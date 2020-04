Por Dr. Adrián Báez

El Gobierno uruguayo se ha sumido en la polémica al impulsar la Ley de Urgente Consideración, su proyecto estrella para este mandato, en plena crisis por la COVID-19, lo que ha despertado críticas de la oposición frente a quienes piensan la importancia de preparar «el día después» a la pandemia.““La LUC y algunos de sus artículos más polémicos marcaron los titulares de la campaña electoral que llevó a Luis Lacalle Pou a la Presidencia de la República tras lo cual pensaba llevar este proyecto al Parlamento a comienzos de marzo, planteamiento interrumpido por la crisis sanitaria.““Sin embargo, el mandatario adelantó el pasado jueves que iba a remitir el texto a los legisladores de todos los partidos para su análisis antes de la presentación formal en el Parlamento, lo que despertó las críticas de la oposición.““Más tarde, la vicepresidenta Beatriz Argimón, matizó en conferencia de prensa que «aún no hay una fecha prevista» para su remisión formal al Parlamento, momento en el cual comenzarían a correr los 85 días para su discusión, tras los cuales el texto quedaría aprobado tácitamente. Este movimiento permite mitigar parte de las críticas, pues los partidos tienen tiempo para estudiar el texto antes de que se trate de manera formal. Atendiendo lo urgente pero pensando también en «el día después», el Gobierno trabaja «a dos velocidades» en la gestión de esta crisis, y en esta línea «pragmática» va este anuncio.““»El día después» del Ejecutivo tiene mucho que ver con la LUC, pues es la pieza principal de su política, que se vio interrumpida por la llegada del coronavirus al país el 13 de marzo, apenas 12 días de la asunción de Lacalle Pou como presidente; siendo una conversación que más temprano que tarde se iba a tener que darse.““El presidente uruguayo ha subrayado en varias apariciones públicas la necesidad de no solo trabajar en el ámbito de la salud sino también en lo social y lo económico, lo cual, es bastante coherente con la comunicación que ha tenido el Gobierno, muy pragmática y sin sacar nada de encima de la mesa.““Sin embargo, el anuncio de Lacalle Pou no estuvo exento de críticas por parte del Frente Amplio. «Lo urgente es la vida», subrayó en un comunicado, en el que declara que la emergencia sanitaria no está «controlada» ni «resuelta» y en el que reitera «la necesidad de convocar a un gran diálogo social». «Presentar en las actuales circunstancias un proyecto que contiene un paquete tan amplio y profundo de transformaciones, con un plazo tan acotado para su consideración, impide el amplio debate democrático necesario siempre, y más hoy ante las particulares circunstancias que atravesamos», reza el escrito. “

Indudablemente que, estas críticas, eran inevitables y se habrían dado independientemente de cuándo se hubiera presentado el proyecto.““Con 502 artículos, el texto remitido cuenta con el «consenso» de los partidos de la Coalición y de actores de la sociedad civil que hicieron aportaciones.““Una de las polémicas que surgió cuando se hizo público el borrador de esta ley fue la autorización a la Policía a conducir a dependencias policiales a cualquier persona cuando existieran indicios fundados de participación en un hecho con «apariencia delictiva», pues dejaba a criterio del agente este apartado. ““Seguridad pública, educación o la desmonopolización de los combustibles son algunos de los múltiples asuntos que se incluyen en este proyecto, constituyéndola en una ley de urgente consideración con muchos artículos, que promueven cambios tan profundos.““Ahora, queda que los legisladores la analicen en profundidad hasta que el Ejecutivo decida enviarla formalmente al Parlamento y ponga en marcha la que habría sido su política de Gobierno si la COVID-19 no hubiera llegado a Uruguay. La pregunta es: ¿una cosa es excluyente de la otra?. Creemos que no si se toman las prevenciones adecuadas.