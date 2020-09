Cerrando la brecha

En la Universidad Católica apenas hemos podido recuperar el aliento, cuando concluyó el primer semestre de enseñanza masiva en línea. El cierre del Campus, cuando se implementó el distanciamiento social para frenar la propagación de COVID-19, desencadenó una intensa actividad para brindar educación de manera remota. Hubo que pasar a cursos en línea, trabajar desde casa e involucrar a los estudiantes, que tenían diferentes distracciones externas y probablemente desigual acceso a Internet. Las dificultades de esa transición abarcaron a todas las asignaturas, incluido el espinoso tema de las evaluaciones. Pero las que han planteado desafíos particulares han sido las materias prácticas y los laboratorios, que requieren presencialidad. Para esto se ha tenido que esperar un poco más.

Cuando se inició este proceso, hacía poco menos de un mes que se habían comenzado las actividades académicas y se tenía todo dispuesto para llevarlas adelante en su forma habitual. Sin embargo, en poco más de una semana, la UCU cambió de la modalidad presencial a las clases remotas. Fue sorprendente lo perfecta y natural que pareció la transición.

¡El cambio nos movió el piso!

Hubo que adaptarse pronto a esta nueva realidad. A muchos profesores les tocó cuidar de sus hijos, pues las escuelas también estaban cerradas debido a la pandemia. Y además, lidiar con el ancho de banda de Wi-Fi sobrecargado por las clases a distancia y los deberes escolares de sus pequeños. A su vez, los estudiantes tuvieron que enfrentar las clases, sorteando entornos con diversos distractores adicionales y otras limitaciones que dificultaron el proceso de aprendizaje. Para unos, ha sido más difícil aprender y para los otros, más difícil saber lo que aquellos han aprendido. Para todos ha sido al mismo tiempo una enseñanza y un reto.

Esfuerzo Conjunto – Trabajo en Equipo

En general, la Universidad otorgó cierto margen de maniobra para la transición a la enseñanza en línea, al tiempo que realizó un gran esfuerzo para brindar asesoramiento, capacitaciones y asistencia cercana a todo su personal.

En gran medida, las decisiones sobre clases, plataformas de video y forma de administrar las evaluaciones, se dejaron a los propios profesores y a las cohortes de enseñanza en equipo, tratando siempre de conservar la coordinación entre las diferentes Sedes.

En general, los docentes adecuaron su material y respetaron los planes de enseñanza que habían definido para la modalidad presencial. Algunos fueron asesorados por los respectivos Departamentos de la Facultad y Coordinadores de carrera, para adaptarlos a la nueva modalidad.

La Universidad adquirió licencias Premium de Zoom para facilitarlas a sus profesores, para que impartieran la formación a través de esta plataforma en línea. Algunos docentes buscaron blocs de notas electrónicos y otras herramientas que utilizaron para la instrucción a distancia.

A decir verdad, el inicio estuvo lleno de altibajos, pero nos mantuvimos en contacto y todos en conjunto pudimos poner las cosas en marcha con la calidad y la prontitud requerida.

Estrategias de Enseñanza Virtual

Los enfoques de la enseñanza a distancia varían según el estilo del profesor, el tamaño y nivel de la clase y las necesidades de los estudiantes. El profesor Michael Dubson, de la Universidad de Colorado, USA, afirma que se debe cuidar bien la forma de presentar el material en clases, pues este podría no traducirse bien en el contexto en línea. Es necesario adaptar las estrategias al nuevo formato, para no perder las interacciones personales, pues si no se utilizan las herramientas adecuadamente en las plataformas de videoconferencia, se pueden obstaculizar las interacciones tanto entre los mismos estudiantes como entre estudiantes y profesores.

Así mismo, el profesor Carl Wieman de la Universidad de Stanford, asegura que sentirse cómodo con la enseñanza en línea, requiere una «curva de aprendizaje». Opina que, si se utilizan convenientemente los recursos en esta modalidad, puede haber mucha interacción. Dice, por ejemplo, que si en las plataformas de videoconferencia, las salas de grupos de trabajo se utilizan con pocos estudiantes que tienen instrucciones y objetivos claros, la interacción podría ser incluso mejor que en persona. Esto funciona también para clases numerosas.

