Turismo en tiempo de coronavirus: «Esto es una pesadilla. Nadie se imaginó que de un día para el otro o en solo 48 horas se podría frenar todo como se frenó»

Entrevista a Diego González

Diego González es presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daymán (AHGA), quien brindó a LINK su punto de vista crítico sobre la actual situación que se vive en el sector turístico del departamento, en particular en las Termas del Daymán.

– ¿Qué balance se hace de la situación que se está viviendo hoy a nivel turístico en el departamento de Salto?

– El balance es más que negativo porque el turismo fue el primer afectado. Arrancamos ya en aquel viernes donde se anuncian los primeros casos, que nos tocó tener a dos en Salto, hasta ahí no fue tanta la repercusión, en realidad la gente empezó a llamar para hacer consultas más que nada. Después del famoso comunicado del sábado, con ese primer comunicado que avisaba que se iba a cerrar el departamento, algo que fue un poco mal manejado, algo que se empezó a viralizar por las redes, y que El Observador levantó esa nota y ahí sí, la gente empezó a llamar, llamar y llamar para cancelar, y la gente que estaba alojada entró en un estado de locura que tuvimos que pedirle un poco de calma. Luego llega el segundo comunicado que en realidad generó más confusión todavía, porque hablaba de un inminente cierre que se estaba analizando y bueno, ahí fue la estampida, la gente iba corriendo a los hoteles a sacar la ropa y se iba con la malla mojada de las termas. A partir de ahí, todo negativo hasta el día de hoy donde la mayoría de los hoteles están cerrados.

– ¿O sea que el mayor daño no lo dio el virus sino la mala comunicación institucional?

– En realidad sí. El principio de esto arrancó con aquella mala comunicación del día sábado, después, ya con la cuarentena hubo otras medidas. Pero el mensaje de aquellos comunicados no fue como debió ser, generó más miedo todavía.

– Si uno recorre hoy Daymán se encuentra con un poblado fantasma, ¿qué ha significado en materia hotelera y gastronómica este cierre de las termas?

– Recién lo hablábamos con unos colegas que nos mantenemos en contacto por videollamadas o por teléfono, y hablamos que en veinte años que es lo que llevo en hotelería, nunca había cerrado un día en cero huéspedes, y todavía se está dando. Y el rubro gastronómico repercute de los hoteles, o sea que, si no hay hoteles con gente, no tiene sentido abrir. De hecho, uno pasa por El Rancho, para darte un ejemplo, un domingo como hoy explotaba de gente, y verlo vacío golpea.

– ¿Cómo ha repercutido esta situación en las fuentes de trabajo directas en las termas?

– Todavía no hemos hecho la evaluación final de la cantidad de gente que hay en seguro de paro porque esta semana se define el tema de los que van al seguro de paro flexible, este que es de cuatro horas, donde el seguro se hace cargo de una parte y la empresa de la otra parte. El otro día lo hablábamos, no es que el hotel cierra como una tienda que puede bajar la persiana, que tiene esa ventaja. El hotel tiene que quedar con gente adentro, lo que llamamos cierres parciales porque si bien no se recibe gente, por la operativa del hotel adentro, sobre todo de los hoteles medianos y grandes que tienen parquizado y demás, y hay que seguir con el mantenimiento, no se lo puede dejar solo.

– Con esto de la cuarentena, ¿qué pasa si viene un viajero comercial o alguna familia de paso? ¿Los hoteles pueden recibirlos?

– En realidad no hay ninguna prohibición para recibir gente, más que nada es un poco de conciencia de cada uno. Incluso tengo entendido que hay un par de hoteles abiertos en termas, al igual que en la ciudad de Salto, que hay un par de hoteles que están trabajando. Incluso, hay gente trabajando en ciertas obras acá en Daymán, por ejemplo, y vive en los hoteles, esos hoteles no pueden cerrar. Si bien no se hacen reservas a futuro, a esa gente no la pueden sacar porque viene por trabajo.

– Me imagino que estarán atentos a las noticias analizando el tiempo que pueda llevar esta crisis, ¿vienen hablando entre los operadores privados de este tema?

– A la hotelería y al turismo en general fue al primero que le pegó y creo que va a ser el último en tratar de volver a reactivarse porque si se frenan los casos y hay un control sanitario bastante importante, capaz que las tiendas y el shopping puedan empezar a abrir. Ahora, la hotelería es difícil porque con la cantidad de casos que hay en Brasil y Argentina, en Montevideo mismo, no tenemos ninguna seguridad que el que venga y se aloje no tenga el virus. O sea que va a costar generar tranquilidad en la gente como para que se venga a alojar. Para mí, sinceramente, esto va para largo, para unos cuantos meses.

– ¿Ya están hablando del día después, una vez que se levanten todas las restricciones?

