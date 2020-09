El rol del Estado en las relaciones laborales ante la emergencia sanitaria

Pablo Mieres fue docente en la Universidad Católica (UCU) por más de 25 años en la carrera de Ciencias Sociales. Por eso no extrañó que participara de la convocatoria de la UCU para dar la charla sobre «El rol del Estado en las relaciones laborales» en su condición de Ministro en la cartera de Trabajo y Seguridad Social. Mediante la modalidad del zoom, y pasando largamente la participación virtual de más de cien personas, entre estudiantes y docentes de la carrera de Derecho Laboral, Mieres planteó su visión del futuro de las relaciones laborales, iniciando la charla contando a los participantes sobre el trabajo realizado por el gobierno al llegar el COVID-19 a nuestro país, justo cuando este domingo se cumplieron seis meses del primer diagnóstico positivo de coronavirus.

LAS RELACIONES LABORALES

EN LA HISTORIA

«Lo primero que hay que decir –comenzó su exposición el Ministro Mieres- es que la regulación de las relaciones laborales en nuestro país se ha canalizado desde hace décadas a través de mecanismos de negociación colectiva tripartita. De hecho, Uruguay tiene desde mediados del siglo pasado una norma que estableció los Consejos de Salarios, y de ese modo, ha marcado una constante en la forma de establecer las relaciones laborales. Por lo tanto, hay una tradición muy larga, muy afincada».

«Hemos construido como país un Estado de Bienestar acompañado de una legislación laboral temprana y de avanzada que se ha mantenido históricamente. Esto se traduce en nuestra adhesión permanente a los convenios internacionales de trabajo, una relación firme con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de ser, de alguna manera, pioneros en el desarrollo del Derecho Laboral en el país y en relación a la región, incluso del mundo».

«Por lo tanto, desde que iniciamos nuestra labor, afirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la línea de impulsar los procesos de negociación colectiva en base a la mantención de los ámbitos tripartitos, y en particular, de los Consejos de Salarios».

«Por cierto, las relaciones laborales van mucho más allá de la fijación de los salarios, aunque éste sea un componente fundamental y esencial en la relación laboral, que como ustedes bien saben, incluyen el diálogo sobre las condiciones de trabajo, sobre los beneficios salariales, sobre las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, sobre las relaciones entre empleadores y sindicatos. En fin, una amplia gama de asuntos y de temas de enorme importancia».

«Sobre todos estos asuntos, es muy importante incorporar novedades, actualizaciones, modernizaciones, que de alguna manera desarrollen los procesos de diálogo y negociación colectiva».

«Estamos convencidos de que resulta imprescindible impulsar un conjunto de cambios ineludibles para que nuestro sistema de relaciones laborales esté en sintonía con los desafíos del siglo 21».

RELACIONES LABORALES

Y PANDEMIA

«Me parece ineludible realizar una referencia a lo que fueron estos primeros meses de gestión, en la medida que se han visto sacudidos por un proceso que ha afectado literalmente al mundo entero, que obligó a una sustancial modificación de la agenda en el cortísimo plazo. Para tener una idea del impacto que la pandemia tiene y tendrá sobre el mercado de trabajo, baste decir que las proyecciones de OIT de hace dos o tres meses hablaban de una pérdida de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. Una cifra muy difícil de imaginar o de aterrizar. Si solamente pensáramos que atrás de esos 300 millones de puestos de trabajo hay las correspondientes familias, estamos hablando de una afectación de más de mil millones de personas. Por lo tanto, en ese contexto, nosotros apenas a los 12 días de estar en el cargo, tuvimos que alterar sustancialmente los planes previstos».

«Hubo que tomar decisiones muy rápidas y contundentes con el foco puesto en el control de la pandemia y en el sostenimiento de los daños colaterales que ésta producía. Más, un informe inmediato en la situación del empleo, que por otra parte ya estaba muy afectada desde hacía al menos 3 o 4 años».

