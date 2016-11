Una vez más, Hollywood recurre a la literatura y lleva a la pantalla grande un Best Seller que hasta el momento lleva vendidos más de 21 millones de libros. Entonces, cabe preguntarse, ¿se logrará trasladar la magia del libro al celuloide? Obviamente que quien podrá responder a esa pregunta es quien haya leído primero el libro.

Pero como siempre decimos, rara vez logra trasladarse a una película la real magnitud de un texto bien escrito o exitoso. Luego, quien vaya a ver la película sin tener un conocimiento mínimo de lo escrito en el libro, no tendrá necesidad de hacer comparaciones y podrá disfrutar de la película de otra manera. Incluso más, quizás luego de verla, se decida y compre el libro para comparar.

Es el caso de «La chica del tren», basada en la nóvela homónima de Paula Hawkins, dirigida por Tate Taylor.

Esta historia nos presenta a Rachel Watson (Emily Blunt), una mujer profundamente deprimida por perder la vida que solía tener. Su trabajo, su marido y sus motivaciones fueron consumidas por el severo alcoholismo que padece. Resguardada en la casa de una vieja amiga, Rachel fingirá que diariamente va a trabajar, pero en realidad su vida se reduce a los viajes que hace en el tren de ida y de vuelta. Y es que estos trayectos se traducen en la oportunidad de seguir alimentando una obsesión que Rachel ha tenido por un largo tiempo: cerca de las vías del tren, viven dos personas cuyo amor y pasión le ayudan a distraerse de su vida. Sin embargo, esa hermosa ilusión se rompe el día en que ella ve a esa mujer besando a otro hombre. Furiosa, Rachel bebe más de lo normal y pierde la consciencia. Despertando al día siguiente, descubrirá que está llena de sangre y moretones… y que aquella mujer, a la que ahora odiaba a muerte, ha desaparecido. Lo bueno de tener a muchos personajes en una historia, es que si la misma se cuenta bien, todos terminan siendo sospechosos, lo que deja margen al espectador para intentar resolver el misterio siguiendo el relato que se le cuenta. Quizás eso sea lo bueno de ver la película antes de leer el libro. Tampoco es cierto que esté garantizado el éxito si se hace una película de un libro exitoso. Estadísticamente siguen ganando los libros, donde solo honrosas excepciones han logrado dejar en pie el orgullo y honor del celuloide. Según opina la crítica mundial, esta película pasa a engrosar la estadística y no alcanza los estándares del libro original, pero no deja de ser una buena película.

UNIVERSO POTTER

Johnny Depp, protagonista de la saga ‘Piratas del Caribe’ que va por su quinta película, también formará parte de los nuevos proyectos relacionados con el aprendiz de mago Harry Potter, formando parte de la segunda entrega de «Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos», que se estrenará la próxima semana.

Ya en 2018 podremos ver a Johnny Depp como actor principal en la segunda entrega. Recordamos que el próximo estreno protagonizado por Eddie Redmayne, se pondrá en el papel de Newt Scamander, un aventurero experto en el estudio de multitud de criaturas mágicas, cuya labor le llevará a escribir el libro de texto que aparece en el relato de «Harry Potter y la Piedra Filosofal».

FREDDIE MERCURY AL CINE

Pasan los años, y el esperadísimo proyecto cinematográfico basado en la vida y obra de la leyenda de la música y mítico cantante Freddie Mercury, vocalista del grupo británico Queen, sigue adelante, con la confirmación de Bryan Singer («X-Men») como director del proyecto y del actor Rami Malek («Mr Robot») poniéndose en la piel del cantante fallecido. Son muchos años los que se lleva intentando llevar a la gran pantalla una cinta que plasmase con seriedad y como se merece, la vida del genial Fredie Mercury.

Nombres como Sacha Baron Cohen sonaron con fuerza para interpretar al artista, pero desde los que fueron compañeros de Freddie, se negaron a ello. Fue el exguitarrista del grupo Brian May quien declaró entonces que «el hombre que interprete a Freddie tiene que creer realmente que es Freddie. Y no pensamos que eso suceda con Sacha. No es en absoluto una crítica a su talento, es sólo una sensación de que no iba a funcionar y que las piezas no encajarían». Otros incidentes como la renuncia definitiva del que fuera primera opción para dirigir el proyecto, el director Dexter Fletcher, enturbió el proyecto argumentando diferencias creativas. Ahora Bryan Singer se confirma como director del proyecto que contará con la figura del actor emergente Rami Malek, que se pondrá disposición del director para la esperada cinta que comenzará a rodarse a principios de 2017.