– Esa es la gran incógnita, lo que va a pasar o cómo va a ser ese día después, cómo va a ser el fin de todo esto, porque en realidad uno se pone a analizar en qué momento la gente va a decir «bueno, podemos quedarnos tranquilos porque no nos vamos a contagiar», ese día creo que lo vemos hoy como una utopía, como de ficción, porque la verdad es que uno no ve a corto plazo una solución a esto.

– AHGA mantuvo una reunión con Germán Cardozo antes y después de asumir como ministro de Turismo, quien mostró buena predisposición para atender sus planteos, ¿vienen manteniendo algún tipo de contacto con el ministro Cardozo ante esta situación? ¿Están pensando en pedir alguna medida paliativa por parte del Estado como el traslado del pago de tributos?

– Hemos venido hablando desde antes que asumiera y luego también, es verdad, pero nunca pensamos que el virus nos iba a llegar tan rápido, aunque uno era consciente que algún día iba a llegar. En nuestro interior la idea, nuestro deseo era que si llegaba fuera después de Semana Santa y tuviéramos una semana que venía muy bien en reservas. Pero bueno, nosotros seguimos en contacto, ya le mandamos una batería de medidas de lo que pensamos podría empezar a paliar esto porque no tiene fecha de finalización. Dentro de ese paquete estaba lo de flexibilizar un poco los seguros de paro.

Acá hay una realidad bien clara que hay que tener en cuenta. A Punta del Este, por ejemplo, le quedaba Semana Santa y terminaba la temporada, bajaba las persianas, mandaban a todo su personal a seguro de paro y se preparaban nuevamente tipo noviembre – diciembre como para arrancar una nueva temporada. En nuestro caso acá en las termas, es a la inversa, nosotros arrancábamos recién la temporada en Semana Santa para terminarla allá por diciembre, ahí es donde se nos complica la dinámica porque si bien el Este perdió la Semana Santa, nosotros perdimos la Semana Santa y perdimos julio. Algún optimista cree que puede salvarse, pero pienso que es ahí cuando nos pegue el cimbronazo a esta zona, la termal, en invierno, cuando nosotros tendríamos el fuerte de nuestra temporada.

– Además, más allá que el gobierno informe que se terminó la crisis del virus y que estamos todos sanos, igual la desconfianza y el miedo de la gente va a tardar en irse.

– Sin duda, y además que vamos a estar en pleno invierno. Lo que evaluamos siempre es que si el virus llegó antes del invierno, imagínate que llegues con un resfrío a tu trabajo, ya te empiezan a mirar de reojo. Eso es lo que va a complicar todo, además de la falta de personal porque hoy por hoy, ponele que tengas abierto, estás engripado en tu casa, no podés venir a trabajar. Si se te engripó tu compañero, ya son dos, y cuando querés acordar ya es junio, julio van a ser tres o cuatro los engripados. Capaz que antes veníamos igual con un pañuelito descartable, pero hoy ya no lo podés hacer. Te digo porque uno toce o siente una toz, y enseguida empezás a mirar para todos lados, es tremendo.

– Las medidas económicas que ha venido anunciando el gobierno para paliar un poco esta crisis, ¿son las necesarias o falta algo más?

– Lo que más hablamos fue el tema del seguro por desempleo, que tenía que ser un poquito más flexible, más o menos enrabado con lo que te decía recién. Pasa que mucha gente ya mandó a seguro de paro por la temporada baja que fue en diciembre, hoteles que en Daymán cierran justamente en noviembre-diciembre, y mandan a todo su personal a seguro de paro o alguno aprovecha y ya da la licencia. Esa gente que fue al seguro de paro el año pasado, todavía no cumplió el período para poder volver al seguro de paro, entonces ahí hay una traba porque hay empresas que no saben qué hacer con esta gente. En el peor de los casos, estaríamos hablando de despidos, pero esa no es la idea. Ahí es donde hay un pequeño vacío que es lo que estamos tratando de resolver, más que nada para que nadie pierda su trabajo, y para cuando esto se termine se pueda recomponer todo lo más rápido posible con todos los empleados del sector. O sea, va a ser difícil, pero la idea es esa.

– Le pido una reflexión sobre este tiempo de excepción que como trabajador privado del rubro turismo está viviendo y sobre las perspectivas para el futuro.

– La verdad que esto es como una pesadilla. Nadie se imaginó que de un día para el otro o en cuarenta y ocho horas se podría frenar como se frenó. El otro día escuchaba a un colega que decía, con la buena venta de turismo que veníamos teniendo, que veníamos a sesenta o setenta kilómetros por hora y de golpe alguien nos puso el freno y quedamos en cero. Además, con lo que esto va a repercutir. Los hoteles normalmente tienen ciertos períodos que son carnaval, Semana Santa, vacaciones de julio y vacaciones de setiembre, esos son los cuatro pilares del turismo, al menos en esta zona. Este año tuvimos solo carnaval, y ya prácticamente dos patas de esos pilares los vamos a perder que son Semana Santa y las vacaciones de julio. Entonces, quiero ver cómo van a hacer los hoteles para endeudarse con algún crédito flexible, si optan por ese camino, para después empezar a generar confianza en el turista y que éste viaje. Eso es lo que más nos desvela. Es el famoso día después, como decías. Ese famoso día después de decir, bueno, ya está, somos todos inmune o apareció la vacuna y nos curamos. Creo que cuando llegue ese momento, la gente va a estar con ganas de salir.

