Por Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. El próximo domingo, los Orientales estamos convocados, una vez más, a ejercer el más sublime de los derechos que como ciudadanos nos otorga nuestro sistema político, republicano y democrático: el sufragio.

Si bien la instancia no es obligatoria, representa una gran oportunidad de decidir respecto a quiénes deseamos que conduzcan a la colectividad política de nuestra simpatía, desde sus Convenciones Nacionales y Departamentales y desde sus órganos directivos, así como también, quién será el líder que la dirija hacia el tan anhelado triunfo, en el mes de Octubre o Noviembre.

Hemos visto con sorpresa, la poca militancia de quienes en otros momentos demostraron ser una máquina fabulosa de movilidad electoral; también, presenciamos una interna tranquila y sin sobresaltos, más allá de algunos improperios fuera de lugar, por parte de algún candidato; pero, en general, ha sido una campaña austera en lo combativo y en la discusión de temas centrales, quizás, por el descreimiento en el sistema, culpa pura y exclusiva de la dirigencia, o, tal vez, por la poca voluntad de plasmar las propuestas e ideas, en un franco debate –no alcanzó con el efectuado entre Talvi y Andrade- que le permitiera al ciudadano, cotejar el peso de las mismas, ante preguntas directas y firmes, sobre temas concretos y problemáticos.

Lo cierto es que, con sus carencias y menudencias, no deja de ser un momento único, que sólo podemos repetir cada cinco años, y que muchas veces desearíamos fuese antes de tiempo, pues, nos decepcionamos de nuestra dirigencia; por lo tanto, debemos saber aprovechar esta herramienta esencial, para que seamos nosotros los responsables por la dirección política que deseamos darle a nuestras corrientes, de las que saldrán más adelante, Ediles, Intendentes, Diputados, Senadores, Ministros y Presidente de la República.

Algunos sostienen que en aquéllos partidos en los que la diferencia entre los candidatos es grande, no es necesario concurrir a votar, pues los resultados están a la vista; otros, prefieren intervenir en la interna de otro partido, para incidir de forma negativa en contra de un candidato específico, o, a favor de aquél que creemos más factible de que venza a quien no queremos que gane, y así surgen entretelones, con los que podemos estar de acuerdo o no, pero, que no dejan de ser en sí mismos, una manifestación del deseo popular.

Lo importante, realmente, es que comprendamos la grandeza que tiene nuestra participación en los destinos de los partidos políticos con los que comulgamos, ya que conforman la mejor manera que conocemos de convivencia democrática, y, el mejor camino para influir directa o indirectamente, en el rumbo que nos gustaría darle a nuestro amado Uruguay. Los que estamos convencidos de que debemos participar, sea como fuere, ya desde la militancia, o desde el anonimato seguido del voto silencioso, exhortamos a cumplir con esta tarea, que más que obligación, es una gran responsabilidad, que no debería de requerir de un mandato constitucional, para hacernos enterar de que las urnas nos esperan. A votar.