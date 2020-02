Para María Eugenia Pereira

La Licenciada María Eugenia Pereira es la directora de la carrera de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Hace unos días visitó el Campus Salto de la UCU a los efectos de dar una charla sobre «Uruguay y el MERCOSUR: el nuevo acuerdo con la Unión Europea». Con ella dialogó LINK minutos antes de llevarse a cabo la misma.

– ¿Cuál es la importancia de hablar del MERCOSUR y de la Unión Europea?

– Es un tema que nos involucra a todos. A veces pasa que uno piensa que los acuerdos que firman los países queda a nivel de gobierno a gobierno, pero en realidad lo que firman los Estados, después lo utilizan las empresas. O sea, un acuerdo que se firme entre dos países que no tenga ninguna utilidad para las empresas es un acuerdo que básicamente está condenado a fracasar. Entonces, desde el punto de vista empresarial, siempre es interesante que los empresarios logren entender qué tienen estos acuerdos, hasta a dónde van, qué se puede prever que pase en los próximos años en cuanto a la liberalización tanto para ingresar a los nuevos mercados como los que van a ingresar a Uruguay, para que se puedan ir preparando para eso.

Nos parecía entonces interesante poder hablar de estas cosas por dos motivos. En primer lugar, comentar el tema a jóvenes que puedan estar interesados en estudiar la Licenciatura de Negocios Internacionales y utilizar este caso como disparador para contar lo que hace un Licenciado en Negocios, pero además, para informar sobre algo de actualidad y que sin duda es uno de los sucesos más importante que ha tenido la agenda externa del MERCOSUR desde que se creó.

– En un campo más general, ¿qué tanto beneficia a Uruguay mantenerse dentro del MERCOSUR cuando podría individualmente realizar acuerdos que el mismo MERCOSUR le ha estado trancando, como el Tratado de Libre Comercio con China?

– Pregunta interesante. A ver, el MERCOSUR tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Particularmente, desde nuestro punto de vista y que venimos trabajando con mi equipo en el Departamento de Negocios Internacionales e Integración, pensamos que el MERCOSUR tiene que dar flexibilidad.

– ¿De qué forma?

– Uruguay es un país chico, embotellado en el medio de dos grandes países que necesariamente tienen que tener un buen relacionamiento político y económico con ellos. Entonces, en 1991 cuando se firma la creación del MERCOSUR, era completamente previsible y natural que Uruguay quisiese meterse en este acuerdo.

Ahora, una de las cosas que nos prometieron, por lo que nos decidimos a firmar el acuerdo del MERCOSUR, es que gracias a que estamos junto a Brasil y a Argentina vamos a poder acceder a nuevos mercados. Y esto no pasó al final del día. El MERCOSUR negocia acuerdos con América Latina, todos en el marco de la ALADI, que es un proceso de integración preexistente, y tenemos algunos acuerdos afuera de la región, como puede ser en África con Egipto, o con Palestina o Israel, y parece que puede llegar a tener un mayor potencial en el futuro con India, pero que hoy en día es muy limitado en la cantidad de líneas arancelarias que se han firmado, y que lo que sucede en realidad es que no llegamos a firmar acuerdos con grandes economías, que es lo que pensábamos que podríamos lograr en el marco del MERCOSUR y que no se ha dado, salvo este acuerdo que se firmó con la Unión Europea. Pero seamos claros, el acuerdo con la Unión Europea tampoco es la salvación…

– ¿Por qué?

– Porque en el resto del mundo, mientras nosotros descansábamos o pensábamos qué hacíamos o mirábamos para adentro de América Latina, el mundo siguió avanzando y cerrando otros acuerdos. Literalmente lo mirábamos por TV. Entonces, ¿qué sucede acá? Este acuerdo es bueno, nos puso en una posición de tener que negociar temas que no teníamos negociado, pero ya hay acuerdos muchos más avanzados que estos. Todavía nos queda para poder ponernos a tiro.

En cuanto a su pregunta de qué tiene que hacer el MERCOSUR, tenemos claro que Uruguay debe estar en el MERCOSUR, debe tener una buena relación con Argentina y con Brasil, pero podemos preguntarnos si este es el tipo de MERCOSUR que necesitamos, si no estaremos necesitando que esto sea más que una unión aduanera imperfecta, como solemos decir, una zona de libre comercio donde tengamos preferencias arancelarias entre nosotros pero que además tengamos la libertad de poder manejar nuestra política comercial y decidir firmar con quien quiéramos, lo que nos ahorraría tener sincronizaciones con los demás países en cuanto a los momentos políticos.