En la Universidad Católica del Uruguay, el principio rector ha sido ceñirse lo más posible al curso original. Se ha optado por seguir impartiendo los cursos a la hora prevista, usando la plataforma virtual, de forma sincrónica. Además, se sube a la plataforma de comunicación el material relacionado con las clases y algunos profesores han incorporado videos relacionados con sus clases, para permitir que los estudiantes desde casa puedan repasar las clases vistas, o en caso de que alguno haya sufrido fallas en la conectividad a Internet o tenido algún otro inconveniente, pueda mantenerse al día con la clase, con facilidad.

Por otra parte, luego de los encuentros y colaboraciones sincrónicas, a los estudiantes se le recomiendan lecturas y se les asignan deberes, tareas y/o trabajos obligatorios, con el objetivo de que adquieran y demuestren comprensión del material. Por supuesto que esto requiere esfuerzo por parte de ellos; sobre todo cuando están cursando varias materias en línea, pero se les brinda asistencia y supervisión. En general, los estudiantes han manifestado sentirse a gusto y satisfechos con la modalidad, aunque haya significado mayor dedicación.

El tema de las Evaluaciones

Las evaluaciones son quizás el aspecto más complicado y controvertido del paso a la enseñanza a distancia. Es necesario ser equitativos con los estudiantes y al mismo tiempo tener en cuenta otras consideraciones, pues pueden presentarse fallas fortuitas, problemas con el acceso a Internet a la hora de la evaluación y otros tantos inconvenientes posibles.

Así mismo, es imperativo establecer un equilibrio entre la supervisión al momento de la prueba y la evaluación significativa de los estudiantes.

Algunas universidades norteamericanas, para las evaluaciones, han contratado los servicios de empresas de supervisión en línea, pero los alumnos se han quejado de que son muy «invasivas a la privacidad». Otras han adquirido softwares de supervisión que bloquean los navegadores, registran los clics y utilizan inteligencia artificial para monitorear los movimientos de los estudiantes.

Afortunadamente, la WebAsignatura, que es como denominamos a la herramienta de comunicación profesor-alumno usada en nuestra Universidad, presenta gran cantidad de recursos (cuestionarios, chats, foros, glosarios, otros), para facilitar la elaboración y aplicación de las evaluaciones. Hemos basado nuestra relación en la confianza y utilizado diversos métodos de evaluación adaptados a la modalidad virtual, tales como preguntas sincrónicas, cuestionarios basados en bancos de preguntas, realización de proyectos y pruebas a libro abierto, entre otros.

Consideraciones Finales

Es indudable que la transición total a la enseñanza a distancia creó un gran revuelo, mucha actividad y requirió atención, disciplina y esfuerzo, para evitar la improvisación. Pero en general los profesores estamos de acuerdo en que hemos aprendido gran cantidad de cosas que serán de mucha utilidad para la futura enseñanza en línea e incluso para ponerlas en práctica cuando se reanuden las clases presenciales. Para decirlo en lenguaje coloquial, se tiene ya «aceitada la maquinaria» para ponerla en práctica cuando las circunstancias lo requieran.

Todos extrañamos la presencialidad, la interacción directa y el contacto humano, pero es innegable que la experiencia remota nos ha traído también otros beneficios, revelado ventajas, evidenciado capacidades y descubierto tenacidades. Nos obligó a repensar nuestros cursos y nos confirmó las fortalezas de las que disponemos en la Universidad y en el entorno. Y finalmente nos demostró la entereza y arrojo de los que nos podemos valer, cuando nos ha tocado dar el salto hacia adelante… ¡Y lo dimos!

Dr. Ing. Armando Borrero Molina

Coordinador de Lic. & Ing. en Informática

Universidad Católica del Uruguay

Campus Salto