso es el responsable no solo de nutrir las distintas estructuras sino que además es quien le da el tono o presión al ojo.

Detrás del cristalino se encuentra el humor vitro que es una gran y clara gelatina que ocupa la parte posterior del ojo.

¿Cómo funciona?

El ojo es un sistema óptico muy complejo y funciona como una cámara fotográfica, compuesta por lentes con distintos aumentos, capaz de regular el foco para obtener una imagen nítida en la retina, ya sea que el objeto que estemos observando se encuentre más cerca, o más lejos. Las lentes son la córnea y el cristalino. El iris funciona como un diafragma que regula la entrada de luz al ojo. Finalmente la retina es donde se encuentran los fotoreceptores. La primera neurona del sistema visual.

Desde aquí viajará la información a través del nervio óptico, conectando nuestro ojo con el cerebro.

¿Qué puede afectar a un ojo sano?

Miles de patologías pueden afectarlo. Algunas extrínsecas como traumatismos, infecciones, inflamaciones, entre otras. Y otras intrínsecas, ya sean sistémicas como por ejemplo la diabetes, o patologías del ojo propiamente dichas.

¿Qué es el Glaucoma?

El Glaucoma se define como un conjunto de enfermedades complejas que llevan a un daño crónico del nervio óptico y que tiene como principal factor de riesgo el aumento de la presión ocular.

Normalmente una persona con Glaucoma no tiene síntomas hasta fases finales de la enfermedad, de ahí la importancia del control basado en edad y presencia de factores de riesgo. El Glaucoma se caracteriza por un patrón de daño progresivo del nervio óptico, que generalmente comienza por una pérdida sutil de la visión lateral (visión periférica). El campo visual es todo lo que vemos. El Glaucoma entonces se caracteriza por afectar la visión periférica y manifestarse como una pérdida de campo visual periférico.

Si la enfermedad no es diagnosticada y tratada a tiempo, puede llevar finalmente a una pérdida de la visión central y ceguera.

A nivel mundial se considera una de las principales causas de ceguera irreversible, pero prevenible.

¿Cuándo se presenta?

Si bien hay casos de Glaucoma congénito y juvenil, la mayoría de los pacientes aumentan sus chances de padecerlo a partir de los 40 años.

Es por esto que recomendamos una visita al Oftalmólogo a partir de dicha edad, cada dos años. En aquellas personas que tengan antecedentes familiares, recomendamos visitas anuales. El examen oftalmológico de rutina incluye, además de la valoración de la visión, el control de la presión ocular y la realización del fondo de ojo, donde podemos ver y controlar el aspecto del nervio óptico. Ante alguna sospecha de Glaucoma, su Oftalmólogo podrá solicitarle al paciente exámenes paraclínicos no invasivos, que le permitirán confirmar el diagnóstico, como: Campo visual, Tomografía del nervio óptico, Paquimetría y Curva de presión ocular.

¿Por qué sucede?

La presión ocular elevada es el principal factor de riesgo que lleva a un daño glaucomatoso en el nervio óptico. El nervio óptico transmite las imágenes que vemos hacia el cerebro para que sean interpretadas. El tono y la forma del ojo se mantienen por la presión intraocular. El nervio es la parte del ojo más susceptible frente a la presión ocular elevada, ya que las fibras nerviosas son muy delicadas y se pueden dañar directamente por la alta presión, así como por el bajo flujo sanguíneo que esto puede causar en el nervio óptico. El humor acuoso es producido constantemente por el cuerpo ciliar, rodea el cristalino y luego se dirige a través de la pupila al ángulo camerular, por donde sale del ojo por el canal de drenaje que conocemos como malla trabecular.

Múltiples causas pueden llevar a una disminución en el drenaje del humor acuoso, así como a un aumento en la producción del mismo. El ojo funciona como un circuito cerrado donde tanto la producción como el drenaje deben mantenerse constantes. Cuando esto no ocurre puede llevar al aumento de la presión intraocular.

¿Qué influye como factor de riesgo?

Son los mayores a 40 años, antecedentes familiares de Glaucoma, herencia africana, hispana o asiática.

Presión ocular elevada, miope, antecedentes de trauma, ente otros.

Presentar diabetes, migrañas, presión arterial elevada u otras patologías generales que pueden afectar la circulación sanguínea en general y finalmente afectar el aporte sanguíneo a nivel del nervio óptico.

¿Existe la prevención?

Si bien sabemos que no hay forma de prevenir el Glaucoma, hay algunas acciones que podemos tomar para retrasar el inicio de la enfermedad, así como para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad.

*Agendar consultas oftalmológicas: En su control, el médico tomará su presión ocular, examinará detenidamente su ojo, prestando especial atención al ángulo camerular y al nervio óptico. También valorará su agudeza y campo visual periférico.

*Reducir la presión ocular: En esto consiste el tratamiento del Glaucoma, ya que es sobre el único factor sobre el que podemos incidir. En algunos pacientes en los que se detecte tempranamente una presión intraocular elevada, su Oftalmólogo podrá indicarle algún tratamiento para disminuir la misma y así evitar o retardar el inicio de la enfermedad.

*Evitar lesiones oculares:

Algunas lesiones o traumatismos pueden generar secuelas que lleven eventualmente a una alteración anatómica y ésta finalmente causar un aumento crónico en la presión ocular.

Tratamiento

Los tratamientos suelen ser crónicos.

Como ya comentamos, la presión ocular es el único factor de riesgo modificable de la enfermedad y por consiguiente, todos los tratamientos están enfocados a lograr bajar la misma a un rango de seguridad al que conocemos como PIO Target: La presión intraocular target o meta, es aquella en la cual logramos que no se dañe el nervio óptico. Siempre hablamos de un rango de seguridad. Pero es importante saber, que la presión objetivo se determina para cada paciente en particular y depende entre otras cosas, del punto de partida a la hora de iniciar el tratamiento. No es lo mismo el tratamiento para un Glaucoma incipiente, que para un Glaucoma avanzado.

Todas estas variables van a ser evaluadas por el Oftalmólogo, quien apoyándose en el examen clínico y para-clínico, decidirá el tratamiento individualizado para ese paciente en particular. Los tratamientos disponibles actualmente van desde colirios tópicos, solos o combinados, tratamientos no invasivos con distintos tipos de láser y finalmente tratamientos quirúrgicos, que pueden incluir o no, la colocación de distintos dispositivos que ayudan a bajar la presión.

Si bien la mayoría de los pacientes inician su tratamiento con colirios, la decisión de cómo y con qué iniciar, será tomada por el médico en conjunto con el paciente.

Mary Olivera.