PORTFOLIO DE DIEGO CONZÁLEZ

En concubinato. Dos hijos. Es del signo de Piscis. De chiquito quería ser veterinario. Es hincha de River1 Plate de Argentina y de Peñarol (por obligación de mi familia).

¿Una asignatura pendiente? Ninguna, vivimos el día a día y tratamos de ser felices con lo poco o mucho que tenemos.

¿Una comida? Suprema de pollo.

¿Un libro? Los de Guillermo Lockhart.

¿Una película? Volver al futuro.

¿Un hobby? Jugar al fútbol.

¿Qué música escucha? Jaime Roos.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea sincera.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.

Sobre el efecto de un cisne negro en los paradigmas: «eso, acá, no se puede… ¿o sí?»

La pandemia del coronavirus, un Cisne Negro por definición, trae consigo una fuerte parálisis en varios sectores de actividad. La realidad ha tirado por la borda cualquier, por más metódico, ejercicio de planificación llevado adelante hace apenas algunos meses atrás. Sin embargo, con un hecho tan extraordinario como contraproducente para la economía y salud en la región, lejos de tomar un papel pasivo, se convierte en un imperativo que tanto el sector público, sector privado y la comunidad académica en su conjunto, se reconviertan para sacar el mejor partido posible en bajo un entorno adverso.

Distante parecen las opiniones o respuestas de gacetilla que se dan bajo ámbitos o espacios en los que se busca implementar cambios organizacionales: «eso, acá, no se puede». Casi de la noche a la mañana, con la aparición de virus COVID-19, la necesidad: madre de la invención ha llevado a que se ejecuten planes de contingencia en varias organizaciones y negocios. Si un cambio tan abrupto como inesperado como el coronavirus no conlleva una gimnasia de adaptación, los «no se puede» de poco servirán para la supervivencia organizacional.

El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo es introducir al lector en la definición de los Cisnes Negros, sus efectos en el debilitamiento y fortalecimiento de paradigmas, y la forma en que se interrelaciona ello con la innovación que se lleva adelante desde empresas y emprendimientos. Lo anterior, en un contexto en el que la pandemia del COVID-19 se lo reconoce por varios actores económicos, políticos y sociales como un Cisne Negro.

Si la evolución del valor de la firma Zoom es un termómetro para hacer un conjunto de inferencias, podremos afirmar que con la revalorización en un 60% desde enero de 2020, argumenta el crecimiento exponencial del Teletrabajo debido a la pandemia del coronavirus. A partir de allí, el debilitamiento de la creencia de que las clases o plataformas online «no son mejores que los procesos del tipo offline»; mejor o no, parte de un nuevo paradigma que se fortalece. Ejemplos como el referido a Zoom, ejemplifican que las piezas del tablero empresarial se mueven.

Sobre el origen de los cisnes negros

En Décimo Junio Juvenal, poeta de la antigua Roma, se encuentra la primera mención al término Cisne Negro, al decir; rara avis in terris nigroque simillima cygno o traducido al español: un ave rara en la tierra, y muy parecida a un Cisne Negro. Téngase en cuenta que entre los siglos I y II en Occidente, cuando Juvenal era contemporáneo se presumía que el Cisne Negro nunca existió. No obstante, tuvieron que pasar algunos cuántos años hasta que el 10 de enero de 1697, una expedición por el río Swan bajo el mando del capitán holandés Willem de Vlamingh derivara entre otras cosas en el descubrimiento, por primera vez por parte de europeos, de la existencia de cisnes negros. Los cisnes «siempre fueron» blancos, no obstante, las expediciones de Vlamingh a fines del siglo XVII en el oeste australiano, marcan un antes y un después en torno a dicha «certeza».

La teoría del Cisne Negro es desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb en 2007 en su libro El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable y desde dicha obra emerge el término que «da nombre» a eventos tan atípicos, raros e impredecibles como de un momento a otro, localizar «cisnes» que no se sabían que existían, si existen; o la pandemia de coronavirus y sus efectos en la sociedad.

Para Nicholas Taleb un Cisne Negro es un suceso que cumple con tres atributos:

En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.

En Lo que el 2019 nos dejó, el último artículo del año, el pasado 18 de diciembre en Link de El Pueblo decíamos:

Todo ejercicio de prospectiva, no se encuentra desconectado de un diagnóstico de situación ni tampoco, ni mucho menos de un esfuerzo de retrospectiva que permita entender algunas tendencias que de manera indudable, influirán en el desenlace del año que viene, el 2020, y desde aquí la importancia que tiene entender lo que el 2019 nos dejó. Sin perjuicio de lo anterior, y como un aspecto que hace a lo prospectivo; el reconocimiento de la existencia de cisnes negros, por definición, imposibles de planificar y capaces de alterar de manera significativa cualquier «bonito» plan.