Ahora estamos justo en un contexto en el que parecería que esto podría llegar a darse, donde ya el próximo Canciller dijo públicamente que quería un MERCOSUR más flexible, lo que ha estado hablando ya con los Cancilleres tanto de Brasil como de Argentina, y bueno, será cuestión de ver hacia dónde va de aquí en más. Claramente el MERCOSUR, así como está, no nos ayuda ni nos beneficia. Un dato que le cuento, el Departamento de Negocios Internacionales realiza informes mensuales de Comercio Exterior y en enero, solamente el 29% de las exportaciones fueron a un destino donde teníamos una preferencia arancelaria negociada, lo que quiere decir que la mayoría de lo que hoy exportamos, está pagando aranceles.

– Para bajarlo a tierra para nuestros empresarios, ¿cuáles serían los beneficios que tendrán con este acuerdo con la Unión Europea?

– Con este acuerdo, y desde el momento que entre en vigor, porque lo que nos estaría faltando de algún modo es que primero que nada se pase a las firmas. Hoy se encuentra en un proceso de revisión legal, luego se tiene que firmar y después tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por los cuatro Parlamentos de cada uno de los países miembros del MERCOSUR para que entre en vigor. Una vez que dicho acuerdo entre en vigor, se prevé ciertos calendarios de liberalización de aranceles, lo que significa que algunos productos que hoy en día pagan aranceles de un 15, 20 o un 30%, empezarán a pagar cada vez menos, incluso llegar a cero en un plazo de diez años desde que entre en vigor. Esto significa que hay oportunidades que hoy no existen o que quedaron fuera del mercado por los aranceles que tenías que pagar y que ya no tendremos.

Un caso que en Salto se podrá sentir mucho, es lo que pasa con los cítricos, porque le vendíamos mucho a la Unión Europea porque estábamos dentro del sistema generalizado de preferencia que cuando cae, empezamos a pagar los mismos aranceles que el resto del mundo, y ahora vamos a poder volver a entrar con aranceles preferenciales a la Unión Europea, y eso es una buena noticia.

– Con los cambios de gobierno que se han ido procesando en la región, ¿qué es lo que sigue entonces con el MERCOSUR? ¿Habrá un replanteo de su rumbo?

– Creo que estamos en el momento justo de replantear el MERCOSUR. Acá hay un tema central y es que se tienen que poner de acuerdo Argentina y Brasil. Uruguay puede tener muchas ideas, muchas ganas, pero en realidad, el eje principal del MERCOSUR son Argentina y Brasil. De hecho, que todavía no se hayan visto las caras los presidentes es un poco preocupante para la institución en sí misma. De todas formas, creo que estamos en una etapa en la que si Uruguay, también Brasil, piden la flexibilización, podamos llegar a eso. Y cuando hablo de flexibilizar, me refiero a salir un poco de esta unión aduanera que nos ata y de alguna manera nos pone un corsé que no nos permite negociar con terceros. No perder los beneficios adquiridos que ya tenemos en cuanto a lo que son los ingresos de mercados que podamos exportarle hoy a Argentina o a Brasil o a Paraguay, pagando cero por ciento de arancel, sino lo que pueda pasar más que nada con terceros países.

– ¿Qué tan lejos estamos como MERCOSUR de parecernos a la Unión Europea en materia fronteriza?

– Muy lejos. De hecho, en realidad, una idea del mercado común es justamente lograr la libre circulación de personas, pero eso tiene también aparejado un montón de otros temas, como la coordinación de seguridad, de políticas migratorias comunes, que parecerían que están lejos de la agenda. Si no logramos completar esta fase en la que estamos de unión aduanera y no logramos tener un arancel común, que sea respetado por todos y que no tenga fallas, no lograremos que haya un sistema de distribución de renta aduanera, y será difícil pensar que podamos seguir avanzando mucho más. Entonces, la idea es rescatar lo bueno que tenemos que es la zona de libre comercio, y en base a eso, empezar a ver cómo podemos cada uno negociar con terceros según los intereses de cada país.

– ¿Cómo se involucra curricularmente la Universidad Católica en estos temas?

– En cierto modo lo Universidad Católica acompañó todo este proceso del MERCOSUR, porque la carrera de Negocios Internacionales e Integración, ese es el nombre completo, nace en el año 1991, o sea, nace con el MERCOSUR, nace cuando el tema de la inserción internacional estaba puesto en debate en el país, y ha ido acompañando desde el lado académico todos los debates que se han ido dando respecto a la inserción internacional de Uruguay.

En ese sentido, la carrera de Negocios Internacionales e Integración tiene un departamento de investigación, el Departamento de Negocios Internacionales, que justamente se encarga de investigar estos temas, proveer de información a los medios, a la población y a las empresas, porque esta carrera está adentro de la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces, todo el abordaje que hacemos del escenario internacional lo hacemos siempre desde un marco empresarial, ¿cómo las empresas pueden internacionalizarse? ¿Cómo pueden aprovechar estos tratados? ¿Qué deben entender de la coyuntura internacional para ver dónde hay oportunidades y dónde hay peligro para los empresarios uruguayos?

Quien dirige el Departamento de Negocios Internacionales es el doctor Ignacio Bartesaghi, que además es un reconocido académico y que dirige todas las investigaciones del Departamento.

