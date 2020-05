Para Marcelo Faccini

Marcelo Faccini es un empresario gastronómico de toda su vida en Termas del Daymán. Tiempos difíciles para nuestro turismo en plena pandemia, pero pasados 40 días del cierre de las termas, vecinos de Daymán unieron fuerzas para buscar soluciones, las que de a poco comienzan a aparecer con destacada colaboración del espectro político gobernante. Faccini le contó a LINK las últimas novedades.

- Uno no tiene que pensar mucho lo que deben estar pasando en termas, pero no está de más enumerar los principales problemas que están enfrentando a mes y medio de haber tenido que cerrar sus puertas al público.

- Estamos pasando una situación bastante angustiante desde el punto de vista económico, moral y sentimental, porque para los que estamos en el grupo, nuestro paraíso es termas del Daymán. Cada uno ha puesto el alma y el corazón en su emprendimiento, más allá que tratamos de involucrarnos y aportar nuestro granito de arena, como fue en el caso del carnaval, que hacía casi veinte años que no se hacía un desfile en termas del Daymán y este año se hizo. Fue un aporte de nuestro grupo hacia el Destino que no va a contrapelo de nadie sino que va en el mismo sentido. Creo que todos, tanto el Centro Comercial como AHGA, la intendencia o como incluso nosotros, estamos peleando por el derecho inalienable del trabajo, esa es la base de todo, porque más allá que se está pidiendo un subsidio, un protocolo, todo va en busca de lo mismo, poder retomar nuestro trabajo.

- Y para eso, es notorio que no se han quedado cruzados de brazos esperando que le lluevan las soluciones del gobierno. ¿Con quiénes se han reunido y qué le han pedido?

- Estas rondas de reuniones comenzó en el día 41 desde que cerramos, después de aquel fatídico 13 de marzo. Entre los amigos comenzó a surgir la inquietud de juntarnos y ver cómo podíamos salir de esto, porque más allá que algunos teníamos nuestros ahorros, estaba llegando el momento que iba a ser insuficiente. En mi caso particular, a mis empleados les di una licencia, luego los mandé al seguro de paro parcial, pero eso son apenas $ 6.500 para gente que trabajaba con nosotros acostumbrados a ganar entre $ 22 a 24 mil, es totalmente insuficiente, y todavía con niños. Entonces, uno aparte de todo, tiene que ir sacando de su

capital para no dejar a la gente que trabaja con uno en la vereda, y para seguir dándole una mano.

Llega un momento que los recursos son finitos, y cuando comienza a ser escaso y ve que no va a llegar, que esa fue nuestra preocupación más importante, ahí fue cuando nos empezamos a reunir.

Me acuerdo que fue una mañana cuando nos llegó un mensaje de Facundo Dalto, que fue quien arrancó con este tema, marcando la preocupación de todos quienes estábamos sin trabajar. Ahí comenzamos a reunirnos y a movernos. Al día siguiente se citó a una reunión en la calle de termas y con todas las medidas de seguridad que correspondía. En esa primera reunión éramos unas 32 personas, éramos solo vecinos. Ahí fue que nos planteamos los objetivos de lo que queríamos y la forma que pensamos que se podía solucionar. A través de eso, surge una reunión que pedimos nosotros, que se dio adentro de termas, con María Noel Rodríguez y el equipo de trabajo de termas del Daymán. Fuimos a esa reunión con esperanza y nos volvimos sin ninguna respuesta dentro de lo que esperábamos. No hubo ninguna fecha, en ese momento no había ningún protocolo establecido, no se sabía cuándo se podría reabrir. Ahora ha pasado un poco más de agua bajo el puente, como se dice, y eso ha cambiado.

La segunda reunión fue con el ex intendente Andrés Lima, la reunión en realidad era con los diputados, pero al no poder ir el diputado del Frente Amplio, fue el ex intendente, a quien le planteamos este tema de cómo estamos pasando, pero no nos pudo dar información que manejan los diputados y nosotros ver cómo accionar para salir adelante. Otra reunión fue con Albernáz, otra con Paco Estévez y Agustina Escanellas, que ha estado siempre dándonos una mano. Tuvimos también una reunión muy buena con Albisu que fue con todo su equipo, donde estuvo Walker Vargas que es un idóneo del tema.

A todos les planteamos tres objetivos fundamentales que son los que venimos manejando, yendo a cosas concretas. Primero, ver la posibilidad de reabrir termas, ver la posibilidad de una exoneración de tributos, llámese UTE, OSE, ANTEL y BPS, y finalmente la elaboración de un protocolo para el futuro, en esa “nueva normalidad” que le llaman.

- ¿Tuvieron también una reunión con el subsecretario del Ministerio de Turismo?

- Sí, después de todas esas reuniones que te mencioné, a la mañana (lunes 4 de mayo) tuvimos una reunión por zoom con Remo Monzeglio, fue muy positiva. Él conoce de primera mano nuestros problemas porque trabajó en la parte termal, estuvo de asesor en la intendencia de Montevideo y luego trabajó para la empresa Solanas. La reunión con él fue cuando ya habían salido las medidas. Le planteamos lo impráctico que era para nosotros las fechas que se manejaban para el pago de las facturas, porque es totalmente distinta la realidad de Daymán a los de la temporada sol y playa que es hacia donde se está apuntando en la mayoría de las medidas. Ellos plantearon pagar un 30%, y el 70% que quedaba había tiempo para pagarlo hasta diciembre. Ahí le dijimos que diciembre es cuando nosotros terminamos la temporada, cuando se manda gente de licencia porque los hoteles de termas cierran.