A partir de lo anterior, emerge la noción de que toda planificación se encuentra sujeta a desviaciones y es desde ese axioma que debería actuarse en consonancia: la decisión que se puede tomar entre el estímulo, el imprevisto, y la reacción, el plan B.

Presión sobre el paradigma,

¿nueva estrategia?

La estrategia definida por una empresa depende de la estructura organizacional y no al revés: dependiendo de lo que «somos» y en el entorno y paradigma en el que nos movemos como empresa, es que se define qué se hace. A partir de lo anterior, la noción sobre la importancia del entorno y el paradigma que impera, en la configuración de la nueva estrategia.

Un paradigma es un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada.

Kuhn, 1971

La ocurrencia de un hecho extraordinario de la magnitud de un Cisne Negro trae consigo el cuestionamiento sobre la vigencia de un paradigma, y, por lo tanto, un cambio en todo el entorno, en el «sistema». En otras palabras, junto a la crisis que genera las fuertes desviaciones del plan de un Cisne Negro, se disuelven muchos equilibrios y con ello, la reconstrucción de nuevas reglas de juego.

A partir de lo descripto en el párrafo anterior, tiene sentido referirnos al concepto de estrategias emergentes, caracterizadas por la llevarse adelante cuando en función de los conocimientos y aprendizajes de los colaboradores, se redefine un «nuevo proceder» en función de los estímulos recibidos del entorno.

Quizás la estrategia inicial, el plan A era actuar de una manera persiguiendo una determinada meta, no obstante, una tendencia, un hecho no previsto o un Cisne Negro motiven a cambiar tanto el foco que se persigue como los medios para hacerlo.

Peter F. Drucker, en los

cambios, oportunidades

Lejos de entrar en un cliché, es posible identificar, y hasta obligatorio, encontrar oportunidades en Cisnes Negros tan poco agraciados como la actual pandemia del coronavirus. En el libro Emprendimiento e innovación, publicado en 1985, el profesor Peter F. Drucker proponía un conjunto de fuentes que se deberían analizar a la hora de innovar de manera sistemática, de manera específica: lo inesperado, las incongruencias, necesidad de proceso, estructura del mercado e industria, la demografía y, por último, cambios en la percepción.

En alguna de las fuentes hacia las que «hay que mirar», es posible materializar un conjunto de cuestiones entre los modelos teóricos de Drucker y la realidad. Toda desviación entre lo planeado y la realidad trae consigo una ruptura de lo «esperado» y, por lo tanto, una acción y reacción obligada, o al menos esperada, para el entorno organizacional en su conjunto, y el sector empresarial en particular.

A partir de un escenario en el que irradian cambios; germina la noción de que, en la búsqueda consciente y organizada de los mismos, y en el análisis sistemático de las oportunidades que dichos cambios pueden ofrecer, es posible encontrar insumos para la innovación económica o social. Sin lugar a dudas, las recetas mágicas no existen, pero a pesar de ello, es posible guiar las decisiones en torno a algunas preguntas que permitan repensar los qué, cómo y por qué organizacionales:

¿Qué no se está haciendo que, de hacerse, aportaría valor en el cumplimiento de la misión y visión del negocio en un nuevo escenario? ¿Cómo es posible aprovechar las fortalezas del negocio para capitalizar las oportunidades que arroja el entorno luego de la ocurrencia de un Cisne Negro? ¿De qué manera es posible encontrar nuevas oportunidades en los cambios de percepción o demográficos que se identifican?

A modo de conclusión

Aunque se pretenda pronosticar con precisión el suceso de un Cisne Negro, no es posible hacerlo, en todo caso por definición no es posible predecirlo, y si lo fuera, no sería uno, y sumado a ello, también la noción de que no en todos los casos no se cuenta con un antecedente, un «disparador». En todo caso, en el camino a seguir, que dé pautas sobre qué hacer, es fundamental trabajar en torno a la construcción de un plan de contingencias que permita llevar delante de manera eficiente acciones cuando ocurran cisnes negros.

Cuando un Cisne Negro aparece, el instinto de supervivencia organizacional prioriza una mentalidad creativa que contribuya a la reconversión, sin embargo, es fundamental la primacía de los hechos sobre las palabras. A partir de lo anterior, pareciera que es claro que más que la planificación, el plan B es el más importante de todos cuando los imprevistos e incertidumbre afloran. No obstante, no es sencillo recalcular hacia qué coordenadas dirigirse cuando un entorno adverso trae consigo la obligación de tener asertividad bajo presión.