– Si un salteño (o alguien de la región), tras leer esta entrevista, se entusiasma para estudiar esta carrera, ¿puede hacerlo en el Campus Salto o debe trasladarse a Montevideo?

– Puede hacer el primer año en Salto sin problema y por ahora, 2°, 3° y 4° año los esperamos por Montevideo

Elefantes que anhelan ser gacelas: apuntes sobre transformación digital

Más que una analogía empresarial, el paso de ser elefante a gacela trae consigo el desafío de adaptarse a los cambios. Sin embargo, queda implícita la existencia de un cambio más o menos abrupto en el que se evidencian muchas cuestiones complejas que van desde el reconocimiento de la importancia de flexibilizar estructuras hasta aspectos mucho más profundos como dejar de hacer las cosas como siempre se hacían a hacerlas de otra manera, hacerlas mejor, y todo ello aprovechando las potencialidades de invertir en tecnología.

El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo es introducir al lector en torno a los criterios de clasificación empresarial de acuerdo a Birch y a partir de allí, reflexionar sobre el grado de utilidad que tiene la herramienta transformación digital como palanca para lograr que grandes empresas, elefantes, puedan mejorar su desempeño a partir de la innovación en sus modelos de negocio: ser gacelas.

«La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos».

A fines de la década del ‘70, el economista norteamericano David L. Birch publicó un informe titulado El proceso de creación de empleo en el que mostraba el papel preponderante que ocupan las micro, pequeñas y medianas empresas en la generación de fuentes de trabajo. Entre otras cuestiones mencionadas en aquel documento, la clasificación de empresas entre las denominadas ratón, gacela y elefante fueron puestas sobre la mesa de discusión en aquel momento, logrando así comparar la antigüedad, el crecimiento económico y su morfología.

Téngase en cuenta que hasta aquel entonces el rol que tenía la MIPYME dentro de la economía había sido ignorado por la gran mayoría de los teóricos de la economía, y el decir que la gran corporación no necesariamente era la solución al desempleo contribuyó en abrir el campo de estudios de las pequeñas empresas.

Fauna empresarial

Yendo más allá de titulares, de manera específica, a partir de la fauna empresarial descripta por Birch podemos distinguir a las empresas ratones, que son las que se estancan y no avanzan, no crecen, ni tampoco pretenden hacerlo; en otras palabras: son las que luchan apenas por sobrevivir y no mucho más. A partir de lo anterior, en momentos de turbulencia, dicho tipo de emprendimiento ocasiona una importante destrucción de fuentes de empleo en la economía.

Si algo caracteriza a un elefante como a una empresa ubicada bajo éste grupo es su gran tamaño. Al reconocer la existencia de muchas personas distribuidas dentro de complejos organigramas en el que se interrelacionan varios departamentos, podremos deducir su dificultad para poder gestionar los cambios dentro de su estructura empresarial. Si bien tienen recursos, también las caracteriza una lentitud mayor para actuar, al menos de forma relativa a las empresas ratones y gacela.

El pasado 26 de junio de 2017 publicamos en Link de El Pueblo un artículo titulado Un Salto emprendedor publicado en el que decíamos:

«Cada mañana en el África, un león se despierta; sabe que deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre. Cada mañana, cuando sale el sol, y no importa si eres un león o una gacela, mejor será que te pongas a correr».

Dichas líneas servían como una introducción para escribir sobre la importancia de la promoción de emprendimiento dinámico y su relación con la mejora de la competitividad territorial, cada vez más promovida desde ámbitos públicos, académicos, privados y organismos multilaterales. El concepto de la gacela empresarial, tanto para el artículo en cuestión o para Birch pone de manifiesta su condición de flexible frente a un león o un elefante, y por lo tanto con la capacidad de adaptarse a los cambios.

Si bien las gacelas empresariales de acuerdo a la perspectiva de Birch tienen poca antigüedad, gran capacidad de crecimiento y por lo tanto una considerable generación de empleo, su gran desafío es la gestión de la caja justamente por el aumento de su estructura y detrás de ello, las necesidades de financiar costos e inversiones para no dejar de hacerlo.

A partir de lo descripto en los párrafos anteriores, consensuando que «nadie quiere ser un ratón», resulta provocador preguntarnos sobre la factibilidad de que elefantes que quieran convertirse en gacelas, en la realidad puedan hacerlo.

Digitalizar empresas

Sin lugar a dudas, digitalizar una empresa no es tarea sencilla, en todo caso es todo lo contrario. El paso de elefante a gacela trae consigo las interrogantes sobre cómo sortear las torpezas e ineficiencias que acarrean los elefantes empresariales, y por lo tanto una primera cuestión parece convertirse en prioritaria: el abordaje es sistémico.

