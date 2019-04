Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

LEON DE PLATA EN LA MOSTRA DE VENECIA…

Y dos candidaturas al gran Oscar, obtuvo ésta pélicula japonesa de 1954, verdadero drama de época, dirigida por Akira Kurosawa, siendo considerada como una de las cintas más grandes e influyentes de la historia, y uno de los largometrajes nipones que obtuvo fama y popularidad en el Occidente durante muchos años. «Los siete Samurais» ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público; en 1982 fue seleccionada en el listado de Sight & Sound de las diez películas mas importantes de todos los tiempos, y entre las diez preferidas de los directores en las votaciones de 1992 y 2002. La producción hasta influyó en posteriores producciones occidentales, como el conocido western «Los siete magníficos». La trama transcurre en el Japón del siglo XVI. Los habitantes de un poblado de campesinos, hartos de ser periódicamente asaltados por bandidos, deciden algo al respecto. Así, el anciano del pueblo sugiere contratar samuráis para que los defiendan. Tras varios intentos fallidos de ubicar samuráis dispuestos a luchar tan solo a cambio de comida, encuentran a uno llamado Kanbei, quien acepta reunir a a un grupo de siete samuráis que defenderán al poblado más por su valentía, que por los dos puñados de arroz que se les ofrecían. Entraría en acción rápidamente Kikuchiyo un joven de origen campesino que intenta llegar a ser conocido como un verdadero samurái. El papel lo desarrolla de forma excelente Toshiro Mifune, en encarnación memorable, al frente de los siete guerreros.

COMO TOSHIRO SE CONVIERTE EN ACTOR?

Toshiro Mifune nació un día como el de hoy, 1o. de abril de 1920, en Qingdao. De padres japoneses,debido a su nacimiento en China, le dieron al pequeño el nombre de Sanchuan Minland. Su padre Tokuzo, un hombre de negocios emigrado a China, lo familiarizó con la fotografía. Después de terminar la escuela cursó estudios de bachillerato en el Instituto de Port Arthur, y fue admitido en la Armada Imperial Japonesa cumpliendo con el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Estando en servicio, sus conocimientos de fotografía fueron apreciados y fue destinado al reconocimiento aéreo. Finalizada la guerra, Toshiro trabajó para Toho films como asistente de cámara. En ese tiempo, un amigo suyo remitió una fotografía suya a una selección de actores para una película, sin que él lo supiera. Toshiro quedó y a pesar de no haber emprendido él mismo la situación aceptó gustoso, es que deseaba de alguna manera convertirse en actor. Días siguientes se puso a estudiar actuación en una academia de arte dramático de Toho Films que surgió a raíz de una huelga de actores.

SHIN BAKA JIDAI, SU PRIMERA PELICULA

El puntapié inicial lo dió en «Shin Baka Jidai», que se rodó en 1947. Un año más tarde conoce al director Akira Kurosawa, naciendo entre ambos una muy buena relación. Es bien claro, que Toshiro fue el actor predilecto de Kurosawa. En efecto, a lo largo de su extensa carrera, Mifune actúa en 16 películas de Akira, la mayoría de las cuales se convierten en clásicos del cine japonés. Entre las cintas más atrapantes de Mifune figuran: «Rashomon», 1950, dirigida por Akira Kurosawa, «Beyond love and hate», 1951, por Senkichi Taniguchi, «The idiot», 1951, por A. Kurosawa, «Pirates», 1951, por Hiroshi Inagaki, «The life of a horsetrader», 1951, por Keigo Kimura, «Vendetta for a Samurai», 1952, por Kazuo Mori, «Foghorn», 1952, por Senkichi Taniguchi, «The life of Oharu», 1952, por Kenji Mizoguchi, «My wonderful yellow car», 1953, por Senkichi Taniguchi, «The last embrace», 1953, por Masahiro Makino, «Love in a Teacup», 1953, dirigida por Yasuke Chiba, la clásico de culto «Los siete Samurais», 1954, por Akira Kurosawa, «The sound of waves», 1954, por Senkichi Taniguchi, «Trono de sangre», 1957, por Akira Kurosawa, «Legacy of the 500,000», 1963, dirigida por el propio Toshiro Mifune, «Red beard», 1965, por Akira Kurosawa, «Fort graveyard», 1965, por Kihachi Okamoto, «Samurai Assassin», 1965, por Kihachi Okamoto, y «Akage» -»Red lion», 1969, por Kihachi Okamoto, entre otras.

CALIDAD INTERPRETATIVA AL POR MAYOR

Verdaderamente en «Los siete Samurais» se aprecia toda la calidad interpretativa de Toshiro, siendo conocido mundialmente por ese personaje. Siempre dando vida a caballeros duros los cuales encarnaba matizandolos si se quiere, hasta con un fino toque de humor. En 1960 contrae matrimonio con Sachiko Yoshimine. De la unión nacieron: Shiro, 1950, y Takeshi, 1952. Sachiko, su esposa, dejó de existir a los 67 años, en 1995. En 1982, tendría una tercera hija: Mika, de la unión con la actriz-amante Mika Kitagawa. Toshiro Mifune dejó de existir en Mitaka, Tokio, el 24 de diciembre de 1997, a los 77 años, víctima de cáncer de páncreas. Fue un actor despegado. Más allá de la nostalgia.