Lejos de toda ingenuidad, los nuevos escenarios traen consigo «filtros» que ponen en discusión qué tan vigente es el «eso, acá, no se puede», el paradigma imperante, y partir de allí, la jerarquización del ingenio como respuesta a los problemas e imprevistos: si los «el segmento de clientes deja de ir al emprendimiento, el emprendimiento va al segmento de clientes», y claro está, la respuesta a dicha generalidad trae consigo un sinfín de aspectos complejos sobre los que es clave pensar.

Lic. Nicolás Remedi Rumi



Efecto coronavirus: «Hoy en el centro el 90% de las empresas están cerradas»

Con Atilio Minervine, presidente del Centro Comercial

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Atilio Minervine, fue consultado por LINK para conocer su visión sobre las consecuencias económicas, comerciales y laborales ocasionadas por la crisis sanitaria que viene padeciendo particularmente Salto.

NUNCA VISTO

«Es una situación nueva, excepcional y nunca vista –comenzó diciendo-, al menos con la gente que he charlado, no recuerdan que haya habido algo similar en otro momento, y como toda cosa nueva hay incertidumbre, primero que nada, en lo referente a un tema sanitario. Incertidumbre y precaución que lleva a que haya gente que esté con sus nervios bastante crispados, lo que lleva a que se complique razonar y sacar adelante juntos situaciones que vienen pasando».

Por otro lado, «contentos, porque se están acatando las medidas del gobierno, y nosotros como institución recomendamos que sigan las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Y desde lo comercial, los comerciantes han ido tomando medidas según su criterio. Hemos tenido que las grandes superficies fueron los primeros que tomaron medidas en cerrar y mandar a gente a seguro de paro, probablemente también porque eran los que más cintura tenían, a diferencia de las empresas más chicas».

«El primer día que presidencia habló de las medidas económicas, se habilitó un seguro de paro especial, primero parcial porque hay personas que trabajarán medio horario y el asalariado no se verá de esa forma tan perjudicado porque se quiera o no, el seguro de paro genera un perjuicio económico para el trabajador porque no cobrará el 100% del sueldo, pero también el empleador no le puede pagar el sueldo si no le entra plata. Entonces una medida intermedia es que todos pongan de sí una parte».

NOS PREOCUPAN

«Hoy tenemos una realidad, en el centro el 90% de las empresas están cerradas, las que son de necesidad básica abren para la población, el Estado en principio ha dicho cuáles son, y otras que también son necesarias están abiertas. Pero la imagen que da la ciudad es que está todo casi parado. No sé cuánto tiempo podamos sobrevivir sin tener en cuenta a toda la gente que queda descubierta, porque quien no trabaja formalmente, que no esté inscripto en BPS, DGI, los trabajadores que tienen empresas por cuenta propia y que tampoco están inscriptos en nada, o el jornalero, es todo un tema que también nosotros como gremial empresarial lo vemos, porque esos también son nuestros clientes y nuestros vecinos, y nos preocupan».

«Representantes políticos se reunieron con nosotros y les planteamos medidas comerciales, pero también apuntando a lo social. También tenemos en Montevideo a las gremiales que nos representan. De todas formas, tratamos de llevar tranquilidad y recordar que nos tenemos que quedar en nuestra casa, pero sin duda que lo económico aflige porque todos tienen que pagar los tributos, pero creo que el gobierno ya está pensando en nuevas medidas desde los entes para poder paliar esta situación este mes, que será un mes muy difícil».

«No es que levantamos la llave el 1° de abril y esta situación no dejará secuela, a esta secuela la vamos a arrastrar por mucho tiempo. Si llegamos a tener un buen 2020, nos va a llevar todo el resto del año para ponernos al día».

– Mencionó alguna de las medidas que el gobierno nacional ha tomado, pero desde el Centro Comercial, ¿se espera similar gesto por parte del gobierno departamental?

– Justamente, tenemos planteos de los comerciantes. Algunas medidas ya las hemos planteado al haber tenido contacto con el señor intendente y su equipo. A nivel empresarial tenemos esa ventaja, esa cercanía tan buena que tenemos con los representantes políticos, así como también con representantes de organismos del Estado. Con el señor intendente y su equipo hemos hablado de algunas cosas que nos comienzan a preocupar. Algunas de las medidas que debe adoptar tiene que hacerlo en conjunto con el Congreso de Intendentes, pero también hay decisiones que se pueden tomar a nivel departamental. Creo que vamos a tener en esta semana alguna reunión con ellos.

– ¿Se ha hecho alguna evaluación de cuántos salteños han sido enviados a seguro de paro en este tiempo de crisis sanitaria?

– Hoy (lunes) va a ser un día donde el BPS va a recibir el pico de personas que van a seguro de paro porque la reglamentación a esta ley quedó firme y mucha gente se irá a acoger a este beneficio en los primeros días, definiendo quién se va al seguro por las 8 horas y quiénes por las 4 horas, en acuerdo con el personal. Así que pienso que de aquí al miércoles, será el pico de envío de personas a seguro de paro, y ya sobre el fin de semana tendremos el número un poco más claro de cuántas personas están dentro de ese beneficio. Esto no solo está pasando en Salto, está pasando en todo el país de acuerdo a lo que me vienen informando desde CEDU.