Sin buscamos digitalizar el modelo de negocios y el primer paso identificado es trabajar en la mejora de la propuesta de valor, hacerlo de forma aislada sin trabajar de manera interrelacionada las acciones que acompañen dicho cambio junto al equipo humano, y de igual modo a los canales de distribución y procesos, todo ello, a partir de un trabajo de co-creación junto al segmento de clientes, llevará a que los planes sean apenas bonitas intenciones sin resultados.

Lo que importa no son los medios, siempre y cuando los mismos sean legales y éticos, el empresario necesita resultados y con ello se evidencia la prioridad que tiene que toda transformación digital más gradual o disruptiva, finalice con el agregado de valor para la cual fue pensada.

Lo que importa son las personas

Lejos de cualquier cliché, si los empleados, y fundamentalmente la dirección de una gran empresa no se encuentra sensibilizada sobre la importancia de adaptarse a los cambios, difícilmente sea posible llegar a un buen puerto en torno a la mejora de la misma. Lo anterior no es una opinión que se encuentra que se encuentra en oposición al reconocimiento de que en la gestión de personas nunca dos más dos es cuatro y por lo tanto, más que hablar de procesos enlatados intensivos, el cambio de una cultura organizacional se asemeja más a un proceso gradual.

No es un aspecto menor el cambio del mindset o mentalidad; pasando de una fija –que no se cambia, que las cosas fueron, son y serán así- hacia otra abierta o de crecimiento -de que es posible mejorar, de cuestionamiento constructivo, de hacer las cosas de otra manera y de esa forma agregar valor-.

Para crear empresas cada vez más parecidas a una gacela y menos a un elefante, hay que permitir a las personas pensar y cuestionarse todo lo que hacen para favorecer la mejora continua, y esto, a veces, puede llevar a un cambio de paradigma diametralmente opuesto a lo establecido con anterioridad al proceso de transformación digital. Por eso, el rol del del responsable de transformación es muy importante, y a la vez de complejo, con muchos retos entre los que destaca su labor como evangelizador de nuevo tipo de organización que se busca construir.

No nos olvidemos de los clientes

De acuerdo a un estudio publicado por IAB, al año 2017 el 50% de los uruguayos usaba su celular cada 15 minutos. Si no se tiene interés de que los competidores, directos e indirectos terminen quitando mercado a una empresa, sea del tipo que sea, es fundamental no perder de vista las necesidades, deseos e intereses del segmento de clientes.

«La digitalización te obliga a poner al cliente en el centro. Una vez que aportas valor al cliente, la empresa gana valor. Cuanto mejor conoces y sabes lo que necesita el consumidor, mejores productos y servicios puedes ofrecer. Podemos inventar una tecnología muy buena, pero si no responde a una necesidad, no va a tener éxito».

La digitalización del consumo trae consigo la obligatoriedad de que se digitalice la oferta de productos y servicios para el cliente. Las empresas elefante no tienen el mismo cliente que hace 5 o 10 años atrás, y a partir de allí el reconocimiento de la importancia de adecuar las estrategias de marketing y comercialización al nuevo tiempo.

A modo de conclusión

La digitalización de los modelos de negocio no es ninguna novedad. No es algo que vendrá sino que día a día, la transformación digital lleva a que se reconviertan industrias enteras; desde el comercio minorista, la hotelería hasta la industria de alimentos, por citas apenas algunos. Como una suerte de guía o brújula para caminar hacia la transformación digital, se convierte en un imperativo eliminar el mito de que todo de lo que hemos escrito tiene más de tecnológico que de gestión; precisamente porque:

1- La definición de la misión, visión, valores y objetivos depende de las motivaciones e intereses de la dirección de la empresa.

2- La elección de las tecnologías está en estrecha correlación a los objetivos y restricciones que se pretende levantar del modelo de negocios.

3- La eficiencia en la gestión con la que se llevan adelante los cambios depende en gran medida del grado de compromiso con la que los empleados y la dirección dan continuidad a los procesos de transformación.

4- Lejos de incorporar porque si digitalización, pasar de una empresa elefante a una gacela trae consigo un fin último de mejora de productividad y competitividad; hacer más con menos.

5- La adecuación tecnológica permite modificar los modelos de negocios, es decir; innovar para adaptar el negocio al entorno. A partir de allí, la noción de emprendimiento corporativo que suponen planificación, organización, dirección y control.

Si los elefantes anhelan ser gacelas, y en línea con el zoológico de morfologías empresariales, es porque el gran tamaño de las estructuras productivas por definición trae consigo la lentitud para adaptarse a los entornos cambiantes, y por lo tanto cabrá quedarnos con una reflexión más a la que Peter F. Drucker hacía mención de manera repetida: a los elefantes les cuesta adaptarse, las cucarachas sobreviven a todo.

Lic. Nicolás Remedi Rumi

8 de Marzo, conmemoración de un nuevo aniversario del «Día Internacional de la Mujer»

– Dra. María Luisa Iglesias,Cuestiones relativas a la mujer, derechos

conquistados a lo largo del tiempo.

