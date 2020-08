Charla de Laura Sasías e Irene Iriñiz

En tiempos de pandemia, las charlas presenciales han tenido que sustituirse por los encuentros virtuales a través de los distintos sistemas tecnológicos comunicacionales puestos a nuestra disposición. Es en ese sentido que el Centro Comercial e Industrial de Salto ha mantenido un fluido contacto con sus asociados e interesados en temas empresariales y comerciales, así como también promoviendo y realizando jornadas informativas y de capacitación.

En esta ocasión, y mediante la vía del sistema conocido como «zoom», LINK participó de una charla dada por la abogada Laura Sasías y la psicóloga Irene Iriñiz, quienes expusieron e intercambiaron inquietudes con quienes participamos del evento, sobre «las buenas prácticas en las organizaciones: cómo fomentar vínculos laborales deseables según el marco normativo vigente». LINK les trae un fragmento de casi una hora de exposición y posterior intercambio.

IRIÑIZ

«Pensamos con Laura que había una necesidad de la región en poder compartir conocimientos y experiencias que se han dado a lo largo de todos estos años. Con Laura ya venimos trabajando hace aproximadamente tres años en la interdisciplinariedad. Provenimos de ámbitos y disciplinas distintas, Laura desde el Derecho y en mi caso de la Psicología del Trabajo. Pensamos la propuesta ya sea para empresarios, empleados, sindicatos, referentes del Estado, pensamos que esto que vamos a compartir con ustedes puede ser útil para cualquier tipo de organización, sea pública o privada».

«Consideramos que, para hacer cualquier tipo de intervención, como en una organización, es importante partir de un diagnóstico de situación. Muchas veces uno cree que hay un tema de motivación, pero a veces puede provenir de otro aspecto. Por eso es bueno partir de un conocimiento previo».

«También es importante, desde cualquier tipo de formación, capacitación y sensibilización en cualquier tipo de tema, siempre encontrar el interés de todos en lo posible, pero, sobre todo, de la cúpula, o sea, de quienes son los referentes, las autoridades, los responsables de esa organización. Si no hay un genuino interés, es muy difícil después trabajar determinados aspectos en lo que tiene que ver con el desarrollo de toda la estructura jerárquica».

«Segundo, comenzar a trabajar los diversos temas de arriba hacia abajo, o si fuera posible, poder pensar en trabajar por equipos o zonas. Hay empresas u organizaciones que no son piramidales, sino que son por proyectos, si es así, se comienza a trabajar por equipos o por zonas».

«Es importante que lo que se planifique sea de interés de la cúpula, de los líderes formales, y que sea también compartido por el sindicato de la empresa, en caso de que exista. Consideramos muy pertinente e importante cuando hay sindicatos, que haya participación, porque puede ser un aliado muy importante en cualquier sensibilización que se quiera hacer».

«Tercero, que quienes participen sea de interés de la persona. Nos consultan cuando las personas no quieren asistir a un encuentro. Consideramos bueno incentivar la participación, por ejemplo, por actividades que sean dentro del horario laboral. Es bien oportuno, sobre todo para bajar un poco la resistencia. Tenemos que tener en cuenta las distintas franjas, porque podemos tener atención al cliente o porque puede afectar la dinámica de la organización, compensar con salidas durante el horario laboral en otro día».

«Cuarta regla de oro, consideramos importante que lo que se recabe, lo que se enseñe, sea prontamente sistematizado, informado, y que tenga una circulación. Que las personas que fueron convocadas, tengan una devolución. Eso es bien importante, sobre todo cuando uno trabaja un tema, al finalizar hacer un cierre ese mismo día, o si se hace una investigación a futuro, lo más pronto posible que todos reciban una devolución. En caso que sea un taller, que haya un adecuado plenario con ideas concretas, eso es bien importante. No tienen por qué ser un libro, pero sí ideas concretas, sobre todo cuando hay propuestas que pueden ser puestas en práctica. Y si es una capacitación, que sea trasladado a la tarea lo más pronto posible aquello que se aprendió».

