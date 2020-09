Estimada redaccion del Diario El Pueblo:

Con mucha atención leí el artículo sobre las drogas publicado el pasado lunes 14 de septiembre en la versión on line de su diario escrito por el Dr Carlos Texeira.

Un tema sin lugar a dudas de primerísima importancia. La droga, un flagelo que socava la familia y la sociedad uruguaya. Muy buen artículo, tratado con seriedad y sin hipocresía Hace notar que también el alcohol y el tabaco, droga y adicciones socialmente aceptadas corrompen. El autor se anima a plantear y nos hace preguntarnos si las hasta ahora impuestas medidas represivas no han dado resultado, no sería un orden controlado y programado del mercado de las drogas una solución.

Como ejemplo quiero contar el programa que se lleva acabo desde mediados de los 90 en Suiza, país donde resido, con adictos a la heroína. Ellos están registrados y reciben 2 veces al día una dosis mínima que ha permitido mantenerlos controlados y eliminar el mercado negro generado de la venta de esta droga y ha permitido que los adictos ya no tengan que financiar su consumo a través de actividades también ilegales o violentas.

Me gustaría que siguieran publicando más artículos de esta índole que nos permiten reflexionar sobre temas tan actuales e importantes.

Saluda atentamente desde Berna, Suiza.

Ana Cristina Molteni

Ellas: candidatas

a ediles

A la vista está ,quien más se preocupa por las mujeres es el FA y que ocupe el lugar que todas merecemos.

Juan Pueblo

Llamado a sala. El intendente Noboa

afirma que hay un superávit de $199.814.599

A la edil Márquez no le da vergüenza hacer esa interpelación cuando el intendente anterior hizo terrible desfalco dejando hundida la Intendencia que cuando asumió Lima tuvo que vender vehículos pertenecientes a la propia Intendencia para pagarle a los municipales a los cuales les estaban adeudando. Lo menos que pueden hacer los municipales es defender la gestión del FA.

Wilmar

Bella Unión

El senador de la República por el Partido Colorado, Tabaré Viera, no aprueba el apoyo del ex intendente Carlos Signorelli a Pablo Caram del Partido Nacional.

Dijo «los colorados votamos colorado». PERO QUE TIPO PAYASO. POR LAS DUDAS LE RECUERDO SENADOR QUE VOTARON A LOS BLANCOS EN LAS ELECCIONES NACIONALES PASADAS Y HACEN TODO LO QUE EL PRESIDENTE QUIERE.

Salteño

Mauricio Moreira ganó la Vuelta a Valencia

La vuelta a Valencia es una prueba menor en su importancia.

Ni en España se la considera importante ya que las grandes competencias allí son la vuelta a España,a Cataluña y al país Vasco.

Julian Benitez

Andrés Lima

destacó colocación de luminarias Led en avenidas Oribe

y Patulé

Este pobre Noboa creo q hizo, en estos pocos meses, más que el enfermo Lima. Lástima que no se animó a decir como encontró a la IMS.

PremiosOscar

Siempre fue así y no debiera preocuparnos

tanto…

Pensé que el editorial de hoy iba a estar dedicado a los ediles que abandonaron la sala con el fin de impedir el homenaje por los 100 años del Partido Comunista de Uruguay.

Hermenegildo

Presentaron en

nuestra ciudad el proyecto nacional«Cero Callejero»

para crear centros de albergue para animales en situación de calle

El proyecto expuesto en la nota dice que es lo que van a hacer pero NO COMO LO VAN A HACER ni tampoco los recursos económicos que deben disponerse para «Cero callejeros».

Recordar que la implantación de chips electrónicos para identificación de las mascotas fracasó por su alto costo.

Pero lo más importante que no lo dice la nota es que el éxito de Holanda con los perros callejeros fue que subieron enormemente los impuestos para la compra de perros de raza lo que hizo que se cambiasen las costumbres y se empezó a adoptar a canes que estaban en los albergues lo que produjo una disminución enorme de la población canina en los albergues y me imagino que también el costo económico para mantenerlos en funcionamiento.

Pero más allá de lo que se haga tenga éxito o no actualmente la situación de los canes dice mucho como es la sociedad en su trato con los animales y en la tenencia de estos.

Juan Costa