Kong es el rey de los monos, acá no hay Tarzán que pueda con ello. Es así que vuelve a la gran pantalla el Rey Kong, que tras su estreno en la década de los 30 del siglo pasado, no ha parado de crecer (en tamaño).

Es una película distinta a las anteriores en el sentido que no intenta ser una remake con mejores efectos especiales, que fue lo que hizo Peter Jackson, ni una versión actualizada de la original como la que hicieron en los 70, con el debut de Jessica Lange como la femme fatale que logra enamorar a un mono gigante. Esta película ingresa en otro terreno más especulativo y con la calculadora cerca. Se trata de una primera película que nos traerá una serie de películas de monstruos gigantes que terminará con el enfrentamiento estelar de King Kong con Godzilla, tal como ya hicieran los japoneses hace 60 años. Esto lo confirma una escena que aparece luego de los créditos. Por ahora solo se puede adelantar que este universo, conocido como MonsterVerse (MonstruoVerso) nos traerá una secuela de Godzilla titulada “King of Monsters” (Rey de los Monstruos) y cuyo estreno está previsto para el 22 de marzo de 2019. Un año más tarde, llegará el enfrentamiento final entre King Kong y Godzilla.

SINOPSIS. En “Kong: La Isla de la Calavera”, un grupo de viajeros, exploradores y soldados de lo más dispar, es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson).

Pero al adentrarse en esta extraña isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gigante gorila rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan. Uno de los grandes ases que se saca de la manga el director Jordan Vogt-Roberts, es la ambientación en los años 70 lo que le permite utilizar una potentísima banda sonora y de paso traer la guerra de Vietnam, con una clara referencia estilística y visual a la “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola, con bosques incendiados con napalm incluidos, lo que podría haberle salido muy mal, pero funciona de maravilla.

En cuanto a las interpretaciones, ¿qué decir de Samuel L. Jackson y John Goodman? Nada nuevo que ya no se haya dicho, son dos instituciones andantes que harán las delicias de los espectadores mientras que a Brie Larson se la verá con un papel casi testimonial. La gran sorpresa la termina dando el hermano de Thor, que en esta película lo hace olvidar, nos referimos a Tom Hiddleston con un cambio de registro brutal y una transformación física que lo lleva a situarse más cerca de Indiana Jones que de esos protagonistas oscuros o burtonescos que tan bien le sientan. Él es el protagonista de una de las secuencias más arriesgadas y exageradas del film, y también la que seguramente le sacará al espectador una carcajada.

Junto a todos ellos, nos encontraremos a John C. Reilly, que es otra de las grandes atracciones de la película con un papel hecho a medida en plan náufrago. Menos convincente resulta el diseño de algunas criaturas como los bichos-calavera cuya forma de moverse parece casi antinatural, por lo demás, poco que objetarle al prodigioso trabajo de postproducción.

Es una película que cumple con la sagrada misión de entretener y de ir abriendo las puertas al retorno del universo de monstruos gigantes y que el público añora, como ya ha quedado demostrado en la taquilla en algunos otros films del estilo de Godzilla o Pacific Rim.

LOGAN

Es el año 2029. Ya no existen mutantes, o están a punto de extinguirse. Un solitario y desesperanzado Logan está viendo pasar sus días bajo los influjos del alcohol en un escondite que se encuentra en un tramo remoto de la frontera mexicana, ganando unos cuantos dólares como chofer por encargo. Sus compañeros de exilio son el marginado Caliban y un enfermizo Profesor X, cuya singular mente se ve plagada con convulsiones cada vez peores. Pero los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado, se ven interrumpidos de manera abrupta cuando una mujer misteriosa aparece con una petición urgente, que Logan guíe a una niña extraordinaria hasta su seguridad.

Al poco tiempo, las garras aparecen, una vez que Logan debe lidiar contra fuerzas siniestras y un villano de su propio pasado, en lo que se vuelve una misión de vida o muerte.