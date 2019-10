La ciudad universitaria

En el contexto de un país que se ha caracterizado por una fuerte impronta centralista, especialmente en el desarrollo de educación superior, Salto cuenta con una rica historia en materia de desarrollo institucional y, en el presente, con la mayor diversidad de opciones de formación terciaria del interior del país.

Desde 1958 la Universidad de la República tiene presencia en el territorio, en un proceso que ha conducido no sólo a su propio desarrollo institucional, sino que también ha generado sinergias para el establecimiento de otras instituciones terciarias.

Con el paso del tiempo, otras organizaciones de este tipo se instalaron en la ciudad. Actualmente, siete instancias educativas de nivel terciario desarrollan actividades en Salto1, entre las cuales se encuentran universidades públicas y privadas, centros terciarios dependientes de la ANEP y un instituto terciario no universitario de gestión privada.

Estos centros reúnen más de 10.000 estudiantes (equivalente al 10% de la población de Salto), de los cuáles el 50% proviene de departamentos vecinos, lo que pone en evidencia el carácter regional de este polo de educación. Cabe agregar a los datos anteriores, la existencia de un cuerpo académico terciario de más de 700 docentes que se desempeñan en los distintos centros, y 12.000 profesionales con formación universitaria o terciaria que viven en el Departamento, los cuales se vinculan de una manera u otra con los centros de educación superior para su formación permanente. Se debe considerar, además, que la ciudad vecina de Concordia (Argentina) cuenta con 10 instituciones de este nivel, y 15.000 estudiantes, lo cual constituye una oportunidad para la integración universitaria y la conformación de un polo de educación superior transfronterizo.

Salto también se ha convertido en un destino para la realización de postgrados, los cuales convocan no solamente a estudiantes del lugar, sino también a profesionales provenientes de distintos departamentos. No es de menor importancia destacar que, debido al atractivo cultural, urbano, natural y la disposición de infraestructura académica que dispone la ciudad de Salto, con frecuencia se realizan eventos académicos (congresos, simposios, convenciones, etc.), que convocan a un público tanto de origen nacional como extranjero.

Dos aspectos menos conocidos tienen que ver con el impacto económico de la educación superior en la ciudad de Salto, y con las oportunidades educativas que las instituciones radicadas generan para miles de jóvenes de la región.

En un reciente estudio realizado por el Observatorio Económico del campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay, se determinó que la dinámica asociada a la educación superior le reporta a la ciudad 36 millones de dólares al año. Al mismo tiempo, una investigación realizada por el CENUR del Litoral Norte demostró que la inmensa mayoría de los estudiantes originarios de otros departamentos, provienen de hogares con condiciones socioeconómicas adversas. Para estos estudiantes, la oportunidad de formarse en Salto resulta la mas factible (sino la única), en función de los recursos que disponen.

La organización interinstitucional

Salto Ciudad Universitaria

Desde hace más de una década, diversas instituciones educativas, empresariales y sociales se conjuntaron para dar lugar a una organización que se propuso realizar acciones en favor del desarrollo de este proceso educativo. Esta organización se autodenominó Salto Ciudad Universitaria.

El despliegue de la educación superior en Salto no fue producto de una visión definida o de un planeamiento estratégico. Surgió, en términos generales, al impulso de las demandas de la propia sociedad local, de acciones puntuales de instituciones naciones o de iniciativas privadas. En el presente, este proceso de desarrollo requiere para su sostenibilidad, de la articulación de actores locales que definan una visión y de un repertorio de acciones consecuentes con la misma. En este marco se definieron los principales objetivos de Salto Ciudad Universitaria.

Si bien, tanto en el imaginario local, como en el discurso de las autoridades, Salto debe trabajar para consolidarse en la región como una ciudad universitaria, no existen aún líneas estratégicas robustas y acordadas en tal sentido.

El campus Salto de la UCU, junto con otras instituciones, en el marco de su compromiso con la sociedad y la región, fue gestor e impulsor de la mencionada organización. En el marco de ese espacio, nuestra universidad ha puesto en consideración ideas y proyectos, al mismo tiempo que ha acompañado otras iniciativas, algunas cuales han tenido un incipiente desarrollo.

El compromiso de la Universidad Católica del Uruguay

De manera resumida, a lo largo de los últimos diez años, el campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay promovió o apoyó los siguientes componentes relacionados con el desarrollo de la ciudad universitaria, algunos de los cuales se han llevado adelante:

Fortalecimiento académico y organizacional en clave transnacional

·Constitución de la organización interinstitucional Salto Ciudad Universitaria.

·Establecimiento de vínculos con instituciones terciarias de Concordia.

·Organización de actividades académicas, culturales y deportivas en forma conjunta entre distintas instituciones terciarias de la ciudad.

Apoyo a MIPYMES vinculadas al sector educativo

·Relevamiento y diagnóstico de la calidad de servicios utilizados asociados a la educación superior. (encuesta a estudiantes, entrevistas con empresarios).

·Actividades de capacitación a empresarios de MIPYMES.

·Establecimiento de estándares de calidad.

·Registro de empresas vinculadas al sector educativo.

·Creación de una red de servicios.

·Creación de una tarjeta con beneficios para estudiantes.

Marketing territorial e imagen

.Elaboración de un plan de marketing territorial.

·Gira de difusión en la región.

·Folletos y afiches para la presentación de Salto Ciudad Universitaria.

·Presentación en ferias y eventos (por ejemplo, Feria Rural del Prado)

·Publicidad en medios de alcance regional y nacional.

·Diseño de un logo y cartelería urbana y de ruta.

·Creación de una página web interinstitucional.

Todo este largo y arduo proceso parece cobrar nuevos impulsos, a partir de la idea de la incorporación del tema ciudad universitaria en la Agenda Salto 2030.

Varias de las iniciativas que estaban pendientes de concreción, han sido retomados por la Agenda como acciones claves a implementar, al mismo tiempo que se han incorporado nuevas ideas y proyectos. Una de ellas asocia y amplía la noción original, enmarcando la actividad universitaria en el concepto Hábitat del Conocimiento.

Más allá de las definiciones futuras, la Universidad Católica del Uruguay, como así lo ha hecho desde el inicio, se mantendrá atenta a este proceso y participará activamente en virtud de su compromiso con el desarrollo de Salto y la región litoral del país.

Dr. Emilio Silva Sandes

Universidad Católica del Uruguay

Campus Salto