En vista de que se acerca una nueva conmemoración del 8 de marzo «Día Internacional de la Mujer» y todo lo que ello implica por la constante lucha de conquistar nuevos derechos y reafirmar los que ya hemos conquistado, es que compartiremos un poco de historia y actualidad.

BREVE HISTORIA DEL FEMINISMO.

Feminismo fue un término que no se usó sino hasta 1880 y que nació en Francia y rápidamente se expandió al mundo.

Desde su aparición en las convulsionadas épocas de la revolución Francesa, el movimiento social de las mujeres, empuja los límites de la política, discutiendo temas que no se consideraban pertenecientes a la esfera política, porque eran consideradas «naturales», a modo de ejemplo que las mujeres no tuvieran acceso a la educación, a la propiedad, al voto, entre otras muchas cosas.

El feminismo es un movimiento ilustrado en cuanto a sus raíces y pretensiones reivindicativas como la universalidad de la razón, la exigencia de igualdad, la liberación de los prejuicios, la emancipación y podemos seguir describiendo. En virtud de que la ilustración nos brinda un marco adecuado para alertar acerca de las promesas no cumplidas y las contradicciones es que Olympe de Gouges publica en 1971 su «Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana» en respuesta a la «Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano» de 1789.

LAS MUJERES EN URUGUAY.

La historia del movimiento feminista en Uruguay comienza en 1881. Años más tarde (1915-1924) comienza la lucha por el Sufragio Femenino que es otorgado en el año 1932 pero se hace efectivo en 1938 debido al golpe de Estado de Terra.

En el año 1942 ingresan cuatro diputadas al Paramento y gracias al trabajo de ellas se aprueba la Ley de Derechos Civiles de la Mujer.

Al finalizar la última dictadura es que el movimiento feminista comienza a cobrar fuerza en Uruguay. La militancia feminista luchó por hacer visible lo invisible como la violencia doméstica, el acoso callejero, el abuso y la violación en el matrimonio. También lucharon por igual salario por igual tarea, accesibilidad a puestos más altos en igualdad de condiciones.

SOBRE EL PATRIARCADO.

El concepto de patriarcado fue tomado por las feministas desde diferentes posiciones para buscar una explicación que diera cuenta de los sentimientos de presión y subordinación.

Pero, ¿qué es el patriarcado? El término ha sido utilizado de diferentes formas dentro de la literatura feminista. A modo de ejemplo, Heidi Hartmann hablaba de patriarcado para referirse al poder masculino sobre las mujeres. Por otro lado, Eisenstein, define al patriarcado como la jerarquía sexual que se manifiesta en el rol de la mujer como madre, como trabajadora doméstica y como consumidora dentro de la familia.

El patriarcado se refiere a una sociedad que está organizada de acuerdo con dos principios: que el varón ha de dominar a la mujer y que el varón mayor ha de dominar al menor. En este sentido, es importante concientizar sobre la exposición del poder masculino y su modo de operar, a través de actividades en torno a la violación, violencia sexual y violencia dentro de la familia.

¿Por qué relacionamos patriarcado con capitalismo? Porque tienen un punto de conexión o en común donde se señala que el trabajo de las mujeres toma distintas formas dentro del proceso de trabajo capitalista y dentro de la familia, por lo tanto las mujeres son explotadas en ambas condiciones, pero de diferentes formas y con diferentes ventajas para el capitalismo y para sus maridos.

DERECHOS CONQUISTADOS EN LA ACTUALIDAD.

A lo largo del tiempo la lucha de las mujeres ha logrado conquistar una serie de derechos entre los cuales podemos mencionar:

– La extensión de la licencia maternal. Las mujeres pueden tomarse 14 semanas de licencia después de dar a luz y se les otorga un subsidio de medio horario laboral hasta los seis meses del bebé.

– Aborto. Se puede interrumpir el embarazo (legalmente) hasta las 12 semanas de gestación.

– Violencia de Género. Esta Ley de Violencia hacia las mujeres basada en el género, aprobada en 2018, reconoce otras formas de violencia además de la violencia doméstica. Además tipifica el femicidio y el abuso sexual.

– Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Es considerado el principal responsable del cáncer de cuello de útero y la vacuna contra este es obligatoria y gratuita para todas las niñas de 12 años.

– Reproducción Asistida. El Estado financia hasta el 100% los tratamientos de reproducción asistida para las parejas que no puedan concebir.

– Días libres. Las mujeres tienen el día libre en su trabajo cuando se realicen el pap o la mamografía.

– Ley de cuotas. Esto significa que cada tres integrantes del Parlamento, la Intendencia, las Juntas Departamentales, los Municipios y las Juntas Electorales, tiene que ser mujer.

– Igualdad de oportunidades. La mayoría de los convenios alcanzados en los Consejos de Salarios incluyen una cláusula que aboga por la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

– Sala de lactancia. Todas las empresas que tengan más de veinte empleadas mujeres deben contar con una sala de lactancia.

