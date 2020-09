Estimados lectores. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, ha sido el gran desconcierto este año y medio. Pero, el desconcierto, no pasa por el tipo de debate, sino que, lo central, es que ha sido un tipo de tensión en la que no ha habido papeles sobre la mesa. O sea, viene siendo casi un griterío de redes sociales, griterío de conferencias de prensa, titulares, a nivel de las dos mayores economías del mundo, nada menos, y en un momento tan delicado. Por suerte, en términos muy generales, no ha sido una cosa que afectara a la región, ni la afectará. Hoy, el mundo está con un nivel de incertidumbre que ya supera algunos índices empresariales, comparado con la crisis del 2008. Con que le dé certidumbre, más allá de que se reoriente -y hacia ese fin parecería irse-, América Latina, en general, termina teniendo una ganancia, o así nos lo han hecho creer.

De todas maneras, hay tensiones que tendríamos que resolver, tensiones regionales complejas. Lo que se ha dado en términos generales, es que el progreso económico pos commodities boom, como se le llamó, a los precios y demás, claramente, hoy, vemos con el diario del lunes, que no se expresó en una política redistributiva clara. Fijémonos que, hay teorías que muestran que siempre se creyó, antes de los 70, de que mayor progreso económico iba a traer mayor progreso político; la teoría de la modernización y demás, de hecho, en eso se evidenció el Pacto para el Progreso de Kennedy, con una América Latina en la que era fácil decir: «cooperemos más con esta región que está un poco turbulenta, porque esto va a impactar positivamente en la política». Bueno, nos dimos cuenta por los 70 que, eso, pasó lejos.

Por ese entonces hubo alguien que dijo: «miren que el progreso económico sin políticas redistributivas, genera caos social». Porque uno ve que crece la economía, pero no crece, también, la distribución social. Y eso es lo que pasa hoy. Es decir, estamos viendo una evidencia nueva de eso. Un crecimiento económico exponencial a mediados del 2000 que hasta ahora se mantiene. Por ejemplo, Uruguay va a cumplir casi más de 15 años de crecimiento, magro, pero, crecimiento. Uruguay es un caso interesante, porque, sí hay políticas redistributivas, pero, en América Latina -y creemos que Chile ha sido la vedette en eso-, pero, al modelo de consenso, del consenso de ir hacia allá, lo que le faltó, fue la otra pata, el cómo redistribuir las ganancias del crecimiento. Eso es muy importante, porque, a veces, caemos en los errores de decir, bueno, más apertura, más desarrollo. No. Más apertura y más desarrollo, si en el medio hay distribución de las ganancias.

Eso es lo que creemos que le pasa hoy a la región y que la pandemia ha dejado al descubierto. Habría que explicarse desde el punto de vista teórico-práctico por parte de los conocedores, lo que está pasando.

Por: Dr. Adrián Báez