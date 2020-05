Empresarios por un lado reclaman soluciones que les agreguen valor; en paralelo: el Estado en el acierto o en el error, busca tender puentes para bajar instrumentos de ayuda al sector productivo. Ni blanco ni negro; la realidad en la que se contratasta la articulación de públicos y privados en pos de una mejora de la competitividad y productividad de emprendedores y empresarios ha tenido, tiene y tendrá siempre un lugar para “hacer mejor las cosas”, todo es mejorable y seguramente todo espacio de diálogo que sume en conectar la ayuda y el “beneficiario” será bienvenida.

Motiva escribir en un texto que dé una “vuelta de tuerca” a las causas y efectos de la utilización de los instrumentos de ayuda al sector productivo. Una primera observación emerge a partir de la anterior oración: lo que hubo, hay o habrá disponible, no necesariamente se alineará a “todo” lo que un empresario necesite. A pesar de todo, resulta evidente dimensionar que el valor de la ayuda del Estado busca, al menos a nivel teórico, sortear las paradojas de la innovación y todo esfuerzo de mejorar la innovación: “sé que es importante innovar o mejorar gestión, pero por alguna u otra razón no lo hago”.

Si lo descripto es cierto, entonces tiene sentido motivar un diálogo en el que se define el alcance de hasta dónde llega uno y otro actor: el privado y el público. Lejos de hacer un análisis sobre la pertinencia de la batería de ayudas, tiene sentido analizar, más allá de los tituares, el acto de acercamiento del empresario a cada ayuda que se genera desde una vereda como la del actor público, para su “bien”; y por alguna u otra razón, no necesariamente lo utiliza o se apropia. El objetivo del presente artículo es invitar al reflexionar sobre la importancia de la “causa raíz” que frena llevar adelante el cambio que redundará en una mejora de su situación competitiva y de productividad. De alguna u otra manera, lejos de la eficacia y eficiencia de las medidas del Estado frente a la situación del COVID-19, es una realidad que desde que hay por un lado un oferente de soluciones y por otro, alguien que demanda, es esperable que se puedan generar brechas a la hora de pasar a la interconexión de ambas partes. Mucho se ha escrito sobre la importancia de los procesos de gestión del cambio, asertivos, que permitan bajar con “contudencia” soluciones que peguen en el “hueso” de lo que en verdad hace falta, en caso contrario, con el paso del tiempo entenderemos que el circo o “teatro” de apoyo técnico, lo único que genera es estadísticas y cobros para el asesor que da un taller, sin ninguna mala intención, lejos de ayudar con la verdadera necesidad del empresario, genera recomendaciones que “quedan encajonadas”. Resulta una suerte de “tragicomedia” lo imperioso de la asertividad a la hora de sensibilizar sobre la importancia de aprovechar la batería de ayudas, y en paralelo, el afán de adecuar la política pública a lo que necesita el territorio. Con esto, una cuestión sobre la que es fundamental escarvar: ¿qué necesita el empresario?, y con ello, el concepto de que cada caso es diferente uno de otro y en situaciones asiladas cabe hablar de enfoques más “transversales”.

La impotencia de la “inacción”