MISMAS OPORTUNIDADES, MISMOS DERECHOS. ESA ES LA ESENCIA DEL FEMINISMO.

Impacto de la Informática en el mundo de hoy

¿Qué es Informática?

El término «Informática», acuñado en Francia en la década del 60, (1960), por Philippe Dreyfus, fue creado a partir de la contracción de las palabras «Información» y «automática», para definir a la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Por cierto, ésta es una de sus definiciones más sencillas y una de sus acepciones más utilizadas. Aunque hay autores que la relacionan con disciplinas y épocas, anteriores a la creación de las computadoras. A decir verdad, está ligada a diversos términos muy usados en la actualidad, como las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC; Industria 4.0 y muchos otros. Ciertamente la Informática tiene un vastísimo dominio de aplicación. Está unida a innumerables áreas del saber, pues reúne a una cantidad de técnicas desarrolladas por el hombre para potenciar sus capacidades de pensamiento, memoria y comunicación. Algunos investigadores, incluso la presentan como uno de los motores del progreso en el mundo moderno.

¡Sálvese quien pueda!

El futuro del trabajo en la

era de la Automatización

El reconocido periodista y escritor argentino, Andrés Oppenheimer, en su más reciente libro, ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la Automatización, a mi juicio, le concede un papel preponderante en la evolución de la sociedad actual. Pues afirma que probablemente en las próximas dos décadas, «casi la mitad de los trabajos será reemplazada por computadoras». Así, profesionales como abogados, contadores, médicos, comunicadores sociales, profesores, maestros, banqueros, chefs, analistas; y diversos empleos, como choferes, camareros, comerciantes y muchos otros, verán su actividad casi dominada por las máquinas. No les quedará otra opción, sino adaptarse o desaparecer.

Desde las primeras líneas del prólogo de su libro, Oppenheimer lanza una hipótesis fuerte y temeraria, que va desglosando a lo largo del libro, para presentar y analizar los casos de las profesiones u oficios que se verán principalmente afectados por lo que llama el «complejo proceso de destrucción creativa de la tecnología». Dice que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford, aproximadamente el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial, en los próximos 15 o 20 años.

Como evidencias del mencionado proceso, menciona ejemplos de las diversas empresas que fueron pereciendo por obsolescencia, al tiempo que por el uso de la tecnología se fueron generando otras nuevas que las sustituyeron en la generación de empleos. Tal es el caso de Kodak, gran empresa ícono de la industria fotográfica mundial, que fue desfavorecida, perjudicada, por la pequeña empresa Instagram, que se le anticipó en el uso de la fotografía digital.

Disrupción tecnológica

En mayo del 2013, la consultora McKinsey Global Institute, publicó un artículo titulado «Tecnologías disruptivas: Avances que transformarán la vida, los negocios y la economía global», en el cual anunciaban que para el 2025, las nuevas tecnologías dejarían sin trabajo a millones de trabajadores manufactureros y a otros tantos oficinistas y profesionales. Todo está referido a la automatización impulsada por la inteligencia artificial, basada por supuesto en las computadoras, la informática y el análisis de datos. Los cuales son conocimientos fundamentales en la formación de todo informático.

Tecnooptimismo

Desde la Revolución Industrial existen numerosos ejemplos de tecnologías que han aniquilado a industrias enteras, pero que al mismo tiempo han favorecido la creación de nuevas industrias que afortunadamente, a su vez han generado aun mayor cantidad de empleos. Esto ha justificado la tesis del optimismo tecnológico y creado la corriente Tecnooptimista, basada en la convicción de que la tecnología inexorablemente mejorará el mundo.

¿Nuevos paradigmas en educación?

Afirma Oppenheimer que, en su gran mayoría, los académicos a los que entrevistó coincidían en la opinión de que «la probabilidad de automatización de un trabajo está estrechamente relacionada con altos niveles de habilidades o estudios». Es decir, para las profesiones del futuro serán claves la formación académica y las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional. Esto último, junto con la ética del trabajo, la empatía, la curiosidad intelectual, la perseverancia, la iniciativa personal, la flexibilidad para adaptarse a los cambios y el trabajo en equipo, también deberá enseñarse en las escuelas y universidades. En la educación, la tendencia del futuro será hacia el aprendizaje basado en proyectos y la modalidad de aula invertida.