Normas laborales y de seguridad aprobadas en torno al COVID-19

Impactos del virus de las relaciones laborales

Ante los avances del coronavirus en el Uruguay el Gobierno se vio en la necesidad de dictar normas excepcionales a fin de enfrentar la emergencia sanitaria, laboral y económica que comenzó a atravesar el país. En este contexto, el objetivo de este artículo es dar cuenta de las normas que el Gobierno ha dictado al 19 de marzo para afrontar esta problemática.

El 13 de marzo, mediante decreto 93/020 Presidencia de la República declaró el estado de emergencia ante el brote del coronavirus, estableciendo que:

1. Se deben extremar las medidas de limpieza y desinfección especialmente en los lugares de trabajo y atención al público siguiendo las pautas del Ministerio de Salud Pública.

2. Deberán permanecer aislados por lo menos durante catorce días, bajo contralor y siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria, aquellas personas que: (i) hayan contraído COVID-19; (ii) presenten fiebre, y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y además, en los últimos quince días, hayan permanecido de forma temporal o permanente en «zonas de alto riesgo»; (iii) hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19; (iv) ingresen al país luego de haber transitado o permanecido en «zonas de alto riesgo».

3. Quienes presentan síntomas deben reportarlo de inmediato a su prestador de salud o ASSE.

El mismo día, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió suscribir una propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) en torno a la prevención del virus en las empresas, proponiendo pautas a incluir en protocolos. La propuesta establece que corresponde al empleador, a la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto Nro. 291/007), así como los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014) coordinar los mecanismos necesarios para la confección de Protocolos de prevención, control y actuación ante el referido riesgo según la naturaleza y características propias de cada empresa o institución. El Protocolo debe contener Medidas de Prevención y Control y Medias de actuación. En cuanto a las primeras, las mismas deben incluir al menos las siguientes:

1. Establecer mecanismos de comunicación expresa a los trabajadores a través de la colocación en lugar visible y/o con la distribución de material informativo, referente a las medidas de prevención, control, y actuación que sean emitidas por el Ministerio de Salud Pública en relación al Coronavirus COVID 19.

2. Proveer del material de higiene necesario para cumplir las medidas de control, prevención y actuación emitidas por el Ministerio de Salud Pública, como ser la distribución en cantidades suficientes de alcohol, y medios de protección personal.

3. Extremar las medidas de higiene reglamentarias a través del mantenimiento y desinfección de equipos que proyecten aire, como ser secadores de mano, aires acondicionados, así como la higiene y desinfección diaria de la ropa de trabajo, equipos de protección personal y superficies a la que están expuestos los trabajadores en aquellas actividades que lo requieran.

4. Adoptar medidas de organización del trabajo que mitiguen el riesgo de propagación del coronavirus COVID 19, en consonancia con las posibilidades y naturaleza de la actividad, como ser la implementación del trabajo a distancia, y la evaluación de evitar viajes al exterior por parte del personal.

En cuanto a las Medidas de Actuación:

1. Establecer mecanismos de acción ante la aparición de un trabajador con síntomas de la enfermedad.

2. Los mecanismos deben prever: a) la participación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo dispuestos por el Decreto 127/014 en caso que la empresa disponga de los mismos, o del servicio médico que corresponda al trabajador; b) la rápida y eficaz adopción de medidas de control al resto de los trabajadores que estuvieron en contacto con el eventual infectado dentro de un período no inferior a los 14 días previos a la aparición de los síntomas de la enfermedad. c) las circunstancias de hecho que se generen por la imposibilidad de que el trabajador infectado o presunto infectado pueda asistir al centro de trabajo.

El 16 de marzo, Presidencia emite el Decreto 94/020 que amplía el anterior, previendo:

1. Las personas obligadas a guardar un régimen de aislamiento a causa del riesgo de contraer o contagiar el virus COVID-19 y estén comprendidas en el régimen de subsidio por enfermedad a cargo del BPS, tendrán derecho a percibir la prestación correspondiente.

2. Se exhorta a los empleadores a implementar teletrabajo, e instrumentar y promover, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios; disponiéndose que el empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada y que el teletrabajo deberá ser comunicado a la IGTSS.

3. Los empleadores deberán adoptar todos las medidas que estén a su disposición para gestionar los procedimientos preventivos y de protección vinculados con la eventual propagación del virus COVID-19, especialmente cumplir con las disposiciones que el MTSS recoge de las propuestas del CONASSAT.

El mismo 16 de marzo, el MTSS resolvió un régimen especial de subsidio por desempleo.

1. Abarca a los empleados pertenecientes a los sectores comercio en general; comercio minorista de alimentación; hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes. No abarca a empleados que pertenezcan a otros sectores de actividad.