«En febrero de este año, antes de la pandemia, la desocupación alcanzo el 10,5%, la más alta desde 2007. Se había perdido 50 mil puestos de trabajo en los últimos años y había también casi 50 mil personas en seguro de paro, antes de que estallara la emergencia sanitaria. Para que se hagan una idea, en los primeros 15 días de marzo, se presentaron 8 mil solicitudes de seguro de paro, en la segunda quincena se presentaron 82 mil. O sea que eso da una idea de la explosión que significó en el mundo del trabajo el impacto de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, los primeros meses en el Ministerio, dedicamos casi todas nuestras energías a decisiones que implicaban tratar de amortiguar los costos socio laborales que se generaban con el impacto señalado».

«Seguros de paro parcial, seguros de paro flexible, subsidios por enfermedad para cuarentenados y mayores de 65 años, seguros por enfermedad profesional para todo el personal de la salud médico y no médico amparados por el BSE, regímenes especiales de cobertura en el seguro de paro, acuerdos tripartitos para establecer protocolos de trabajo en cada sector de actividad. Proyectos de ley dirigidos a sostener a los sectores más particularmente afectados, podríamos seguir porque la lista es muy larga, la dedicación fue muy intensa».

«Conviene señalar con respecto a esos días que luego de declarada la emergencia sanitaria el viernes 13 de marzo, el lunes 16, convocamos a una reunión tripartita en el Ministerio, con la presencia de autoridades de gobierno, dirigentes de Cámaras empresariales y del PIT CNT para acordar la convocatoria a ámbitos tripartitos en los diferentes sectores de actividad para definir pautas de funcionamiento del trabajo en tiempo de pandemia. Afortunadamente nuestro país ha sido exitoso hasta hoy en el control de la pandemia, lo que ha permitido un proceso de reactivación muy significativa y valioso, está mostrando su correlato en la reincorporación de los trabajadores a sus actividades».

«Tomen en cuenta simplemente que el último dato, que es de agosto, implica un número de trabajadores en el seguro de paro de 109 mil, que comparados con los casi 200 mil que tuvimos en abril y mayo, demuestran un proceso de recuperación extremadamente fuerte, valioso y obviamente auspicioso. Si además tenemos en cuenta que de esos 109 mil, casi 30 mil son seguros de paro parcial, es decir que se trata de trabajadores que están trabajando, aunque sea a media máquina, estamos hablando que la suspensión total de actividad está afectando hoy a 80 mil trabajadores, que sigue siendo una cifra muy alta, pero que, por cierto, se va acercando a lo que es de alguna forma a la realidad que teníamos previamente a la pandemia».

«Las cifras del desempleo tienen un problema de medición, que está relacionado con el hecho de que mucha gente que no está ocupada, sin embargo -y hablo ahora de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas-, no declara estar buscando trabajo, lo cual no quiere decir que lo tenga. Entonces, hoy tenemos primero un problema de rezago con la información, porque los datos de la Encuesta de Hogares son de junio, por lo tanto, están bastante demorados con respecto a la realidad de hoy casi a mediados de setiembre, pero el número de personas que declaran estar desocupadas, están totalmente sub representados, están en el orden similar al de febrero, es decir, 10,5%. Estimamos que sin duda hay un número mayor de trabajadores que no están ocupados, que todavía no están buscando trabajo pero que cuando salgan a buscar trabajo, van a mostrar una cifra del orden, y de acuerdo a lo que dicen los analistas, vienen en torno del 13 y del 14%».

MATRIZ DE BIENESTAR SOCIAL

«Por otro lado, la continuidad de la recuperación más completa en la reactivación, y, por lo tanto, la continuidad de la reducción del número de trabajadores en seguro de paro depende de una decisión que está atada a la continuidad del control de la pandemia, que es cómo se va a encarar la temporada turística. Es decir, sin duda que no es lo mismo que haya decisiones de reapertura de fronteras porque eso va a generar un dinamismo mayor que no la haya, y eso obviamente está por afuera de la voluntad de este Ministerio y depende mucho de cómo evolucione el control de la pandemia. En cualquier caso, y hasta el momento, si no ocurre nada imprevisto, nuestra situación es mucho menos mala que el promedio de la región, incluso del mundo».

