Por Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. Ante el bombardeo sistemático – claramente legítimo y hasta lógico ante la amenaza a la que el mundo se enfrenta-, es bueno que se levanten voces que intenten aplacar los ánimos, pues, si bien es hasta un acto de responsabilidad, si se quiere decir, y de hecho para nosotros lo es, el informar continuamente sobre la pandemia a la que nos enfrentamos, también es necesario decir que no todo dato que circula en las redes o hasta en los propios medios de comunicación, efectivizan el otro lado de lo que dicha información debería brindar, que no es otra cosa que algo de mesura y tranquilidad.

Entre tantos mensajes, whats app y videos que hemos recibido, los hay de los que nos hacen reflexionar sobre la actualidad, y deseamos compartir uno de ellos con ustedes, pues, como lo dijimos anteriormente, tenemos, también, que aportar paños tibios, para tener más herramientas al momento de hacer frente a estos nuevos tiempos.

“Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo.“Cuando vieron cuan hondo era el hoyo, las ranas de arriba le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar por muertas.“Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles.“Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió.“Luego se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible.“Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo.“Cuando salió, las otras ranas le dijeron:»nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritábamos». La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo”.“Moraleja:“1. La palabra tiene poder de vida o muerte. Una palabra de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día.“2. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que lo acabe por destruir. Tengamos cuidado con lo que decimos.“3. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otros.“Una referencia relacionada: en los Estados Unidos de Norteamérica, en la NASA , hay un poster muy lindo de una abeja, el cual dice : «Aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar; lo bueno es que la abeja no lo sabe».

¿Qué te parece si hacemos oídos sordos a las cosas negativas y comenzamos a animarnos y a hacer algo todos para que este tiempo que nos toca vivir, sea mucho mejor para todos…?