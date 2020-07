Entrevista a Juan Diego Menghi

El doctor Juan Diego Menghi, es un permanente colaborador de EL PUEBLO en su condición de abogado y técnico, quien dialogó con LINK para hacer un rápido repaso de estos casi cuatro meses de actividad empresarial y comercial en el país en tiempos de COVID-19.

Al atender el teléfono desde su despacho en Montevideo para dialogar con LINK, comenzó reflexionando sobre los tiempos en los que estamos viviendo. «Estamos luchando, saliendo. El esfuerzo de todo el mundo es importante. Están sufriendo todos, empresarios, trabajadores. Creo que todo el mundo es consciente de la situación y de a poco se va saliendo. La clave acá es no caer de vuelta en una exhortación a la cuarentena total, y que eso depende claramente de la responsabilidad de la gente. Hay un afloje que se ve en la calle de no usar tapabocas que la verdad me preocupa por todo lo que está en juego. Me pongo a pensar en todo el esfuerzo que hacen las empresas, los trabajadores y el propio gobierno y se trata de actuar muy responsablemente».

- ¿Cómo se ve la situación empresarial y comercial en estos casi cuatro meses de pandemia en el país?

– Esto generó un impacto muy grande en el sector empresarial, y lógicamente, por goteo a los trabajadores. Hubo una paralización prácticamente total, salvo algún rubro específico como por ejemplo los laboratorios que no vieron una merma en las ventas, hubo una paralización casi total dentro de los sectores de actividad, que lógicamente implica tener una pérdida de ingresos económicos y en problemas financieros muy serios. Fíjese que las solicitudes en el subsidio por desempleo fueron más de noventa mil, lamentablemente un récord histórico en el país que triplicó prácticamente lo que habíamos vivido en la crisis de 2002.

La situación a partir de marzo, de a poquito se está regenerando, muchas empresas han retomado, al menos parcialmente, a los trabajadores que habían enviado al subsidio por desempleo, y el país vuelve a caminar. Creo que ahora, por lo menos acá en Montevideo, la situación es bastante normal, salvo para sectores puntuales, por ejemplo, el turismo, la hotelería, mismo los restaurantes que están afectados a pesar de los protocolos. La mayor parte de los sectores de actividad de a poco se van normalizando, por decirlo de alguna forma, en esta nueva normalidad. Es responsabilidad de todos el no dar un paso atrás, la responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos es cuidarnos, una libertad responsable como pide el gobierno.

- ¿Cómo se valora la respuesta del gobierno ante esta situación?

– El gobierno ha hecho un manejo ejemplar de la crisis. No hay que perder el contexto, el gobierno tenía trece días, un gobierno de una coalición que también había que ensamblar un poco, y el presidente tomó un liderazgo que sorprendió a propios y a extraños. Concretamente con respecto a las medidas económicas que tomó, creo que fueron acertadas y a tiempo. Lógicamente que siempre queda eso que quizás en algún punto fue escasa, pero también hay que tener presente que la caja del gobierno no es infinita y que la paralización del país es total. Pero tiene que ayudar a todo el mundo, y muchas veces las medidas no dan para todo el mundo.

Fíjese que entregó cobertura a muchas personas que ni siquiera estaban registradas, que estaban por afuera del sistema. Con los monotributistas MIDES hubo una exoneración de aportes a determinadas empresas, hubo una financiación de aportes también a estas empresas, hubo una flexibilización de acceso al subsidio por desempleo para los trabajadores. En fin, me parece que fueron muchas medidas muy buenas, pero como dije, siempre quedará la duda de si no se podía hacer algún esfuerzo más. Yo creo realmente que exigir más al gobierno es perder un poquito el norte. En mi opinión, le

repito, el gobierno ha hecho un manejo excepcional de la crisis.

- ¿Cómo ha golpeado esta crisis sanitaria a los trabajadores del sector?

– Los trabajadores se vieron muy golpeados. Como comentaba recién, fíjese que lamentablemente las solicitudes de subsidios por desempleo, en el momento pico fueron más de noventa mil, un récord histórico, lamentablemente, que el país jamás había vivido.

Prácticamente triplicó al 2002, que fue la última gran crisis que nos tocó vivir como país.

Entonces, hay muchos trabajadores en subsidio por desempleo, el gobierno ahí jugó un rol clave flexibilizando el acceso a los subsidios por desempleo, creando nuevas causales de acceso al subsidio, también creando causales específicas para certificarse por enfermedad para la población de riesgo, otorgando financiación a las empresas, exonerando de aportes de otros tipos de empresas. En fin, me parece que dentro de lo que podía, el gobierno entregó herramientas para sortear esta crisis.

Obviamente que hubo muchos despidos, eso es una realidad, y hay otros puestos de trabajo que aún están en subsidio por desempleo que la pérdida de los puestos de trabajo dependerá lógicamente de cómo esto se desarrolle en el futuro.

Toda la estrategia que ha instaurado el gobierno es justamente para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Otro tema será después si esos puestos de trabajo quedan muy golpeados o no, si hubo reducción salarial o pérdida de beneficios, pero en principio el objetivo del gobierno es evitar una destrucción masiva de los puestos de trabajo.