Entorno favorable

Retomando la idea inicial, de la definición de informática, es conveniente recordar que, entre algunas de sus funciones se pueden encontrar: el desarrollo de nuevas máquinas; el desarrollo de nuevos métodos de trabajo; la construcción de aplicaciones informáticas y la mejora de los métodos y aplicaciones existentes. En tal sentido, en Uruguay ha habido un considerable aporte, pues con la producción de software y otros productos tecnológicos, ha contribuido precisamente al avance de esta ciencia y al perfeccionamiento de sus funciones. Particularmente, Salto también se ha beneficiado con este movimiento, pues se ha promovido el establecimiento de empresas de corte tecnológico en la región. Así mismo, nuestra Universidad también se ha visto favorecida, pues parte de ese personal, con conocimientos de vanguardia, se ha integrado a trabajar con nosotros, fortaleciendo y enriqueciendo nuestro plantel docente. Es conveniente acotar, por otra parte, que actualmente el programa académico de nuestras carreras en Informática está experimentando favorables cambios y modificaciones e innovadoras actualizaciones, con un enfoque orientado al aprendizaje basado en proyectos, que las convertirán en pioneras en esta clase de formación. Lo cual, indudablemente redundará en ventajas y beneficios para nuestros egresados, para la región, para el país y hasta para la misma ciencia Informática.

Dr. Armando Borrero Molina

Director de Lic. & Ing. en Informática

Universidad Católica del Uruguay –

Campus Salto.

Email: armando.borrero@ucu.edu.uy

Estudio y Trabajo: Soledad Racedo

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Me recibí de Bachiller el año anterior y en este 2020, comienzo con mucho entusiasmo la carrera de Magisterio en IFD (Instituto de Formación Docente) de nuestro departamento.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Estudié desde muy pequeña Corte y Confección como un pasatiempo, pero me ha servido mucho, porque cuando necesité apoyo económico, me respaldé en ese trabajo.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Fue más la exigencia que el esfuerzo. En la mañana estudiaba y en la totalidad de la tarde cosía, no siempre saliendo todo como uno quiere.

En realidad se me ha hecho difícil en el último tiempo, ya que me quedé con algunos exámenes y me he esforzado para salvar. He tenido que dejar un poco de lado mi trabajo, ya que me lleva mucho tiempo dedicarme a estudiar.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Mi trabajo al principio fue de Modista en mi casa, recibiendo a mis clientas.

Pero con el correr del tiempo y por medio del boca a boca, algunas conocidas empresarias me ofrecieron trabajo en sus tiendas para coser. Sin horario y en mi casa, hasta que ellas me llamaran cuando me necesitaran. Eso me daba la tranquilidad de recibir siempre trabajo, con la seguridad de que podía continuar estudiando, pero no con la responsabilidad que hoy tengo. Aunque las empresarias que me brindan la oportunidad laboral, entienden que tengo otras obligaciones y les estoy agradecida, porque por mi edad, nadie me la brindaba.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Actualmente no. Cuando podía, hacía ejercicios como un tiempo para mí, porque me estaba haciendo mal el hecho de mantenerme sentada por tanto tiempo.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí, claro. Magisterio es algo que me gusta mucho, asi como ser Modista.

¿Qué planes tienes en mente?

Culminar bien mi carrera, pero no dejaría del todo la costura, porque crear y modificar me atrae mucho. Y me encanta cuando las personas llegan a mí con ideas únicas para confeccionar, aunque no tenga ese tiempo para hacerlo en mí.

Además la confección me permite tener mi entrada de dinero, sin tener que depender de mis padres que me ayudan mucho, sirviéndome como experiencia de que yo lo puedo hacer. Eso creo que me fortalece en todos los sentidos.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Les digo que aunque no parezca y cueste, no hay nada mejor que trabajar y estudiar en lo que te gusta, ya que hoy, contamos con posibilidades de cursos, carreras, u oficios cortos.

Todo depende de la voluntad de cada uno.

Que es cansador, pero no hay nada más satisfactorio que llegar a casa, sabiendo que uno hizo algo por su bien y por el de alguien más.

¿El secreto del éxito?: líderes y empresarios que apenas duermen

Dormir ocho horas no va con algunos de los mayores directivos y líderes del mundo.

Raro es el caso en el que dediquen un tercio del día a descansar. Para unos el hecho de dormir ya es perder tiempo. Para otros, pasar de las cuatro horas es demasiado.

Desde el mundo de la tecnología a la alimentación, se puede hacer un repaso del mundo empresarial si se mira cuánto duermen los mandamases de algunas de las grandes compañías globales, según recoge Time.

Jack Dorsey

El cofundador y consejero delegado de Twitter vive a caballo entre la red social y la otra empresa que fundó, Square, de servicios financieros. «Paso unas ocho o diez horas en ambas compañías. No duermo mucho, pero es suficiente», confesó en una entrevista. Eso deja un máximo de seis horas para dormir, si es que no las dedica al ocio… Lo que nunca se salta es salir a correr a las cinco y media cada mañana.

Indra Nooyi

La presidenta y consejera delegada del imperio Pepsico, Indra Nooyi, apenas duerme cuatro horas al día, según informa CNN Money. Nooyi logra superar a su predecesor en el cargo, Steve Reinemund, que dormía seis horas y se desperaba a las cinco de la mañana para salir a correr.

