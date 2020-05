Estudio y trabajo:

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Curso la carrera de Idioma Español en el Centro Regional de Profesores.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Mi actividad laboral se basa en tareas administrativas en la Inspección Departamental de Primaria.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Sí, llevar adelante las dos actividades requiere esfuerzo.

En lo personal, me siento agradecida a Dios por el trabajo que tengo, dado que puedo gestionar cambio de horario para asistir a clases.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

No, no ha sido fácil. Yo comencé la carrera luego de vivir el duelo por la pérdida de mi madre. Recuerdo que en alguna oportunidad me sentí desmayar y quise abandonar. En ese proceso, comencé a tener ataques de pánico.

Un día, camino a clases empiezo a sentirme mal.

En mi mente creía que me moría. Me desesperaba no encontrar a nadie a quien pedirle ayuda. Fueron muchas sensaciones feas que sentí hasta que logré llegar a la institución.

Al estar en clase sentí que algo me oprimía, intenté aguantar hasta que no pude y le dije a un compañero que llamara al médico. Fui asistida en una asistencia médica sin que haya nada patológico. Yo estaba pasando una crisis de pánico.

Cuesta adaptarse cuando hay situaciones que se nos escapan de las manos y uno tiene que cumplir con sus obligaciones.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Sí, me hago tiempo para salir, me gusta mucho viajar y tengo amigos maravillosos que siempre están a mi lado.

Hoy trato de cuidar mi salud mental. De nada me serviría vivir afanada por ciertas cosas y perder el tiempo de disfrute, de paz, de armonía.

Y ello no quiere decir, no tener responsabilidad sobre los compromisos que uno asumió, sino reconocer que la vida pasa muy rápido, los momentos son únicos y las oportunidades no se vuelven a repetir.

Recuerdo cuándo cursé la Práctica Docente de 4to año, fue muy estresante para mí, dado a que esta demanda muchísimo trabajo, (si uno quiere hacer las cosas bien) pero en medio de ella yo me hice tiempo para disfrutar de lo que Dios me brinda.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí. Si bien, no es fácil me siento afortunada de cumplir este sueño.

Cada año transcurrido hace reafirmar mi deseo, de que docente es lo que yo quiero ser.

¿Qué planes tienes en mente?

Quizás estoy errada, pero mi mayor plan es revindicar valores.

Vivimos en una sociedad donde el respeto y tantos otros valores han caducado.

Por supuesto que el conocimiento es importante, pero si a este no lo expresamos sobre una base de respeto, de nada me sirve.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Yo les diría que si las ganas están, que se animen.

Fácil no será pero uno gana cuando persiste. Cada persona tiene su tiempo, sus dificultades pero lo importante es continuar para alcanzar la meta. Ninguna carrera se gana si no se corre. ¡Ninguna!