- ¿Cómo se ha visto la actuación del Banco de Previsión Social ante esta crisis? ¿Qué beneficios ha otorgado a los trabajadores? ¿Han sido suficientes?

– Las principales medidas que se han tomado en ese sector ha pasado por la flexibilización al acceso al subsidio por desempleo, básicamente requiriendo menos jornales mínimos aportados para poder ampararse a la causal.

Tradicionalmente a los jornaleros, por ejemplo, se le requiere 180 jornales previos de aportación. En este caso, crearon figuras donde con menos jornales se amparaban igual al subsidio, que si bien cobraban menos, pero por lo menos tenían derecho al subsidio.

Así mismo, crearon nuevas causales de acceso al subsidio, no solo bajando los requisitos sino flexibilizando la causal para gente que normalmente no tendría derecho al subsidio por desempleo.

El ejemplo típico es que a los mensuales se les permitió reducir parte de la jornada trabajando medio horario, que eso antes no se podía.

También respecto a, si bien formalmente no son trabajadores, pero en los hechos lo son, se flexibilizó mucho el tema de los pagos de aportes de una exoneración de hasta un cuarenta por ciento de aportes personales y patronales de trabajadores no dependientes, y se financió hasta en un sesenta por ciento los aportes patronales y personales de esos trabajadores no dependientes de hasta en seis cuotas. Trabajadores no dependientes llámese unipersonal, socio de sociedades personales, titulares de monotributos y el monotributo social MIDES.

Además, el subsidio por cese de actividades para titulares de monotributo social MIDES no deberá ser reintegrado y se abona a los emprendedores que hayan registrado pagos durante 2019 o 2020 y hayan iniciado o reiniciado actividades de Industria y Comercio antes del 13 de marzo de 2020.

Se trata de un subsidio mensual de $ 6.779 (1,5 BPC) que se otorga por los meses de abril y mayo, y su cobro se hace efectivo desde el 5 de junio en locales de redes de cobranzas de todo el país, presentando la cédula de identidad y el RUT de la empresa.

- El sector empresarial y comercial, ¿está trabajando en el día después?

– Sí, se está trabajando en el sector empresarial, se está trabajando en el sector de los trabajadores y se está trabajando en el gobierno. Es de público conocimiento que en forma tripartita las partes están viendo cómo se desarrolla la negociación colectiva de acá al próximo año, sobre todo para ver si se le pone un paréntesis o no porque las empresas no están en condiciones de asumir una carga salarial tan fuerte.

En el mundo empresarial, como en todo en la vida, hay de todo en la viña del señor. Hay empresas que reaccionaron muy rápido, se regeneraron y de alguna forma pudieron reconducir su actividad. Otras que no lo hicieron tanto y están sufriendo mucho más esta crisis.

La realidad es que las cajas de las empresas juegan un rol fundamental en esta crisis, la mayoría de las empresas intentaron asegurar la caja, es decir, el flujo de fondo, no quedarse sin plata, y bueno, de alguna forma se han puesto a buscar financiación para el futuro.

Pero en términos generales, las empresas han intentado por todos los medios sobrevivir y lamentablemente muchas han quedado por el camino.

Por ejemplo, en el sector gastronómico hay muchos restaurantes que no van a poder abrir de nuevo sus puertas. Esa es la realidad, no van a poder volver a abrir.

- ¿Cuáles son las perspectivas a corto y largo plazo en el sector empresarial?

– Yo por naturaleza soy una persona optimista, en mi vida soy optimista y creo que acá no puede ser la excepción. Creo que el sector empresarial tiene un desafío muy grande por delante, pero soy muy optimista de que vamos a salir adelante, con un gobierno que tengo la esperanza lidere este proceso, porque un tema importante es salir de la crisis, pero otro desafío que va a tener el gobierno es ver que después que salgamos, cuando el temor del coronavirus de alguna forma se mitigue, es cómo económicamente transitamos para el futuro, porque obviamente todos los planes del gobierno que tenía en noviembre cuando ganó las elecciones, hoy se pulverizaron.

El desafío para el gobierno ahora es otro, pero de todas formas soy optimista. Se necesita de todos. Hay una realidad que es lamentable y es que esta crisis nos golpeó a todos.

Trabajadores, empresarios y gobierno vamos a poder delinear el Uruguay del futuro.

PORTFOLIO DE

JUAN DIEGO MENGHI ARBURÚAS

Casado. Tiene dos hijos. Es del signo de Capricornio. De chiquito quería ser abogado. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? La verdad que no, salvo que Peñarol vuelva a ser campeón de América, pero eso ya no depende de mí (risas).

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? «Estado de Guerra» de Alfonso Lessa.

¿Una película? «Manya».

¿Un hobby? Leer.

¿Qué música escucha? Folklore.

¿Qué le gusta de la gente? La diversidad de ideas.

¿Qué no le gusta de la gente? Los defectos humanos como el egoísmo, la irracionalidad, los extremistas.