He sido partícipe y testigo de proyectos que el Consejo de Educación Secundaria conjuntamente con organismos del deporte uruguayo proponen para involucrar a los jóvenes estudiantes, por ejemplo:

*Gol al futuro;

*Pelota al medio a La Esperanza.

Donde la práctica del deporte es la estrategia para fomentar buenos valores y forjar una vida sana y saludable. En respuesta a que nosotros los mayores siempre repetimos: “Se perdieron los valores”.

Los objetivos de esas propuestas están enfocados a acompañar a los alumnos para mejorar los niveles de enseñanza, disminuir la deserción, alejarlos de las drogas.

Una de esas drogas es el alcohol, todos sabemos la incidencia que tiene con otras drogas más tóxicas y con los accidentes de tránsito.

El sábado concurrí al Estadio Dickinson a presenciar un partido de fútbol, porque según dicen: “Los hinchas amamos la camiseta”.

Me llamó muchísimo la atención, una bandera con la frase:

“ LOS BORRACHOS DEL BALCÓN”.

Pero mi tristeza fue mayor cuando vi la misma frase en la camiseta de los jugadores adornándoles el pecho.

Por eso mi pregunta:¿Alguien lo controla?

Como vieja docente, consulté a un fiel amigo: el diccionario de la lengua española. Borracho significa:

-que tiene la mente trastornada por haber tomado bebidas alcohólicas;

– que tiene el vicio de tomar bebidas alcohólicas en exceso.

Por eso la frase no me parece adecuada para un traje de etiqueta como lo es la sagrada camiseta.

Si publican mi humilde pensamiento, sé que muchos lo van a interpretar con ironía. Pero mi mensaje es principalmente para que los jóvenes tengan la oportunidad de ser críticos y reflexivos, que nos digan a nosotros los mayores, cuando NO estamos enseñando con el ejemplo.

Gracias.