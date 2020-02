Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo.

CON «PICNIC» SALTÓ A LA FAMA

Se llama Marilyn, pero el estudio cinematográfico se lo cambió, para que no hubieran comparaciones entre ella y Marilyn Monroe. Ella insistió que su apellido fuera el propio, de forma que finalmente todos lograron un acuerdo en que se llamara Kim Novak. Estudió actuación en College State, y salió a la luz inmediatamente en lo que fue su cinta debut, «Pushover» con Fred MacMurray, en 1954. Aunque su interpretación no fue la mejor, los espectadores apreciaron su fineza y humanidad, de manera que meses más tarde retornó con otra película,

«Phffft!» junto a Jack Lemmon, también en 1954. Después del estreno de éstos filmes, Kim se hizo sumamente popular, con aprecio distinguido ya por un público fanático de la actriz. Así, salta a la fama con «Picnic», en 1955, resultando un impacto para la exquisita rubia, donde se luce junto a William Holden. Desde ese instante, y luego de ganar el «Globo de Oro» por su trabajo, se multiplican presencias estelares como figura principal haciendo dupla con actores de prestigio, llegan «Pal Joey» y «El hombre del brazo de oro» junto a Frank Sinatra, y «Vértigo» con James Stewart.

ACABA DE CUMPLIR 87 AÑOS!

Marilyn Pauline Novak, nació el 13 de febrero de 1933 -acaba de cumplir 87 años!- en Chicago, Illinois, y es hija de Blanche y Joseph, de origen checo. A pesar de que sus padres eran profesores, Kim no fue una buena estudiante. No se sentía a gusto y le molestaba bastante que se le dijera lo que tenía que hacer. Al finalizar sus estudios y siendo ya una adolescente fue a mostrar su figura con vestidos en varias pasarelas de la ciudad como modelo. Era buena en eso, y es por ello que obtiene una beca para convertirse en modelo profesional. Pero, en ese interín hace de todo, es empleada en un super, ascensorista, y hasta secretaria en un centro odontológico. Pero no conforme con eso, retorna a su labor de modelo, que había realizado muy bien. Mientras se va a Los Angeles para intentar mejorar sus ingresos como modelo, comienza a trabajar y un productor de la RKO le ofrece un pequeño papel en un film de 1954. Aunque se trató de un papel diminuto, un agente se fija en Kim y le realiza un casting ante cámaras en la Columbia Studios, que termina muy bien parada, siendo contratada por espacio de seis meses.

JEANNE EAGELS, FILME BIOGRAFICO

Lo próximo de Kim fue «The Eddy Duchin Story», en 1956, interpretando a Marjorie Oelrichs, la esposa del pianista Eddy Duchin, estelarizado por Tyrone Power. Posteriormente se le ofreció una opción para su próximo proyecto, seleccionando el filme biográfico «Jeanne Eagels», 1957, en la que retrató al escenario y a la actriz de pantalla muda que era adicta a la heroína . Protagonizada por Jeff Chandler, la cinta fue un relato en gran parte ficticio de la vida de Eagels. El film alcanzó un suceso de taquilla. La familia de Eagels demandó a Columbia por la forma en que Eagels había sido representado en la película. Y llegarían más y más producciones cinematográficas para Kim. Después de rodar «The Amorous Adventures of Moll Flanders», en 1965, Novak decidió retirarse del cine por un tiempo, y volvió tres años después con «The Legend of Lylah Clare». Actuó en la serie «Falcon Crest», haciendo de Kit Marlowe.

En 1977 rodó con Charles Bronson «El desafío del búfalo blanco», en 1979, «Just A Gigolo», y en 1980 participó en «El espejo roto», adaptación de un relato de Agatha Christie con un largo plantel de estrellas: Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Tony Curtis, Rock Hudson. En 1991 hizo su último filme para la gran pantalla, «Liebestraum», bajo la dirección de Mike Figgis, con quien tuvo una tensa relación durante el rodaje.

VARIOS CASAMIENTOS, MUCHOS AMORIOS

El primer matrimonio de Kim fue con el actor inglés Richard Johnson . Duró 13 meses, desde el 15 de marzo de 1965 hasta el 23 de abril de 1966. Después de su compromiso con el director Richard Quine , se habló mucho de sus relaciones con Sammy Davis, Jr. y Ramfis Trujillo , el hijo adoptivo del dictador dominicano Rafael Trujillo. Salió con Frank Sinatra, Richard Beymer y el actor Michael Brandon. En 1974, conoció a su actual esposo, el veterinario equino Robert Malloy, cuando hizo una visita a domicilio después de que una de sus yeguas árabes estuviera enferma. Han estado juntos desde entonces, y se casaron el 12 de marzo de 1976.

La pareja construyó una casa de troncos a lo largo del río Williamson cerca de Chiloquin, Oregon, donde residen. Hoy retirada de la actuación, es fotógrafa, poeta y artista visual. Más allá de la nostalgia.