«Y en quinto lugar, que lo que se disponga se sostenga en el tiempo. Que se vaya adaptando a situaciones cambiantes y desafiantes al mundo de hoy. Por ejemplo, si una persona aprendió una forma de realizar una actividad, es importante que eso se pueda sostener en el tiempo. A veces se le enseña a alguien o se lo envía a hacer una capacitación en un tema específico, pero después esa persona no lo pone en práctica o se olvida, y toda esa información que recibió en una capacitación, la pierde. Pero, ¿por qué? Porque no se sostuvo en el tiempo. Es importante mencionar que cualquier tipo de aprendizaje requiere lo que se llama ‘asimilación’ y ‘acomodación’. Asimilación de un conocimiento nuevo, pero acomodación también de lo anterior que conocía».

«El proceso de aprendizaje no es de un día para otro. Uno podrá decir, ‘pero yo lo informé’, bueno, pero eso lo tiene que incorporar, lo tiene que conocer muy bien y lo tiene que mantener en el tiempo. Esto tiene que ver con la dinámica de una capacitación en cualquier tema».

«¿Por qué consideramos hablar de esto al inicio? Porque para trabajar las buenas prácticas en las organizaciones, tenemos que entender esto, aquí está la clave, las cinco reglas de oro que son importantes. Que la organización lo tome como de interés, desde la cúpula, sobre que las personas puedan participar, que lo que se enseñe se comparta para que así lo puedan conocer todos, y que se pueda continuar en el tiempo».

«Acá nos encontramos dos disciplinas, el Derecho y la Psicología. Vemos muchas veces que las leyes están establecidas, pero, ¿qué pasa con la incorporación de esas leyes en la dinámica de las relaciones humanas? Este es un punto muy importante, porque ahí justamente comenzamos a conectar las disciplinas en donde la Psicología trata de los seres humanos con nuestras dinámicas propias, individuales, grupales y organizacionales».

SASÍAS

«No hay mejor forma que en cada organización haya en lo interno una regulación, un reglamento, hoy se habla de protocolo social, o sea, toda esa normativa que cada organización quiere recoger para sí y que sea la regla que los va a guiar ante distintas situaciones. Como decía Irene, es fundamental el conocimiento, no solo basta tener esa documentación, sino que hay que trabajarla, comentarla, difundirla, informarla, para que cada uno de los participantes, integrantes de esa organización, de ese equipo, la incorpore, la internalice».

«Entonces, ¿qué es un protocolo? Es un documento, una normativa, son normas que establecen cómo se debe actuar en determinados procedimientos. Así, ante una situación concreta, ya saben cuál es la línea que hay que seguir. Ahí están indicados todos los pasos en ese conjunto de normas o reglas. Cada organización la va a ir apropiando y acomodando a su situación concreta».

«Toda esa regulación siempre va a estar en sintonía con la norma madre, que es la Constitución, donde están consagrados los derechos humanos, y hoy por hoy tenemos, además de leyes, tenemos convenios internacionales como el 190 y la Recomendación 206 de la OIT que Uruguay ratificó el año pasado que justamente hacen referencia a toda esta dinámica».

«Cada país que ratifica (estas normativas internacionales), deberá adecuar su normativa en función de lo que marca este Convenio. Concretamente en Uruguay, ya teníamos antecedentes legislativos desde el año 2009, que reguló con la Ley N° 18.561, lo que es el acoso sexual en el ámbito del trabajo y en la relación docente-alumno. Y luego, en el año 2017, la Ley N° 19.580».

«Este Convenio da un paso más, porque abarca incluso en su ámbito de aplicación también al mundo rural, sosteniendo que las personas que trabajen, cualquiera sea su situación contractual, personas en formación, incluidas pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan empleo y postulantes. Es decir, es muy amplio el espectro de ámbito de aplicación en lo subjetivo, o sea, en los sujetos».