2. Incluye a trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción del número de días de trabajo mensual con un mínimo de 6 jornales en el mes, o la reducción total de las horas de su horario habitual en un porcentaje del 50% o más del legal o habitual en épocas normales y que reúnan los demás requisitos exigidos por el dec.-Ley 15.180.

3. Regirá por el plazo de 30 días prorrogables por otros 30 días más.

4. La prestación será el equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculado en forma proporcional a período del subsidio.

5. Ampara a trabajadores que hubieren agotado la cobertura por el régimen general del subsidio por desempleo a la fecha, a los que cuenten con cobertura por el régimen general y a aquellos que cuenten con cobertura por el régimen de desocupación especial.

6. Suspenderá el cobro del subsidio por desempleo correspondiente el cual se reiniciará al momento de finalizar el amparo del régimen especial que se comenta.

7. El régimen especial no está supeditado a la existencia de licencia no gozada.

8. Las solicitudes de amparo al régimen se realizarán directamente ante el BPS.

SUGERENCIAS A EMPRESAS

En el contexto descrito, de ser necesario, se sugiere evaluar entre implementar la modalidad del teletrabajo (y en caso de acuerdo, documentar las condiciones en una novación de contrato y comunicarlo a la IGTSS al correo inspecciondetrabajo@mtss.gub.uy), promover el goce de licencias con o sin goce de sueldo o disponer envíos a subsidio por desempleo.

Cualquier medida cabe que sea tratada con la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto 291/007) y los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014), en cuyos ámbitos debe confeccionar e implementarse el protocolo sobre lo analizado, conforme a las recomendaciones de la CONASSAT. Sugerimos que se labre acta escrito de todo lo actuado y de cada medida que se tome.

Juan Diego Menghi

María Eugenia Silveira Coelho

Estudio y Trabajo:

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Actualmente, estoy cursando 3° año de la carrera de Magisterio en el Instituto de Formación Docente Rosa Silvestri.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

A mi actividad laboral, la desarrollo en una empresa Call Center y mi tarea es la de Operadora telefónica, desde y para Instituciones en todo el país.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Si, demanda mucho tiempo y esfuerzo.

Pero sobre todo, gran dedicación.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Al principio, cuesta adaptarse un poquito a tantas horas diarias de actividad.

Pero con el paso de los días, me fui acostumbrando y poniendo todo de mí, para llevar las actividades organizadas en tiempo y forma.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Si, sobre todo los fine de semana que no trabajo ni estudio.

Los dedico generalmente a llevar adelante actividades al aire libre, como pueden ser andar en bicicleta que es uno de mis principales hobbies o salir a caminar. Y en algunas ocasiones y cuando la oportunidad se presta, ir retomando patinaje artístico, que me encanta.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí, me siento sumamente agradecida de estar realizando lo que tanto me gusta.

¿Qué planes tienes en mente?

Mis planes, son los de continuar trabajando y estudiando, esforzándome para brindar lo mejor de mí.

A futuro, ejercer la Docencia y culminar la carrera de Notariada en UdelaR, ya que me falta solamente un año.

Y por supuesto continuar perfeccionándome día a día para estar actualizada.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Mi mensaje a todos aquellos que no se deciden al trabajo y estudio, es que precisamente con trabajo, perseverancia y dedicación, todo se puede lograr.

Así que solamente hay que intentarlo y sentir luego la satisfacción de haberlo conseguido.

Cómo enfrentar el impacto económico del coronavirus dentro de una empresa

En busca de respuestas a varias preguntas que se hacen los empresarios uruguayos frente a la alerta sanitaria en la que nos encontramos, LEGALMIND está trabajando con su equipo codo a codo para poder ofrecerles respuestas claras, serias y creativas buscando la preservación de su empresa.

Debemos tener presente que las empresas son responsables en velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. Debe pues adoptar las medidas de prevención necesarias para prevenir el Covid-19 en relación al empleo.

Los trabajadores tienen la obligación de informar a la empresa cualquier situación que entrañe un peligro inminente y grave para su salud. Así, si hubieran retornado de una zona de riesgo o estado con alguien con el virus. En esos casos, no deben concurrir a trabajar, sino permanecer en cuarentena por 14 días. Salvo por esos casos, las ausencias al trabajo serían injustificadas.

A continuación les desarrollaremos hipótesis que consideramos relevantes se deben tener presente:

« Trabajadores no concurren a trabajar porque el MSP sugirió que no lo hagan por retornar de zonas de riesgo o por haber estado con contagiados (riesgo sanitario):

En este sentido el contrato de trabajo se suspende momentáneamente por dicho periodo por lo que el trabajador no puede ser sancionado por su ausencia.

Ahora bien, respecto del pago del salario por esos días, entendemos que ello no es en principio obligación del empleador (salvo que se apruebe una norma expresa que indique lo contrario) ya que al no haber prestación de trabajo, se exonera del correlativo pago del salario. De allí que es de público conocimiento que el Ministerio de Trabajo está realizando gestiones para que dichas personas queden amparadas en el régimen de enfermedad común (decreto-ley 14.407).Habrá que aguardar como se reglamenta dicho mecanismo de excepción.