El pasado 9 de mayo, se publica un artículo titulado La estructrura de apoyos al sector productivo en Uruguay en La Diaria que dice: Uruguay posee una compleja estructura de incentivos al sector productivo que tienen como objetivo general contribuir a un mayor desarrollo económico. Entre los objetivos específicos, encontramos herramientas orientadas al aumento de la inversión, la generación de empleo, el aumento de las exportaciones, la priorización de la producción nacional, entre otras. Si bien estos son los objetivos teóricos, en la práctica el establecimiento de incentivos se origina con base en criterios poco claros, muchas veces vinculados al lobby de diferentes grupos de interés o a situaciones económicas coyunturales que luego no son revisadas. Pareciera que, a priori, las ayudas al sector privado están. No obstante, una aparente falta de efectividad y eficiencia con la que los mismos “bajan” a territorio tiene importantes brechas que impiden una buena implementación. Lejos de una “escuela de pensamiento”, válida por cierto, que afirma que la interfaz entre el instrumento de apoyo y su beneficiario sea inexistente o al menos débil. No obstante, en el presente artículo buscaremos escarvar sobre el concepto de las urgencias vs. cuestiones importantes, y desde allí, el valor de adecuar la batería de soluciones que están disponibles para trabajar por parte del empresario, de manera individual o con el apoyo de un rol técnico interno o externo. Sobre lo urgente e importante A priori podemos afirmar: cualquier apuesta a la gestión e innovación, termina redundando supone la inexistencia de una alineación entre los discursos y las acciones que lleva adelante el empresario; no porque no quiera sino porque realmente no puede. Lo anterior, emerge con mucha fuerza cuando revalorizamos el concepto de que “las urgencias” atentan contra cualquier intento de hacer las cosas bien, las cosas importantes. -Es todo una cuestión que se resume en las prirodades. Con “hambre” no se puede pensar; y con ello, en la escala de “lo prioritario” primero va a estar cuidar la rentabilidad por encima de cualquier apuesta a aspectos intangibles. -Antes de invertir en calidad o innovación, es fundamental ver cómo apagamos una cola de problemas e incendios que ponen en jaque todos los días al negocio. En gestión, todo podría resumirse a un “arte” de entender desde qué modelo mental nos econtramos. A partir de allí, el valor de trabajar en base a estructuras teóricas que nos guíen en agregar valor en la realidad empresaria. Si hubiera un “modelo” en el que se conjuge “lo importante y lo urgente”, y por lo tanto: lo prioritario, irremediablemente deberíamos tarde o temprano, terminar hablando sobre la tabla de Eisenhower, en la que se subdividen cuatro tipo de tareas: urgentes e importantes (se hacen de forma inmediata y personal), urgentes pero no importantes (se delegan), importantes pero no urgentes (se hacen personalmente en una fecha que se planifica) y ni urgentes ni imporantes (las que deben de desecharse). Si lo anterior es cierto, caeremos en un camino de razonamiento que nos puede llevar a una trampa de inacción, muy impotente; esperar hacer “tiempo” para trabajar en lo importante y no “enfrascarnos” tanto con lo urgente. Para que las palabras no se las lleven el viento podríamos replantear la “receta” desde cada uno de los lugares en los que los agentes de cambio, buscan iniciar un proceso de mejora más pequeño o grande. En otras palabras, pareciera tener sentido construir mecanismos que deriven en que la que se direccionen las urgencias es justamente el cambio que se busca lograr. Nadie dice que todo lo antedicho resulte sencillo, pero claro está sin querer o no, que el 80% de los esfuerzos que se llevan adelante, como si hubiera una relación de Paretto, nos llevan a dedicar esfuerzos y recursos a lo que más allá de que sea importante o no, sea sobre todo en lo urgente. “Todo” es importante, no todo es urgente. Y si al final de cuentas nos damos cuenta que lo que hacemos es lo urgente que no espera, que necesita resolverse no hoy, ayer, entonces podríamos terminar arrojando nuevos insumos a los diálogos que hablen sobre la gestión del cambio: antes que nada, con criterio y prudencia, crear sentido de urgencia (y para ello, el valor de sensibilizar).

A modo de conclusión

Las teorías, la visión técnica son una campana más. No necesariamente caen en paracaídas en una realidad y se amoldan. Sin embargo, arrojan conocimiento que nos facilitan al resolución de problemas y por lo tanto, agregar valor en el quehacer diario. Cuando hablamos de gestión del cambio, de innovación, los aportes teóricos de John Kotter no nos dan una receta mágica pero si un lineamiento metodológico que nos esclarece muchos caminos en la complejidad de trabajar con las empresas. Suponiendo que a partir de realización de diagnósticos, estudios sobre la evolución de las ventas o el nivel de satisfacción de clientes, reclamos u opiniones de personal, un tema, una “bandera” se convierte en una urgencia sobre la que si es importante priorizar acciones y por lo tanto, darle lugar dentro de la agenda de la dirección de la empresa. Es allí, a partir de lo cual el resto del camino de gestionar el cambio se hace más llevadero o al menos tiene un motor que le da una suficiente velocidad como para que no quede en “bonitas intenciones” o cabos sueltos que quedan sin ningún seguimiento que permita retomarlos. Si lo que se busca lograr es importante pero no es visto como urgente, y si a ello, le sumamos la inexistencia de una “coalición” que lidere el cambio, la inexistencia de una visión compartida clara del rumbo que se tomará (cómo y hacia qué cambiar), comunicarla de manera poco efectiva, no alinear la estructura, los procesos y las personas que se encuentran involucradas directa o indirectamente con el cambio, no generar “victorias de corto plazo” que eleven la moral, confiar demasiad en que “ya se logró” lo que se quería o no trabajar de forma continua en un arraigo de la cultura, de apropiación y por lo tanto, empoderamiento, todo ello: nos llevará a que cualquier cambio quede por el camino, fracase. Parece evidente que la mera discriminación entre lo urgente e importante es fundamental, de hecho, se convierte en el primer paso a dar cuando lo que se busca es romper el status quo organizacional, no obstante, detrás del tirar “la primer piedra” hace falta iniciar un proceso en el que conviven espacios colaborativos, construcción de capacidades, sistemas que favorezcan las co-creaciones en las formas de gestionar e innovar dentro de las empresas y organizaciones; sin ello, volveremos a una situación no muy alejada del inicio del artículo: “es importante pero no urgente, lo siento”.

Lic. Nicolás Remedi Rumi