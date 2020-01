Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

NI PIENSEN EN EL RETIRO

Su nombre y su estilo se mantienen bien arriba, digamos en la cúspide. Hoy por hoy su disco special de recopilaciones «You’re in my heart» con la Royal Philarmonic Orchesta se pasea en el tope del chart en el Reino Unido. Si comparamos aquel Rod Stewart de principios de los setenta con el de hoy en pleno año 2020, no tiene diferencias, simplemente la edad que recién cumplió: 75 años. Tiene la misma personalidad, la voz no la cambió, la interpretación le sale igual, el cabello rubio de siempre y el carácter a veces alegre y por momentos provocador y fanfarrón, que lo ha empujado a veces bien y a veces no tanto, a lo largo y a lo ancho de su interminable carrera en el mundo de la música. Rockero con todas las letras, de muchos himnos en su haber, con infinidad de tournés por el mundo entero, se convirtió auténticamente en una estrella. Dando que hablar como vocalista de The Jeff Beck Group y Faces, se inició como guitarrista callejero, para luego partcipar en The Dimensions y en The Steampacket, en los comienzos de la increíble decada de los sesenta, dando pie al nacimiento a la invasión de grupos británicos a los Estados Unidos. Con su tan especial voz rasposa, sigue tan campante en plena actividad. Así, que por lo pronto, por ahora ni piensen en el retiro.

SU CARRERA SOLISTA

Estando en Faces, Stewart comenzó su carrera solista con el lanzamiento de su primer disco «An old raincoat won’t ever let you down», logrando tener más suerte, que con la propia banda. Al desintegrarse Faces, se dedicó a componer temas y a buscar nuevas canciones para continuar obteniendo sucesos y ventas millonarias desde ese momento hasta el presente. En lo extenso de su trayectoria, cantando solo con su agrupación ha practicado diferentes estilos: new wave, folk, soft rock, soul, blues rock, pop rock, rhythm and blues, disco, white soul, y más. Ha sido distinguido con infinidad de galardones, tales como Premio Brit, Grammy y un testimonial como fundador de la ASCAP -The American Society of Composers, Authors and Publishers- Incluído dos veces en el mismísimo Salón de la Fama del Rock, en 1994 como solista y en 2012 como miembro de Faces, penetrando en el Salón de la Fama del Reino Unido, en 2006. Además, agregamos que sus ventas están llegando a los 200 millones de discos por el orbe, por lo cual ha recibido discos de oro, de platino, de doble platino, entre tantos.

UNA MÁQUINA DE HACER HIMNOS

De a poco fue colocando un sin número de himnos de cada época que convierte a Rod Stewart en un clásico. «Da ya think I’m sexy?», «Maggie May», «Sailing», «You wear It well», «Young turks», «The first cut Is the deepest», «Have you ever seen the rain», «Reason to believe», «Forever young»,»Have i told you lately»,»Downtown train», «Rhythm of my heart», «I was only joking», «All for love», «This old heart of mine»,»Passion», figuran en su máquina de escribir y versionar temas de singular suceso. Ya en 2011, junto a Stevie Nick iniciaron la gira Heart & Soul Tour, por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. En 2012 firma contrato con Universal Music Group para el lanzamiento de su próximo álbum. Lanza su primer álbum navideño, Merry Christmas, Baby, colocando casi tres millones de placas en el mundo durante 2012. Un año más tarde, su disco Time, llega al número uno en Inglaterra. Durante 2012 y 2013 realiza una gira mundial, actuando en el Festival de la Canción de Viña del Mar, Chile. En octubre de 2016, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por Guillermo de Cambridge, título otorgado por la Reina en junio por la celebración de sus 90 años.

En 2017 celebró una serie de conciertos llamados The Hits, varias veces por semana en el Colloseum del Hotel Casino Caesars Palace, en Las Vegas, Estados Unidos. Hay varias fechas anunciadas para 2019.

OCHO HIJOS CON CINCO MUJERES

Rod Stewart o Roderick David Stewart, quien nació el 10 de enero de 1945, en Highgate, al norte de Londres, ha tenido ocho hijos con cinco damas diferentes, y todas ellas excepto la primera, Susannah Boffey, quien quedó embarazada cuando él tenía 17 años, y cuya hija dieron en adopción, continuan estando presentes en su vida. Una familia unida en sistema moderno, la modelo y periodista Penny Lancaster, su pareja actual, madre de Alastair y Alden, Alana Stewart -madre de Sean y Kimberly- Rachel Hunter -madre de dos hijos Renee y Liam- y Kelly Emberg -madre de su hija Ruby- Mujeriego empedernido, catalogado de esa manera por su pasado, actuó una vez en Montevideo, brillando. Más allá de la nostalgia.