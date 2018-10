Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

«IF YOU LEAVE ME NOW» CON CHICAGO



Peter Cetera fue la gran voz de Chicago, el popular grupo de rock estadounidense. Sus interpretaciones tan particulares marcaron a fuego la historia de la música a mediados de los setenta. Así, cuelga el primer número uno de la banda, un himno que le pertenece y que se constituye en la canción más representativa de Chicago y de los sonidos de aquel momento, «If you leave me now», un clásico de clásicos. El tema fue editado como disco simple el 31 de julio de 1976, encabezando las listas de Estados Unidos y Rein o Unido, durante semanas, logrando los premios Grammy por mejor arreglo instrumental con acompañamiento vocal, y por mejor interpretación. Tanto ha tenido de repercusión este trabajo, que hasta hoy día existen más de cien covers del mismo, registrados por distintos artistas alrededor del orbe. Peter Paul Cetera, también fue un miembro original de Chicago, destacándose -además de compositor y cantante- como bajista y hasta a veces productor del grupo. Desde que abandonó el conjunto, ha logrado que dos de sus sencillos logren la máxima ubicación de Billboard Hot 100. Sin dudas, una estrella de oro.

LO LLAMAN «EL POLACO»

Cetera llegó a este mundo el 13 de septiembre de 1944, en el distrito Morgan Park, en el sur de Chicago, Illinois. Tiene 74 años. Es el segundo de seis hijos, de ascendencia polaca-húngara. Los hermanos de Peter incluyen a Tim y Kenny, quien figuran en los créditos de los discos como músicos de estudio en algunas de las grabaciones de Chicago y en varios de los registros en solitario del propio Peter. Cetera asistió al Seminario Preparatorio Archbish op Quigley durante un año, porque su madre deseaba que fuera sacerdote. Más adelante, se anotó en Mendel Catholic Prep High School, graduándose en 1962 figurando entre los alumnos notables del instituto. Su interés por la música comenzó a los 11 años cuando sus progenitores le obsequiaron un acordeón en lugar de la guitarra que él deseaba. A los 15, algunos compañeros del secundario lo llevaron a un pequeño club para ver una banda llamada The Rebel Rockers, que lo motivó a comprar una guitarra acústica. Finalmente, aprendió bajo eléctrico y junto a tres amigos -baterista, saxofonista y guitarrista- empezó a tocar en determinados sitios, alternando las voces con el guitarrista. Peter integró varias agrupaciones, como The Exceptions, en los sesenta, grabando varios singles y comentando al respecto más tarde entre sus pares… «Cuando tenía 18 años, ya ganaba más dinero que mi padre».

THE BIG THING A CHICAGO

A fines de 1967, luego de observar una actuación de la banda The Big Thing -impresionado notoriamente por la combinación de instrumentos de viento con puro rock and roll- Cetera abandona The Exceptions y se une a The Big Thing, que inmediatamente cambiaría su nombre por The Chicago Transit Authority, en Columbia, 1969. Peter fue el cantante principal en tres de los once temas del álbum, junto al tecladista Robert Lamm y el violero Terry Kath. La siguiente producción de Chicago, otorgaría al grupo popularidad mundial; «25 or 6 to 4» fue el primer hit donde Cetera fue vocalista, siendo «Where do we go from here?», la primera composición de Cetera. Seguirían «Wishing you were here», «Happy man», «Baby, what a big surprise», y por supuesto el ya nombrado «If you leave me now». Años posteriores Chicago declinaría en su etapa exitosa y en 1981 Cetera publica su primer álbum como solista, Peter Cetera, con Warner Bros. Records, luego de adquirir los derechos de su contrato anterior con Columbia.

SUCESO EN EL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

Luego de varias idas y venidas Chicago y Cetera toman caminos diferentes en julio de 1985. Peter registra su segundo álbum «Solitude/Solitaire», en el cual se destacan dos impactos suyos; «Glory of love», y «The next time/fall», a dúo con Amy Grant. Actualmente ‘’Solitude/Solitaire’’ es disco de platino, por ventas superiores a un millón de unidades, colocadas solamente en Estados Unidos. En agosto 1988 edita su tercer placa «One more story», en el cual participan Madonna y David Gilmour. En 1992 saca su cuarto álbum «World falling down». Hasta el presente realiza giras por todo el territorio norteamericano, Europa y hasta llego el año pasado a presentar su show en el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde logró la ansiada gaviota de plata. Peter Cetera volvió a grabar «If you leave me now» como solista para su álbum de 1997 «You’re the Inspiration: A Collection». Contrajo nupcias con Diane Nini en 1982, separándose en 1991. Tiene dos hijos: Claire y Senna. Más allá de la nostalgia.