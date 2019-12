Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UN CUMPLE TRANQUILO y EN FAMILIA

No es un cumpleaños más, son 103 años los que está cumpliendo uno de los actores más famosos de Hollywood de todos los tiempos, Kirk Douglas. El caballero más longevo del cine norteamericano, nacido un día como el de hoy 9 de diciembre, pero de 1916, en Nueva York. Reconocido por infinidad de estelares en películas, entre las que se destacan «El loco del pelo rojo», haciendo del pintor Vincent van Gogh y «Espartaco», fllme de Stanley Kubrick, entre otras. Hizo de ganster, policía, esclavo, vaquero, militar y más, resaltando siempre con muy buenos trabajos. Por su extensa y reconocida carrera le entregaron un Premio Oscar Honorífico en 1996, padre del también actor Michael Douglas. En 1954 Kirk participó en la superproducción de Walt Disney «20.000 leguas de viaje submarino», por la que ganaría 175.000 dólares, cifra récord en aquellos tiempos. En los años posteriores participó en producciones como «La pradera sin ley», de King Vidor y «Hombres temerarios», de Henry Hathaway. En 1955, Douglas fundó su propia productora cinematográfica, Bryna, llamada así en honor a su madre, y realiza su primera cinta como productor: «Pacto de honor», dirigida por André De Toth. Si bien en los cumple de los años 100 hasta 102 fueron super fiestas sorpresa organizadas por Michael en honor a su padre, ésta vez le pidió Kirk a su hijo, que solamente deseaba un cumpleaños tranquilo en familia, con una simple cena. Eso será lo que le espera ésta noche, al ícono del séptimo arte. Muy feliz aniversario!!…

VENDIA REFRESCOS y DULCES

Los padres de Kirk Douglas eran campesinos judíos, procedentes de Chavusy, región de Maguilov, en el Imperio ruso -actualmente en Bielorrusia- El padre de Douglas, Herschel Danielóvich, se ganaba la vida vendiendo alimentos y madera en las calles de Amsterdam, Nueva York, pero eso no alcanzaba para mantener a seis hijas y un hijo varón, por lo que Kirk tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, pues aún iba al colegio. En aquel entonces vendía refrescos y dulces en la calle y también repartió periódicos durante una temporada. Su padre abandonó el hogar cuando Kirk tenía cinco años. Kirk tuvo su primer contacto con el mundo de la actuación en la escuela primaria y en el instituto de educación secundaria Wilbur Lynch High School, donde obtuvo una medalla por recitar el poema «Across the Border». En ese tiempo se inició en la oratoria y el debate, uniéndose al equipo del instituto. A los 17 años culminó la secundaria y quiso matricularse en la universidad, pero su salario no le alcanzaba para ingresar. Aun así, Douglas decidió solicitar su admisión en la St. Lawrence University de Nueva York directamente al decano, que le aceptó en la universidad a cambio de que Douglas trabajase allí como jardinero y posteriormente como bedel, mientras estudiara allí.

CUATRO AÑOS DE UNIVERSIDAD

Hizo cuatro años de universidad, y se destacó en otras actividades, en especial en lucha libre, llegando ser campeón invicto del St. Lawrence y ganador del «Campeonato de lucha libre universitario». Se dedicó también al debate y al teatro, uniéndose al grupo de teatro de la universidad The Mummers. Durante un verano participó en un número teatral de una feria, actuando como luchador, como el propio Kirk Douglas describió: «Teníamos un número donde yo era un chico del público que salía al escenario para enfrentarse al campeón. A efectos interpretativos fue un gran aprendizaje». Tras graduarse en la Universidad de St. Lawrence consiguió una beca en la Academia Norteamericana de Arte Dramático de Nueva York, lugar en el que permaneció hasta 1939, con 23 años de edad. Durante su estancia allí, Kirk impartía clases de arte dramático a los niños del centro y durante los veranos, trabajaba en teatros veraniegos como actor de reperto. Fueron sus inicios en la actuación como profesional, y fue durante esta época en la que Kirk Douglas adoptó su nombre artístico. Fue también allí, en la Academia Norteamericana de Arte Dramático.

Así es que Kirk centró su objetivo en los escenarios teatrales de Broadway, donde debutó en 1941 en la obra «Spring again», protagonizada por Charles Aubrey Smith, y en 1942 participa como director de la obra. Ese mismo año fue llamado al servicio militar, y se incorporó a la Armada de los Estados Unidos, llegando a la escuela de guardamarina de la Notre Dame University, donde se graduó como alférez. Acto seguido fue destinado a la Unidad Antisubmarina, en el océano Pacífico, donde estuvo dos años -1942-1943- como oficial de telecomunicaciones.

LOS VALIENTES ANDAN SOLOS

En la década de los sesenta Kirk ya estaba entre los grandes de Hollywood, y continuaba con «Un extraño en mi vida», 1960, y «El último atardecer», 1961, y con la producción de películas propias, que no funcionaron muy bien: «Ciudad sin piedad», «Los valientes andan solos», 1962, «Dos semanas en otra ciudad», «Silencio de muerte», 1963, «Tres herederas», 1963, «El último de la lista»,1963, y «Siete días de mayo», 1964. En 1963, Douglas volvió a Broadway para protagonizar «One flew over the cuckoo’s Nest», e incluso intentó llevar a cabo una adaptación cinematográfica, aunque no consiguió apoyo, así que cedió los derechos de la novela a su hijo Michael, cuya posterior versión cinematográfica con Jack Nicholson resultó un éxito. Fue candidato en tres ocasiones a un Premio Óscar de la Academia, aunque nunca lo ganó debido a sus tendencias izquierdistas conocidas, sin embargo, fue galardonado en 1996 con el Oscar Especial. En 1983, Kirk ganó el Premio Jefferson por sus servicios a la comunidad, y en 1986, mientras presentaba los actos del centenario de la Estatua de la Libertad, fue galardonado con la Medalla de Honor de la Isla de Ellis. La American Academy of Dramatic Arts le galardonó con un premio muy especial.

Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com