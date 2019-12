Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

Se llamó Gun-Marie Fredriksson, nacida en Suecia, el 30 de mayo de 1958, conocida artísticamente como Marie Fredriksson, y fue una cantante y compositora sueca conocida por ser la voz femenina del dúo pop Roxette junto a Per Gessle. En el año 1992 los famosos artistas se presentaron en el Estadio Centario de Montevideo, ante un lleno practicamente total. Marie era hija de Charles Gösta Fredriksson -1914-1981- y de Inez Dagmar Hoffer -1922-1998- Tenía tres hermanas, una de ellas, Anna-Lissa Fredriksson -1945-1965- falleció a los veinte años en un accidente de tránsito. Desde temprana edad tuvo relación con la música. En su juventud, formó dos bandas: Strul y Mamas Barn, sin embargo el reconocimiento en su país llegaría después, cuando se dedicó por completo a su carrera solista.

SU PRIMER ALBUM

Su primer álbum «Het vind» fue un gran éxito en 1984. Posteriormente Den Sjunde Vågen la consagró como una artista de renombre en Suecia. En 1986 comenzó su trabajo en Roxette, pero no del todo segura del suceso de este proyecto internacional, decidió seguir con su carrera en solitario, y en 1987 lanzó su tercer álbum, «Efter stormen». Sin embargo, Roxette comenzaba a tomar forma. En 1989 el sencillo «Sparvöga» representó el último hit como solista de la década de los ochenta. Esta balada fue un gran impacto en Suecia, pero Marie no tenía tiempo para un nuevo álbum, ya que el éxito de Roxette y las giras internacionales no le permitieron centrarse en su carrera en solitario, hasta que en 1992 regresó con el lanzamiento de «Den standiga resan», que colocó más que cualquier otro disco de Marie. Una gira por Suecia la llevó al reencuentro con sus más fieles seguidores. Ya más acostumbrada a las agendas de Roxette y a lo que significaba ser parte de un número internacional, Marie regresó en distintas ocasiones. En 1996 «I en tid som vår» nuevamente logró buenas ventas y tres sencillos del álbum mantienen su carrera en la cima. El disco «Äntligen – bästa» 1984-2000, editado en 2000, recopiló los mejores hits de Marie. Incluye además dos nuevas canciones: «Det som var nu», una balada cantada a dúo con Patrik Isaksson y el tema que da nombre al álbum, «Äntligen», inició una nueva gira por Suecia y el impacto llevó a más de cien mil personas a asistir a sus conciertos. Aquel recopilatorio de grandes éxitos vendió más de trescientos mil discos en Suecia.

UNA CAJA DE CINCO ALBUMES

En 2002 salió al mercado mundial una caja que incluía los cinco álbumes de estudio de Marie grabados entre 1984 y 1996 más un disco con sus mejores temas en directo tourné «Äntligen, 2000». En septiembre del mismo año, Marie iba a embarcarse junto a su compañero Per Gessle en una serie de conciertos sinfónicos, pero un acontecimiento hizo que este y muchos planes cambiasen de rumbo. Horas antes de conceder una conferencia de prensa, Marie Fredriksson se desmayó en su hogar y fue hospitalizada. Al día siguiente, después de una serie de estudios, se le diagnosticó un tumor cerebral, la noticia conmocionó no sólo a sus seguidores, sino también al mundo entero.

Semanas más tarde, Marie fue intervenida quirúrgicamente y el tumor fue extirpado por completo. Si bien la operación fue un éxito, la gran cantante fue sometida a un estricto tratamiento con el fin de evitar otras nuevas formaciones de cáncer. Como secuela de dicha operación, Marie perdió la capacidad para leer y cantar, teniendo que aprender de nuevo. Durante casi dos años permaneció lejos de la escena musical, dedicándose por completo a su familia y recibiendo el tratamiento. A lo largo de ese lapso, escribió y grabó un álbum, «The change», que refleja todos esos momentos vividos.

EL REGRESO DE MARIE

«The change» marcó el regreso de Marie, pero esta vez en inglés, debutando así en el mercado internacional. En 2007, Marie volvió a la escena, interpretando cuatro temas en el disco debut de su esposo, Mikael Bolyos, «A family affair». En dicho lanzamiento se incluye finalmente la canción «Hometown», que originalmente fue grabada en 1996 para la banda sonora de la película sueca «Such is life». Por razones desconocidas, dicha banda sonora nunca salió a la venta. En enero de 2011 se produjo el retorno de Roxette, con el sencillo «She’s got nothing on (But The Radio)», que forma parte de la produccion «Charm school». Disco con el cual comenzaron una nueva gira mundial que los llevó por los cinco continentes y que duró hasta 2012. Ese mismo año lanzaron «Travelling», un disco en el que se mezclaron canciones en vivo y de estudio. No obstante el 19 de abril de 2016, se produjo la cancelación de la tourné mundial por el 30o. aniversario del dúo, debido a problemas de salud de la cantante, a la que sus médicos aconsejaron que no viajara. Luego de una dura batalla contra el cruel cáncer, el pasado 9 de diciembre, Marie dejó de existir en su bunker de Djursholm, Estocolmo, a los 61 años de edad. Con su pareja, Mikael Bolyos tuvo dos hijos: Inez Josefin y Oscar Mikael. Más allá de la nostalgia.