Ahora pilotando una compañía que facturó más de 53.000 millones en el último año, Nooyi empezó su carrera desde abajo. Mientras estudiaba en Yale trabajaba en el turno de noche –de doce a cinco de la madrugada- en una recepción. De día estudiaba. Lo de dormir poco viene de lejos.

El fundador de Virgin se va a la cama a medianoche y a las cinco o seis ya está en pie. La matriz del grupo cuenta con unas 400 compañías bajo su paraguas. Hay mucho que vigilar. A eso se suma su estilo de vida, marcado por la aventura, y los proyectos personales, como su deseo de dominar los viajes turísticos al espacio.

Richard Branson, en un acto publicitario en Nueva York

El fundador de Virgin se va a la cama a medianoche y a las cinco o seis ya está en pie. La matriz del grupo cuenta con unas 400 compañías bajo su paraguas. Hay mucho que vigilar. A eso se suma su estilo de vida, marcado por la aventura, y los proyectos personales, como su deseo de dominar los viajes turísticos al espacio.

Cada cual marca su ritmo

¿Hace falta dormir poco para triunfar? Según datos recogidos por Forbes, Bill Gates, creador de Microsoft, disfruta un poco más de su cama, con al menos siete horas de descanso. Jeff Bezos, el genio detrás de Amazon, es otro de los que duerme siete horas, levantándose a las cinco de la mañana. Elon Musk, al frente de Tesla, opta por algo menos y duerme seis horas. No parece haber correlación entre éxito y horas de sueño…

Entre los líderes políticos también hay alguno que dedica poco a dormir. La canciller alemana Angela Merkel reposa cuatro horas entre semana –explica BBC- y los fines de semana intenta recuperar horas de sueño ahorradas. En Reino Unido, la premier Theresa May duerme seis horas, un par más de las que gastaba en su época Margaret Thatcher.

https://www.lavanguardia.com/

jóvenes emprendedores

Camilo Pintos Acosta

Camilo desde chico ha tenido vocación por el idioma inglés, luego vino la docencia y hoy, ya en su faceta de emprendedor, es el titular de «Columbia Institute», que abre sus puertas en la ciudad de Salto en el Local N° 30 de Galería Salto 1, que en esta primera etapa atenderá al público de lunes a viernes de 16 a 20.30 horas. Las consultas también pueden realizarse telefónicamente al 097 462 204. Camilo ha realizado varios cursos internacionales de perfeccionamiento en su formación docente del inglés como, por ejemplo, un curso de inglés avanzado que realizó el pasado mes de enero en Londres.

– Comencemos por contar qué va a pasar hoy.

– Hoy miércoles 26, «Columbia Institute», el instituto que yo represento, abre sus puertas en Salto. Nos dedicamos a la enseñanza del idioma inglés, trabajamos con International House Montevideo, que a su vez es parte de International House World Organisation, lo cual nos permite certificar de forma internacional. También trabajamos con Anglia Examinations, otra entidad de examinación internacional. Y trabajamos con «EGI, Idiomas & Viajes Educativos». Entonces, tendríamos la parte de la enseñanza del inglés, y también la parte del inglés en el exterior, aprendiendo inglés mediante viajes. Los estudiantes van y hacen un curso en Reino Unido, Estados Unidos, Australia. También EGI asesora a estudiantes o a personas que quieran residir en otro país con el proceso de visado y demás requerimientos para la ciudadanía.

– ¿Qué vino primero, tu vocación por el inglés o por la docencia?

– Mi vocación por el idioma, después se dio lo de la docencia. Noté que me gustaba, yo ayudaba a mis compañeros cuando quedaban a examen de inglés, y después tuve la oferta de empezar a enseñar inglés formalmente desde los 15 años, y ahí empecé.

– Pero no te quedaste con eso, diste otro paso al decidirte a establecer un instituto de enseñanza, que viene a ser tu faceta emprendedora, ¿cómo te sentiste al asumir ese otro rol? Porque además si bien sabemos que hoy inauguras la sede en nuestra ciudad, ya hay otra en Belén desde el año pasado y hay proyectos para establecerse en otras ciudades.

– Me encanta el emprendedurismo, me siento en mi salsa. En el 2017 participé de la Beca de Jóvenes Embajadores, donde trece estudiantes viajamos a Estados Unidos para hacer cursos sobre emprendedurismo y voluntariado, que son conocimientos que a uno le queda y sabrá luego cuando utilizarlos.

– ¿Cómo te imaginás el futuro con tu empresa educativa?

– Imagino tantas cosas, pero creo que en un futuro ocuparía un lugar especial lo de los viajes, lo del proceso de acompañar a la gente a estudiar idioma en el extranjero, pero obviamente, también siguiendo con el instituto y pensando en expandirnos a otros departamentos del país. El inicio de todo este camino que hemos comenzado fue en Belén, desde hoy también en la ciudad de Salto, también vendrá Bella Unión y después pensamos que llegarán las demás sedes de «Columbia Institute» al resto del país.