Sobre este tema, te cuento lo que pasó ayer (sábado 9). A través de un esfuerzo que hizo Estévez, que se reunió con el ministro de Turismo, se logró más de un año de gracia. Es decir, a partir de marzo de este año hasta julio del 2021, se va a pagar el 30% de los impuestos, llámese UTE, OSE, BPS y DGI. Y al terminar julio de 2021, cuando terminan las vacaciones de julio, se pagaría ese 70% que se hizo diferido.

También nos dijo Carlos Silva, que es del equipo de Albisu, que hay un proyecto para presentar en la Junta de que cuando llegue ese 70% restante, que nosotros no lo paguemos, y con la ayuda de la Fundación Salto Grande se va a devolver, si bien no en dinero, pero se devolverá en energía. Así los salteños logramos algo de Salto Grande, además del arreglo que se hizo a la carretera. Esas son unas primeras medidas. Así que, en cuanto al primer punto, pensamos que ha sido muy satisfactorio y nos dejó a todos bastante contentos.

- ¿Cómo tomaron las declaraciones del ministro de Salud sobre nuestras termas?

- Las declaraciones de Salinas, más allá de ser infelices, no tienen fundamento porque Salinas estuvo dos horas en Salto y ni siquiera pasó por las termas. Salió a decir algo que no pensó, y más allá de ser un ministro, él es un político porque es un cargo político, entonces esas palabras que tuvo para con nosotros fueron políticamente incorrectas. Fíjate que el Destino Termas tiene 60 años, y subsistió sin ser un caldo de cultivo, un lugar donde la temperatura del agua está a 38°, donde las aguas termales son las mejores, y Daymán es mejor aún, y no lo digo por agrandado, lo digo porque son las termas cuya agua sale con la mejor temperatura. Aparte de tener estudios de toda índole.

Justamente, queremos salir a refutar ese pensamiento porque daña al Destino, y va a ser un poco complicado levantar ese daño, pero la mejor forma de hacerlo es hablar con fundamento. Eso nos decía Carlos Silva que, a través del Laboratorio de Virología de la UDELAR, que es uno de los mejores laboratorios que hay, se va a hacer un estudio que la Fundación Salto Grande pagará para tener actualizado el estado de las aguas, haciéndose pruebas con lo del COVID 19, para saber cuánto resiste y si resiste, si es transmisor o no. Ese estudio nos dará algo firme para salir a contrarrestar estos dichos infelices del ministro, que caló muy hondo no solo en el sentimiento de nosotros sino en los turistas, que nos llamaron para preguntarnos si era tan así como dijo el ministro. Y la verdad que nunca fue así y no va a ser así. Pareciera que salió a hablar medio al boleo sin medir sus palabras el hombre.

- Mientras pasa esto en termas del Daymán, ¿qué pasa con la gente que vive y trabaja en Arapey?

- Justamente, en el día de ayer (sábado) éramos más de 50, fue la reunión más grande que hemos tenido y donde también nos acompañó María Noel Rodríguez, directora de Turismo, a quien invitamos. Estuvo acompañada por (Carlos) Cattani por el tema del agua, también vino el ex intendente Andrés Lima quien hizo un muy buen anuncio para la gente de Arapey. Ayer no solo estábamos los de Daymán sino que también había gente de Arapey y de Guaviyú, porque estamos todos en la misma realidad.

En la reunión, Andrés Lima les dijo que a través de un decreto que va a hacer el intendente Alejandro Noboa, a la gente de termas del Arapey, que en su mayoría son inquilinos de la intendencia, no se les va a cobrar el alquiler desde que esto comience hasta que termine el período del actual gobierno. Y a nosotros, lo que más se recalcó es un volver a poner, sin salir del Corredor de los Pájaros Pintados, potenciar lo que es termas como Destino Termas, Termas Destino Salud, que cuando vayamos a salir a vender termas, aprovecharemos este estudio que se va a hacer para resaltar las propiedades sanadoras que tienen las termas.

Por otro lado, se está viendo, a través de Estévez, Albernáz y la gente de Albisu, lo referido a los préstamos blandos (en el sentido que se sea más flexible a la hora de otorgar los préstamos) para que la gente pueda retomar sus actividades.

- ¿Mantendrán reuniones en Montevideo?

- Por parte de Albisu se está tramitando para este miércoles estar en Montevideo buscando que nos reciba la ministra Azucena Arbeleche, que nos parece que es fundamental y una eventual reunión con el presidente de la República. Estévez ya concretó una reunión en la Comisión de Turismo del Parlamento, que sería este miércoles a las 14 horas y se está moviendo para que también ese día tengamos una entrevista con el ministro de Turismo Germán Cardozo. Rodrigo Albernáz se está moviendo para reunirnos con el señor ministro de Salud, Salinas, para poder preguntarle por qué dijo lo que dijo y qué se necesita para que cambie su opinión respecto a nuestras termas. Iremos gente de nuestro grupo, gente de Arapey y de Guaviyú. Se invitó a gente de AHGA pero no quieren participar. También se invitó a la gente del Centro Comercial.

PORTFOLIO DE MARCELO FACCINI

Separado, tiene 4 hijos (Lucía, Matías, María Pía y Antonella). Es del signo de Leo. De chiquito quería ser astronauta. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Varias, pero sobre todo pensar en darle un mejor futuro a sus hijos y tratar de ser un mejor padre día a día. ¿Una comida? Napolitana con fritas. ¿Un libro? El Chacal de Frederick Forsyth. ¿Una película? Viven. ¿Un hobby? La gastronomía. ¿Qué música escucha? De los 80 y 90, con el resurgir del rock uruguayo y argentino. ¿Qué le gusta de la gente? Que te mire a los ojos cuando te habla. ¿Qué no le gusta de la gente? Que te ignoren y aquellos que creen que los problemas son de uno y no de todos.