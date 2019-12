Kevin es el propietario de «Once Productora», donde disfruta su trabajo como filmmaker, produciendo videos institucionales de empresas. Kevin habló con LINK y nos contó en qué consiste su trabajo.

– ¿A qué te dedicas?

– Me dedico a la creación de videos institucionales y a contenidos de las redes sociales para mis clientes. Pero antes de seguir necesito agradecer a tres personas que gracias a ellas estoy acá, a María Cecilia Durá, que confió en mi trabajo desde antes, cuando trabajaba de diseñador en una empresa. También a Gerardo Fiorelli, fotógrafo de ON Artes Visuales, y a Richard Zunini que justo con ellos dos no solamente aprendí cosas de la fotografía sino también de interactuar con el público, por lo que después me largué a trabajar yo solo, no solo en lo que refiere a la fotografía social, que es otra de las cosas que hago, sino con el tema de emprender con la productora, para trabajar más con el área de empresas.

– Si tuvieras que elegir definirte, ¿cómo lo haces? ¿Fotógrafo, creativo o diseñador gráfico?

– Y mirá, una mezcla de todo porque con mi productora tengo que hacer yo medio todo.

– Sos el hombre orquesta…

– Algo así. Por el lado del video, también se le dice filmmaker o biógrafo, como se dice acá, porque lo que justamente me gusta hacer son videos, a pesar que la fotografía también.

– ¿Y qué creas cuando te llaman?

– Por el lado de las empresas me gusta reunirme previamente con los clientes y tener una pequeña entrevista para saber qué quieren comunicar a la gente, es ahí cuando yo agarro y trato de crear un video institucional, por ejemplo, y sobre todo a mí me gusta mucho el tema de venta de marketing, no hacer ahí el clásico «vení por tal local y compranos tal cosa», lo que hago es más una venta institucional, mostrándole a la gente lo que realmente son como empresa para que ellos puedan confiar en el trabajo. Aspiro a ser pronto una productora audiovisual.

– ¿Cómo es ser hoy emprendedor en estos tiempos tan cambiantes?

– No quiero decir difícil porque no suena bien, pero hay muchas adversidades como el tema económico, sobre todo. Yo tengo un pequeño monotributo, que es un monto fijo, pero a veces se complica por los gastos de la empresa, por proyectos y demás. Pero con todo esto muy cambiante, sobre todo en el área de comunicación, que fue todo un boom en las redes sociales, donde todo es imagen o videos, hay que estar renovándose en todo momento, trayendo ideas de otros países y adaptado esas ideas para la realidad de lo que tenemos acá.

– ¿Te imaginás cómo te verás en el futuro?

– Empezando con algo chico, como lo que tengo, la idea es ir formando un equipo de «Once Productora» porque al tener tanto trabajo, me atraso porque no tengo a alguien que me ayude en la edición o en la parte de administración. Entonces, la idea es formar un equipo y empezar a colaborar con otras productoras, y a un paso de ser una productora audiovisual, que colabore no solo con otras productoras del país sino también de afuera.