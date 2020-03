Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

EL HIMNO DE THE BEATLES

Considerada una de las mejores canciones de la historia, «Let it Be», en la fecha cumple cincuenta años de su aparición. Fue en marzo del año 1970, cuando se produce el lanzamiento del himno de Los Beatles. Un tema impresionante que los genios de Liverpool supieron registrar en los estudios de Apple Records, su propia empresa.

Esta dentro de la lista de las canciones más importantes de todos los tiempos, según Billboard, Record World, y más. La historia de la música afirma que es una de las más grandes. Cincuenta años no es poca cosa, para «Dejalo ser», un verdadero hit de todos los tiempos. Es la más representativa del álbum que lleva el mismo título, junto a «The long and winding road» y «Get back». Compuesta por Paul McCartney y editada como disco simple, trepó al primer puesto en USA y segundo lugar en el Reino Unido. También fue número uno en charts de Noruega, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, y en tantos sitios. Ocupa el casillero 179 de «Las 1000 mejores canciones de siempre» de la publicación Q Music, así como el No. 20 de las «500 canciones más grandes de todos los tiempos» de Rolling Stone.

SE ESTRENO EN LA AZOTEA DE APPLE

Cuando el disco se estaba registrando en el estudio de grabación, se ideaba que su nombre fuera «Get back», razón por la cual éste tema fue estrenado y tocado por única vez en vivo, en el famoso concierto en la azotea de Apple, pero finalmente la pieza fue postergada hasta 1970, momento en el que los cortes originales fueron reeditados por Phil Spector, quien se había encargado de la producción por deseo propio de John Lennon. Ocurrió en ese instante que los cuatro de Liverpool decidieron que la placa se llamaría «Let it Be», debido a un tema de orden estrictamente musical. «Let it Be» también fue el nombre de la película documental del cuarteto haciendo sus temas en el estudio de Apple y en la terraza. El tema creado por McCartney, lo desarrolló en letra y melodías, tras soñar con su madre, que había fallecido cuando el ex-Beatle tenía 14 años. En el lado B del sencillo está «You know my name (Look up the number)», que si bien logró difusión simplemente acompañó el suceso eterno del lado A.

GRABADO EN ENERO, 1969

Se grabó exactamente el 31 de enero de 1969, con Paul McCartney tocando el piano, John Lennon en el bajo, Billy Preston en órgano Hammon, George Harrison en guitarra, Ringo Starr en batería, Linda McCartney, coros y piano. Entre preparativos y producción el tiempo pasó, y en marzo de 1970, Phil Spector volvió a mezclar el tema para el álbum «Let it Be».

Glyn Johns mezcló la canción el 28 de mayo de 1969 para el «Get Back Album», pero esta versión nunca fue publicada. Johns volvió a utilizar la misma mezcla el 5 de enero de 1970 para el álbum oficial pero la versión tampoco fue utilizada.

Otra versión vió la luz en el álbum «Anthology 3», editado el 28 de octubre de 1996. En 2003 con «Let it Be… Naked» se presentó otra toma diferente. Por último en 2009 salió un «Dejalo ser» remasterizado, cambiando sonidos de guitarra y piano.

LAS RADIOS LA PASARON CONTINUAMENTE

Las emisoras estadounidenses y del Reino Unido tocaron incesantemente la canción, siendo muy aceptada por los disc-jockeys y críticos en general. En su mayoría la fueron anunciando como la balada más popular y bonita de Los Beatles. Si bien en las placas se menciona como autores al dúo McCartney-Lennon, éste último negó haberla escrito ni colaborado en la autoría.

«Es un tema bien de McCartney, que bien podría haber tocado con Wings; tiene su estilo, su sello, es de su inspiración y nada más.. « dijo en rueda de prensa, Lennon. Ante 700 personas, Paul McCartney, George Harrison, y Ringo Starr cantaron «Let It Be» durante el funeral de Linda McCartney en St Martin in the Fields, una iglesia anglicana situada en la esquina de Trafalgar Square, en la Ciudad de Westminster, Londres, en 1998.

«Let it Be» ha sido versionada por muchísimos artistas, la primera en ser publicada, incluso antes que la original de Los Beatles, fue realizada por Aretha Franklin, en enero de 1970, en el álbum «This girl’s in love with you», junto con una versión de «Eleanor Rigby».

Gladys Knight and The Pips la hicieron en el álbum tributo «Motown sings The Beatles». Más allá de la nostalgia.