IRENE

«¿Cómo prepararnos para aplicar esta legislación, pero a su vez también a nivel de las buenas prácticas en todo lo referido a los recursos humanos, no solamente en cuanto a la temática del acoso? Es en el diseño de protocolos, reglamentos internos y códigos. A veces nos encontramos que en las organizaciones lo tienen escrito, pero sabemos igualmente que no en todos los lugares están presentes ni tampoco está escrito, y eso genera mucho malestar porque no se sabe qué es lo que está permitido y lo que no está permitido».

«Pueden decir que se supone que esto lo tienen que saber, es decir, que si sos capataz o mando medio lo tenés que saber. Si sos un empleado con formación, tenés que saberlo. Por eso es tan importante el diseño de instrumentos como son los protocolos. Recalco, no solo para la temática del acoso sino para todas las temáticas».

SASÍAS

«Por eso surge este protocolo, que pretende ser una respuesta concreta a alguno de los tipos de violencia que se presentan en el mundo de las relaciones laborales, mediante el establecimiento de pautas, de comportamientos, acordadas que nos permitan generar un clima en el que el respeto y la dignidad sean dominantes».

«El presente protocolo incorpora la apuesta a mejorar la convivencia como forma de superación de la violencia entre quienes a lo largo de nuestras vidas tenemos. Porque obviamente, los sujetos que comparten el ámbito laboral, pasan juntos muchas horas de su día, entonces obviamente hay que apostar a un clima amigable, donde no haya ningún tipo de violencia».

«También dice que se establecen los objetivos del protocolo. O sea, ¿qué es lo que busca? Sus alcances, instrumentos y métodos para ser gestionado. O sea, es la línea que tiene que seguir cualquier sujeto que se siente involucrado o tenga alguna inquietud o duda».

«Se prevé con precisión un procedimiento muy garantista para la investigación, para que los sujetos ante alguna dificultad deban plantear una duda, una queja, o directamente una denuncia, que sepan que serán garantizados no solo en el anonimato, sino también el secreto de toda esa investigación, que no se divulgue, que no se conozca».

«La propuesta es el resultado de un proceso de construcción colectivo, en la que participaron en un pie de igualdad personas que laboralmente cumplen roles muy diversos. En dicho proceso, aparte de las instituciones presenciales de intercambio, se buscaron generar espacios para que existiera la correspondiente difusión y discusión por todos los que quisieran realizar».

«Nos ha pasado con Irene de ir a trabajar en organizaciones de trabajadores y desconocían la existencia de lo que es un protocolo. A veces funcionarios de treinta años de trabajo y no sabían que en esa institución había un protocolo que regulaba y reglamentaba todas estas situaciones. Es decir, ahí falló lo que es la difusión y la internalización, o sea, la sensibilización y el conocimiento de la información. Tampoco es suficiente que lo reenvíen por la página web y digan que ‘la organización cumple’. No. Si una vez que el sujeto recibe esto, si no alcanza a poder internalizar, a conocer, a discutir, a complementar, eso no queda registrado. Entonces, hay que ir un paso más».

«Por eso es importante que todo protocolo o reglamento interno o código de ética, aunque en verdad no importa el nombre que le den, es importante que contemple lo que es el canal de denuncia. O sea, de qué manera el sujeto que tenga una duda, una inquietud o una denuncia directamente sepa cómo la va a canalizar. ¿Por dónde deberá hacerlo? Entonces, eso debe ser explícito, o sea que la persona deba hacerse cargo de lo que va a transmitir como denuncia, como inquietud, como queja, realmente tenga un sustento, al menos indicios probatorios».

«Que sea seguro, o sea, que sea fundamentado y confidencial, que no lo haga en redes sociales, por ejemplo. Es decir, que utilicen los canales que están establecidos en el propio protocolo, como forma de dar garantías no solo para el denunciante sino también del denunciado, de la institución, porque quiérase o no, esa institución estará bajo tela de juicio con respecto a cómo se comportó frente a una situación o por qué se dio esa situación de conflicto que hay que destrabar».

(Hasta aquí parte de una extensa exposición de ambas disertantes).