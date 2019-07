Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UNA AUTÉNTICA ESTRELLA

Quién no habrá visto alguna vez una película de Isabel Sarli? En el cine, en la tele, o en el cable, siempre marcó presencia quizás hasta hoy en día. Sus filmes hicieron época, y por qué no, la ubicaron como la diosa del cine erótico por el Río de la Plata. Hermosa mujer, símbolo sexual, que eclipsó a los caballeros desde la pantalla. Famosa por sus baños al natural en las aguas de Argentina o Paraguay, al compás del sonido de las arpas, enseñando su impactante cuerpo y su delantera escultural, también poseía una bonita sonrisa y mirada sensual. «La Coca» Sarli fue y será una de las damas más lindas de la cinematografía argentina, y una verdadera adelantada y despegada en su rubro. La década de los sesenta y los setenta se nutrieron de su imagen al desnudo, más allá que «la censura» le pasó mucha tijera a sus cintas, cortando y destrozando el celuloide a más no poder, en olvidables tiempos de dictadura. Así y todo la distribución de sus largometrajes fue excelente de manera internacional, llegado a España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, y tantos otros países, siendo taquilla en todos los sitios. Su paso por la escena la fue convirtiendo en una auténtica estrella, reconocida así por todos los públicos, ya sean mujeres y hombres.

DE URGENCIA AL CENTRO MEDICO

De extensa cinematografía, había dejado de trabajar hace algunos años, debido a su edad y algunas «nanas», hasta que a partir de junio de 2011 debió ser internada por un edema de pulmón que asomó como muy delicado, pero con el correr de las horas pudo ser sorteado sin mayores complicaciones. Más adelante, el pasado 18 de marzo cuando intentaba levantarse de la cama cae abruptamente al piso, golpeándose la cadera izquierda, siendo trasladada de urgencia a un centro médico; la operaron el 22 del mismo mes. La recuperación de la cirugía fue normal, pero los médicos decidieron dejarla internada, ya que previo al accidente había contraído neumonía, siendo tratada con antibióticos. Le dieron el alta el 3 de abril, indicándole que debía hacer ejercicios apropiados para lograr una perfecta mejoría en la fractura. El 26 de mayo Isabel retornó para ser internada otra vez. Había empeorado. Los doctores le efectuaron una nueva operación de cadera, bajo un cuadro bastante cambiante. A los pocos días a «La Coca» se le sumaron más problemas de salud, y lamentablemente el martes 25 de junio alrededor de las 8.30 de la mañana, dejó de existir debido a un paro cardiorespiratorio. Tenía 83 años. Dejaba de existir un emblema del cine argentino.

LAS PASIONES DE SUS PELICULAS

Las memorables películas de Isabel Sarli agitaron las pasiones más desenfrenadas para esos momentos. Una escena culminante, es entre tantas, cuando «La Coca», raptada, plagiada por unos machistas –inmundos y fanáticos- en un viejo camión frigorífico -mionca de la carnaza- como una res, les dice convincentemente: ¡¿Otra vez!?… ¡! ¡Canallas! ¿¿Es que ustedes no tienen madre!!??… Qué escenas repletas de todo. Grandes Isabel y Armando Bó -su descubridor- verdaderos pioneros en el rubro del destape cinematográfico en años difíciles. Carne, expresiva metáfora de la más arrolladora lujuria que despierta la inocente y subyugante Coca. Qué gestos modula ese rostro encarnecido, en el imposible ocultamiento de su bello y sutil cuerpo que magnetiza a esos inmorales. Fiebre, trueno, lujuria descocada, quema cabezas. Qué pretende usted de mi??…» En su galería del cine se destacan: «El trueno entre las hojas», 1957, «Sabaleros», 1958, «India», 1959, «Favela», 1960, «Y el demonio creó a los hombres» –rodada en Argentina y Uruguay- 1960, «La burrerita de Ypacarai» -en Paraguay- 1961, «Lujuria tropical» –se hizo en Venezuela- 1962, «Setenta veces siete», 1962, «La diosa impura» –coproducción argentina mexicana- 1963, «La leona» –mostrando islas de Brasil- 1964, «La mujer del zapatero» –con el retorno de Pepe Arias a la pantalla grande- 1965, «Los días calientes» 1965, «La tentación desnuda», 1966, «La señora del intendente», 1966, «La mujer de mi padre», 1967, «Carne», 1968, «Desnuda en la arena», 1969, «Fuego», 1970, «Fiebre», 1970, «Furia infernal», 1972, «Intimidades de una cualquiera», 1973, «El sexo y el amor», 1973, «Una mariposa en la noche», 1975, «Insaciable», 1976, «El último amor en Tierra del Fuego», 1978, «Una viuda descocada» –con José “Pepe” Marrone- 1980, y algunas más, hoy por hoy siguen cobrando actualidad.

MISS ARGENTINA, 1955

La actriz que hizo el primer desnudo total en el cine porteño se llamó Hilda Isabel Gorrindo Sarli, nacida en Concordia, Entre Ríos, el nueve de septiembre de 1935, y fue coronada Miss Argentina en 1955, desde un programa de televisión. Fascinante mujer, dejó su huella en todo lo que hizo. La Sarli enseñando sus atributos corporales de excepción, encarnando situaciones difíciles: casi siempre dramas de barrios y pueblos que se sublevan en el bajo fondo. Isabel Sarli es única, no tuvo doble, no hubo ni habrá otra igual. Más allá de la nostalgia.