«Las perspectivas de reducción de nuestro PBI está en el orden del 3,5%, algunos analistas hablan de un poco más, del 4%, pero para el promedio de América Latina, la proyección habla de una pérdida del PBI del 9%. La pobreza en Uruguay se estima que aumentará en 3,5 puntos en este año, pero en América Latina la estimación que hace la CEPAL es de un crecimiento de 7 puntos. Y la desocupación, como acabo de mencionar, podrá llegar al 14%, pero que es un número un poco menor del que se estimaba que podía ocurrir en el momento en que arrancó el problema».

«En fin, nuestra opinión es que la capacidad estructural de nuestra matriz de bienestar social es una de las causas principales de nuestro muy buen desempeño. Cobertura universal de salud, cobertura de previsión social para más del 95% de los mayores de 65 años, asignaciones familiares para todos los menores de edad en situación de pobreza, y una cobertura sobre el riesgo de desempleo que alcanza a la mitad de los trabajadores. Y si agregamos a los funcionarios públicos que tienen la ventaja de no correr el riesgo respecto a la continuidad de sus empleos, estamos hablando que prácticamente se hizo una cobertura de las más altas en el mundo y tenemos el 25% de trabajadores informales que no están cubiertos, alrededor de un 10% de trabajadores por cuenta propia unipersonal que tampoco tienen cobertura frente al desempleo. Tenemos una capacidad de control y de respuesta mucho mayor que en el resto de la región, comparable con países más desarrollados».

DIÁLOGO TRIPARTITO

«El otro día la OIT decía que la cobertura en América Latina de desempleo sin contar las medidas de emergencia tomadas a partir de la pandemia, la estructural, es del orden del 17%, y si sacáramos a Uruguay y Chile de la lista, caería al 6%, ya que ahí hay una demostración del nivel de fortaleza de nuestra construcción de cobertura social».

«Por supuesto que toda esta respuesta, tiene uno de los componentes en la mecánica tripartita y la capacidad de generar mecanismos de relaciones laborales relevantes. Es decir, justamente frente a la emergencia sanitaria, fue la excepción. El diálogo tripartito fue un componente presente desde el comienzo de la pandemia para resolver los diferentes protocolos de funcionamiento laboral, desde el inicio».

«El mismo viernes 13 de marzo, fue convocado el Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, que tiene una integración tripartita, presidido por nuestro Inspector Nacional de Trabajo, Dr. Tomás Teijeiro, que emitió una Resolución con regulaciones sobre el trabajo atendiendo a las precauciones sanitarias. El lunes 16 de marzo se comenzaron a instalar múltiples mesas de diálogo tripartito para acordar el funcionamiento de las diferentes áreas de trabajo».

«Así como la conducción política desde el gobierno, Y el aporte de nuestros científicos, la cobertura y amplitud de nuestro sistema de salud fueron determinantes para el resultado de control de los impactos de la pandemia, creo que también nuestro sistema y nuestra cultura de relaciones laborales y el funcionamiento tripartito, cumplió un papel muy positivo en ese sentido».

«La misma dinámica ocurrió en el proceso de reactivación de la actividad laboral, en la medida que fuimos firmando distintos protocolos de reactivación. Particularmente tuvo relieve el acuerdo en la construcción para el retorno de la licencia al finalizar la semana santa. El protocolo firmado para la reapertura de los shoppings como también la reapertura del comercio en la zona del centro de Montevideo. Los protocolos para la reapertura de los bares, restaurantes y hoteles, para utilizar algunas de esas referencias».

«También tuvo particular significación el diálogo entre el gobierno, sindicatos y empleadores en el ámbito de la salud que permitió acordar soluciones particulares, levantar obstáculos cuando estos se presentaron. Todo esto en términos de una velocidad vertiginosa. O sea que, en el marco de la crisis sanitaria, las relaciones laborales construidas desde larga data sobre la base de acuerdos tripartitos, estuvieron muy presentes, transportaron elementos muy valiosos para que la respuesta del país a la emergencia sanitaria sea hoy un motivo de orgullo y destaque a nivel mundial».

«Esta capacidad social instalada, el patrimonio social que hemos acumulado, permitió que inmediatamente se actuara con efectividad en respuesta a la crisis», fue parte de la extensa exposición que brindó el Ministro Mieres.