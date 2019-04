En la vida hay que tener valores, principios y palabra. Recuerdo el 8 de marzo del pasado año, en el que mataban a un amigo, quien cumplía con su trabajo en servicio de la sociedad.

Días después, salían autoridades gubernamentales a hablar en todos los medios periodísticos a decir en todos lados que, su familia, no sería desamparada, que su hijo recibiría su lugar en la Policía y que, les darían una vivienda. Hoy, nada se cumplió.

Por favor, no aprovechar las desgracias ajenas para un bien personal.

A los políticos que prometieron tanto y no cumplieron nada. Riesgo.

Richard Estévez

C.I. 3.577.931-7