PEDRO y PABLO

Se llaman Miguel Cantilo y Jorge Durietz, pero se hicieron populares bajo los nombres de Pedro y Pablo, dúo folk rock y de canción protesta de Argentina, creado en el año 1968, considerados como uno de los números pioneros del rock de la vecina orilla. Cantilo y Durietz hacían covers de Los Beatles en determinadas fiestas como trío, donde se les unía Guillermo Cerviño. En la tempora estival de 1968 viajaron a Punta del Este, donde organizaban toques por las playas, y en algún centro nocturno. Allí los empezaron a seguir jovenes entusiastas que les agradaba el sonido que ellos ejecutaban y cantaban, en un lugar de moda por aquellos años en la península, La Fusa, café y bar, que tenía una filial en el Gran Buenos Aires. Posteriormente regresan a Argentina para grabar su primer simple con «Yo vivo en ésta ciudad» y «Los caminos que no sigue nadie», en 1970, en el sello CBS Columbia. En ese tiempo no tenían decidico todavía el nombre del dúo. Primero le pondrian Jorge y Miguel que según ellos parecía de coiffeurs, luego sus apellidos pero eso no estaba de moda, seleccionando por último Pedro y Pablo, porque tenía que ver con el dibujo de Hanna-Barbera Los Picapiedra, ya que sus protagonistas se llamaban Pedro y Pablo. —-Como Pedro y Pablo, entonces, grabarían ese mismo año, lo que sería su «caballito de batalla» histórico. Lo mejor estaba por venir.

BRONCA CUANDO A PLENA LUZ DEL DIA…

El segundo disco simple de Pedro y Pablo llevaría en el lado B, «Vivimos paremos», y en el lado A, una canción de protesta que tiene vigencia hasta hoy en día: «La marcha de la bronca». Fue el primer éxito masivo del dúo, con el cual obtienen el Segundo Festival de Música Beat, también en 1970. El sencillo y el primer álbum está cumpliendo cincuenta años de su edición. «La marcha…» es una canción contestataria que aborda a resistirse a los silencios y expulsa hacia afuera del alma oprimida enojos, reclamos y molestia de todo tipo. Eso es la bronca. El peso de la presión sobre las libertades que obligan a ensayar una resistencia, como si de la defensa más aguerrida se tratara. «Bronca porque ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas,

y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar…» Se dice que parte de la letra y la música la componen Cantilo y Durietz, en las blancas arenas de las playas de Punta del Este, cuando hacían sus cantadas por las costas de Maldonado. «… Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los piolines, de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas,y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina, y con el de bastos entra a dar y dar y dar…» Pedro y Pablo consiguen presentar su himno en el Pabellón de las Rosas, Auditorium de Piriápolis, ante una importante multitud que los aplaude, corea el tema junto a ellos y los ovaciona. El hecho no hace más que poner de moda la canción y la protesta. Fue en 1970.

CATALINA BAHIA

La carrera de Pedro y Pablo continuaría con la edición de «Catalina Bahía», compuesto por Miguel Cantilo para su novia de ese momento. En 1972 lanzarían el álbum «Conesa» a través de la fonográfica Trova, que es presentado en sociedad en el Festival Buenos Aires Rock, ante unos veinte mil espectadores. En los años posteriores hasta 1975 los shows ya fueron esporádicos, debido a que Cantilo se ubicó en otro proyecto -Miguel Cantilo y Grupo Sur. Por aquel entonces Cantilo se radicó, primero en la colonia hippie patagónica de El Bolsón, y luego en España. Sin embargo, llegaron a grabar «Apóstoles», disco que sería postergado, y recién editado en 1981. Ya en 1982 vuelven a actuar en B.A. Rock edición 1982 y llenan Obras Sanitarias en tres grandes recitales, ofreciendo allí el flamante disco de estudio, tras diez años de paréntesis, «Contracrisis», al que más tarde le siguieron varios álbumes en vivo: «Pedro y Pablo en vivo», 1982, y «Pedro y Pablo en gira», 1984.

REUNION DE AMIGOS

En septiembre de 2004 Miguel Cantilo reunió a diversas personalidades del rock local, contando como invitado especial a Rubén Rada, y realizó una nueva versión de «La marcha de la bronca». El proyecto tuvo el nombre de Miguel Cantilo& Amigos, y los músicos invitados fueron: León Gieco, Gustavo Cordera, Ricardo Mollo, Alejandro Lerner, María Rosa Yorio, Hilda Lizarazu, Claudia Puyó, Los Súper Ratones, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Charly García, Juan Carlos Baglietto, y Jorge Durietz. Y por ahí se dice que volverán a hacer algo en vivo y en directo. Más allá de la nostalgia.