• Trabajadores que no concurren por decisión propia, sin que exista riesgo sanitario: La falta es injustificada y la empresa no debe abonar salario ni presentismo.

« Trabajadores que no concurren porque el empleador no les permite, sin que exista riesgo sanitario: El cierre es injustificado y el empleador debe abonar salario.

« Teletrabajo: Si las características del cargo lo permiten, se puede acordar la modalidad de teletrabajo. Conviene documentar sus condiciones (plazo, horario, etc.). En estos casos, cabe el pago del salario.

« Licencia: Puede acordarse licencia con o sin goce de sueldo.

« Seguro de paro: Puede evaluarse el envío a seguro de paro por suspensión de tareas.

Frente a la gravísima situación sanitaria que nos encontramos hemos estado trabajando con empresarios a los efectos de analizar y evaluar entre implementar la modalidad del teletrabajo (y en caso de acuerdo, documentar las condiciones), promover licencias o disponer envíos a seguro de paro.

Asimismo hemos aconsejado, en su caso, convocar a la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto 291/007) y de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014) a efectos de definir otras medidas.

Por último hemos colaborado activamente en la confección he implementación de Protocolos, siguiendo los lineamientos propuestos por el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) el pasado viernes.

LEGALMIND cuenta con vasta experiencia en actuar en situaciones críticas y en consecuencia en acompañar en decisiones que deben asumirse en forma inmediata así como posteriormente en darle el apoyo necesario para que, en caso de ser necesario, se repongan de esta situación.

Existen herramientas legales en nuestra legislación las cuales nos permitirán mitigar la situación de crisis en la que nos encontraremos, y mantener la empresa activa para poder conservar la fuente de trabo

Jóvenes emprendedores

Alejandro Martínez

Alejandro es el principal referente de RoboProk en Salto (Uruguay 1028, Oficinas Abech), que es parte de Norte Tecnológico. A través del 096 478 010 pueden gestionarse las inscripciones y para conocer más de la propuesta educativa, se puede ir al sitio web Http://RoboProk.edu.uy.

– ¿Qué es RoboProk?

– RoboProk arranca como un emprendimiento de la mano de Lucía Medina, que es maestra, titulada y especializada en lo que tiene que ver con el uso de tecnología en el aprendizaje. Nace como una necesidad propia porque a su hijo no le gustaba el deporte, entonces al ponerse a pensar qué podía encontrar independientemente de la educación formal. Se dio cuenta que le gustaba este tipo de cosas, trabajando construyendo y llevando adelante ideas que se le ocurriera, motorizándolas y conectándolas a la computadora. Y estoy seguro que hay un montón de chicos que pasan por lo mismo, que no se sienten atraídos por el deporte, entonces surgió la pregunta, ¿por qué a esto no lo podemos replicar y hacer un emprendimiento donde estos chicos puedan aprovechar esta dinámica?

Entonces presenta ese proyecto a ANDE, se lo aprueban y a partir de ahí genera todo el arranque de RoboProk a fines de 2015, y se instala en Paysandú, donde empieza a crecer. Salto se pone en contacto con ellos porque nos interesaba la propuesta, hace años que trabajo vinculado a la electrónica y a las computadoras y me interesa mucho esa dinámica que se produce con la educación.

Planteamos hacer una prueba en Salto pensando que iba a pasar lo mismo, que coincide con esa necesidad cada vez más evidente de que los chicos tienen que aprender a pensar de una forma un poco distinta a esa estructurada que hasta ahora viene manejando la escuela o los liceos; es decir, una forma de aprender secuencial dilatada en el tiempo cuando de repente lo que los chicos necesitan es no saber cómo funciona el aparato sino saber cómo lo hacen andar para poder llevar adelante su idea. Entonces, esa forma de aprender, que ya comienza a tener marcos a nivel internacional, que es Educación 4.0, donde el rol del profesor ya no es el de una persona que viene a depositar sus conocimientos para que el chico que pueda lo tome o no, sino que se produce una dinámica donde el profesor tutorea el aprendizaje del chico, quien de alguna manera empieza a autogestionar su conocimiento y a encontrar que sus ideas, a pesar que todavía no tiene todos los fundamentos, pueden empezar a tomar forma, pero los fundamentos se pueden ir adquiriendo sobre la marcha.

Toda esa dinámica ha ido fortaleciendo este emprendimiento y ha hecho que en Salto muchos centros educativos se interesen por nuestra propuesta, que no solo se trabaja desde la parte privada, como hacemos aquí con los alumnos que vienen, sino que también llevamos nuestra propuesta educativa a diferentes instituciones, como el Colegio Inmaculada o el Sagrada Familia, donde se empieza a tomar como una materia curricular, relacionándola con la robótica y la informática.