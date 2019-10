El viernes 12 de julio en el local de la Sociedad Fomento Rural de Colonia Rubio del departamento de Salto, se realizó una jornada de intercambio con investigadores sobre el estado de la Lechería en el Norte del país, que incluye el norte de Paysandú, Salto y Artigas.

Se contó con la presencia del Ing. Agr. Santiago Fariña (Director del Programa de Investigación en Producción Lechera de INIA), del Ing. Agr. Fernando Lattanzi (Director del Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes de INIA), e investigadores de la Facultad de Agronomía Ing. Agr. Pablo Chilibroste y Ing. Agr. Laura Astigarraga, además de la presencia del Ing. Agr. Mario Fossatti (Coordinador Lechero de FUCREA).

Durante la mañana se hicieron visitas a predios de la zona, con sistemas y problemáticas diferentes. Posteriormente en la tarde se llevó a cabo una actividad de salón que incluyó la presentación de datos de productores de la cuenca norte, la intervención de técnicos y productores de referencia, para finalmente dar lugar a los comentarios de los especialistas visitantes, sobre sus impresiones de lo visto durante la jornada.

Una actividad que surgió desde el Consejo Asesor Regional del INIA Salto Grande, en el que participa la Universidad Católica, para acercar los programas de investigación relacionados con la Lechería a la realidad del Norte, y que junto a la Mesa Lechera del Litoral fue convocando el interés de otras instituciones, técnicos y referentes del sector lechero nacional y local. Partiendo de la idea de que los sistemas productivos de las empresas que hacen Lechería en el Norte presentan particularidades que no están siendo atendidas por la investigación.

Con esta idea de base se llegó a la jornada, que por la convocatoria y calidad de sus participantes, se aprovechó la ocasión para presentar información de la situación actual de la cuenca de la zona con el objetivo de intentar identificar líneas de trabajo a futuro desde una perspectiva de la lechería. Cabe señalar que la cuenca norte presenta diferenciales en cuanto a recursos naturales tan significativos para la producción como es el clima (en valores absolutos y relativos) y en suelos (por su diversidad y particularidades).

Hay otras características que nos llevan a cuestionar si estamos ante sistemas propiamente lecheros o como se entienden a estos desde la investigación. Haciendo una descripción de la mayoría de las empresas del norte, encontramos que el uso del suelo tiene un componente importante de Campo Natural (más del 50%); que los indicadores de resultados físicos de producción lechera son bajos, y el Producto Bruto es diversificado con otras actividades productivas, principalmente la producción de carne.

Las reflexiones finales de nuestros visitantes nos dejaron algunas ideas claras, desde su objetiva mirada. Algunos criterios conocidos que nos llevan a lo importante en una situación de urgencias, y a cuestiones de enfoque que deberían impactar en nuestra forma de hacer lechería, a partir de la realidad en el norte, en cuanto a recursos, cultura lechera y situación de las empresas después de casi cuatro años muy difíciles.

La primera reflexión señalada por los especialistas, fue la necesidad de compartir las experiencias, el aprendizaje entre pares como herramientas de innovación y desarrollo. El trabajo en grupos y, el diálogo que debe existir en las empresas y entre ellas para definir sus necesidades y acciones, así como el acompañamiento técnico, son cuestiones conocidas que faltan y está costando implementar en la cuenca, que se han abordado institucionalmente en la zona pero que no están instaladas.

Otra cuestión esencial, que no por obvia dejó de ser mencionada, es que cualquiera sea la solución en la diversidad de situaciones en las empresas, esta pasa por mejorar la base forrajera, como una línea de base para que haya negocio lechero. Que debe considerar las condicionantes de falta de piso adecuado para el pastoreo directo y el alto porcentaje de área no productiva que determinan las rotaciones con especies anuales, principalmente el Raigrás anual («bueno pero cortito»). Por lo que se debería incluir gramíneas perennes en los sistemas, que además aportarían buena comida en una época critica de nuestras pasturas basados en el uso de raigrás y sorgo forrajero, el otoño. Complementado por un estratégico manejo de la fertilización, en cualquiera de los escenarios.

Otra evidencia señalada, es que se debe «llenar la vaca» en sus necesidades diarias de consumo, sobre el criterio de que 1 kg. de Materia Seca de alimento se traduce en 1 litro de producción de leche, algo que interpela algunas de las decisiones sobre la alimentación en nuestros tambos y los criterios en la asignación de recursos. Un objetivo alcanzable para una realidad compleja, pero que debe construirse sobre una estrategia gradual de mejoramiento del negocio, que debe contemplar la simplicidad, considerando la dedicación de las personas, en cuanto a la condición familiar de nuestros tambos en su mayoría.

Como última cuestión importante mencionada, está la particularidad que presentan las empresas en cuanto al área de Campo Natural, como determinante del negocio. Se plantearon preguntas acerca de las razas adecuadas en sistemas más aptos para la ganadería de carne en cuanto a sus recursos forrajeros. Habría una necesidad en revisar alternativas compatibles con el negocio lechero, como la forestación y la producción de carne. Contestar preguntas acerca de la capacidad de producción de leche en base a Campo Natural y relativas al pastoreo de este con esos fines.

La investigación ya puede ofrecer a esta realidad alternativas forrajeras para el mejoramiento del Campo Natural, como el Lotus INIA Basalto o el Paspalum INIA Sepe. Incluso la Festuca INIA Rizar en la línea de alargar las rotaciones, tener más piso en condiciones climáticas de mayor precipitación, mejorar la oferta forrajera otoñal y aumentar la superficie efectiva de pastoreo. Teniendo en cuenta su impacto en la mejora de la producción de nuestro campo y la utilización de este para producir leche.

En conclusión, una jornada que -prefiero pensar- puede iniciar un nuevo camino en nuestra lechería y quizás en la de nuestro país, que pone al Campo Natural como ingrediente de la mesa lechera, en sistemas que pueden producir carne y leche (¿y lana?), y no solo una cosa. En la necesidad de convivir con la incertidumbre del entorno y sus demandas de competitividad, una mirada que pueda abrir una puerta de entrada y de salida. Que permita rentabilizar mejor los recursos de extensión y financiamiento que son dedicados al sector, imprescindibles para su desarrollo y por el valor social de la actividad agropecuaria.

Ing. Agr. Andrés Treglia

Integrante del CAR Salto Grande por UCU Campus Salto

Director de Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera

Facultad de Ciencias Empresariales UCU Campus Salto