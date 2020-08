Juanjo Alberti

FUNDADOR DE FLEETWOOD MAC

Es considerado hasta hoy en día uno de los violeros más originales y creativos que ha dado Inglaterra. Fundador de Fleetwood Mac, notable banda de todos los tiempos, de música exquisita, incluído en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 1998. Autor de temas que con el tiempo se fueron transformando en himnos, al estilo: «Black magic woman», «The green Manalishi (With the two prong crown)» «Albatros», «Man of the world», «Oh Well», entre otros tantos que aparecieron en las listas, siendo varios adaptados por una variedad de músicos. La publicación Rolling Stone lo clasificó en el casillero 58 en su lista de «Los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos». Su tono en «The super natural», fue calificado como uno de «Los 50 mejores históricos» por Guitar Player. Exactamente en junio de 1996, es elegido el tercer mejor violero de todos los tiempos en el mensuario «Mojo». Lo llamaron Peter Green, lamentablemente desaparecido el pasado 25 de julio, hace apenas unos días.

PETER ALLEN GREENBAUM, SU VERDADERO NOMBRE

Peter Allen Greenbaum, son los nombres y apellidos reales que figuran en los documentos de identificación del musico y compositor Peter Green, nacido el 29 de octubre de 1946, en Bethnal Green, Londres, Inglaterra, Reino Unido. Peter es el menor de cuatro hijos de Ann y Joe Greenbaum. Su hermano, Michel, fue quien le enseñó los primeros acordes de guitarra, y a la edad de 11 años, Green ya la tenía tan clara como su propio hermano. A los 15 años, mientras trabajaba para una compañía de navegación, tocaba el bajo en la agrupación Bobby Dennis and the Dominoes, luego se uniría a The Muskrats, más tarde a Tridents, inmediatamente en Peters Bardens, como guitarra solista de la banda, donde conoce y entra en amistad con el baterista Mick Fleetwood. Es en The Looners de Peter B que Green hace su debut fonográfico con el disco simple «If you wanna be habby» y «Jodrell Blues». Ya en 1966, Green forma y entra en Shotgun Express, grupo que practicaba música soul, de moda por esos años, pero Peter deja el conjunto luego de unos meses.

REEMPLAZA A ERIC

CLAPTON

En ese ir y venir, Green tiene la oportunidad de reemplazar a Eric Clapton en John Mayall & The Bluesbreakers en cuatro recitales. Al poco tiempo Clapton abandona la agrupación y Green se convierte en componente durante tiempo completo de la banda de Mayall. Así, registró dos de sus propias composiciones, «The supernatural» y «The same way», pero en 1967, Peter forma su propia banda de blues, con Mick Fleetwood, dejando a The Bluesbreakers. Se habían reunido Green, Fleetwood y Jeremy Spencer, en la guitarra, para darle forma a ese nuevo título que de manera primaria se llamó Fleetwood Mac de Peter Green con Jeremy Spencer. Al tiempo se unió Bob Brunning en el bajo. Al mes de haberse formado hicieron un toque en el Windsor National Jazz and Blues Festival, en agosto, 1967, firmando contrato con la fonográfica Blue Horizon de Mike Vernon. Los primeros temas grabados fueron «Rambling pony», y «I believe my time ain’t long»; lanzando su álbum debut convirtiéndose en suceso rápidamente por el Reino Unidos, e infinidad de países europeos. Su segundo LP «Mr wonderful»fue editado en 1968 y siguió la fórmula del disco debut, siendo considerado de interés para muchos de sus seguidores en esos años.

BLACK MAGIC WOMAN, UN TEMA INSIGNIA

También en 1968 pegan el hit «Black magic woman» de Peter Green -que luego rescataría Carlos Santana- «Albatros»,1969, con formidable sonido de guitarra instrumental, y más. Llegaría el álbum doble «Blues jam in Chicago», 1969, registrado en Chess Records Ter-Mar Studio de Chicago, también de impacto en el Reino Unido. Deseando mejorar en sus lanzamientos, Fleetwood Mac firma con Reprise Records de Warner Bros. Records, grabando su tercer álbum de estudio, «Then play on». El 20 de mayo de 1970, Green abandona definitivamente Fleetwood Mac. Por diferentes motivos, más adelante en el tiempo Green es diagnosticado con esquizofrenia pasando meses y meses en hospitales psiquiátricos sometido a terapias continuadas a mediados de los setenta. Así y todo continuó haciendo distintos trabajos en la música blues rock, como solista y en varias agrupaciones. Durante los períodos de enfermedad mental e indigencia, Green se mudó con su hermano mayor Len a su casa en Great Yarmouth, donde inició un proceso de recuperación, residiendo durante unos meses en Canvey Island, Essex. Se había casado con Jane Samuels en enero de 1978, divorciándose en 1979. Tenían una hija, Rosebud, nacida en 1978. Peter dejó de existir el sábado 25 de julio, a los 73 años, tranquilamente mientras dormía. Fue un verdadero virtuoso del rock. Más allá de la nostalgia.