Distintos temas son abordados esta semana por los lectores de EL PUEBLO, en primer lugar aparece la aclaración de la víctima de un incendio sobre la nota que pretendió informar sobre el hecho y también otros temas basados en un análisis sobre la educación en valores y otro artículo de un salteño que emigró hace años respecto a la situación general del país. Todas estas visiones en nuestra sección semanal, Todas las Voces.

Felicito por la gran labor Social de Casa Grande.

Una Gran Familia.

Soy testigo de profunda dedicación y profesionalismo.

Admiro a este equipo (Doctores, Psicólogos, administrativos y personal auxiliar como el de vigilancia y de limpieza) todos ellos brindan lo mejor de sí, haciendo de esta Casa sin dudas algo distintivo y muy productivo para la ciudadanía.

JEMAD

Dos principios de incendios

Cuando leí el informe acerca del principio de incendio sucedido en mi casa me pareció casi un chiste. Primero que no comenzó en mi dormitorio sino en el de mi hermano donde inmediatamente llamó a mis padres que duermen abajo y cuando estos subieron ya había agarrado parte del colchón. Mi padre lo que hace es sacar el colchón fuera del cuarto y este queda trancado en la escalera de madera y mis padres, mi hija y yo quedamos arriba encerrados en mi dormitorio porque no teníamos por dónde salir y empezamos a gritar a los vecinos. Los vecinos fueron quienes apagaron el fuego. Cuando los Bomberos llegaron ya había pasado todo. A mi hija y a mí nos trasladó un móvil policial a emergencia, donde ya se encontraba mi madre que sí sufrió quemaduras leves y fue dada de alta. Mi hermano mayor fue atendido en otro centro también trasladado por la Policía que también tiene quemaduras en un pie y dos puntos en la mano derecha producido por una chapa al subir al techo ya que juntos con otros vecinos, querían arrancar la reja para sacar a mi bebé de ahí. Así sucedieron las cosas no como las contaron. Sí fue producido por la estufa pero la situación fue controlada por los vecinos y nadie más.

Katerine Cabrera

A 35 años de la memorable respuesta del pueblo uruguayo

Necesito saber dónde puedo encontrar comentarios y fotos de River Plate salteño de los años 1980 Y 1981.

WALTER OROÑO

Presente y pasado de Salto a través de Facebook

Muy buena la página de los salteños y agradezco a las hermosas imagenes de nuestro Salto y los recuerdos que nos trae a la memoria muy recomendada para ver lo que sucedió o las propagandas como la de la tienda Alaska en la que hice una anécdota del abuelo de mi senora que le daba la mano a los manequies y los saludaba, buenos días o buenas tardes y lo quedaba mirando porque no le contestaba, era el tío del recordado mulato Álvez.

juanracceedo

Nicolás Albertoni dice que exportación de citrus no puede depender solamente de EE.UU y hay que diversificar

Eso ya se sabe hace mucho tiempo. Realmente no veo claro el aporte. El problema con Estados Unidos es si Uruguay se pone en contra de determinadas posiciones. Por ejemplo, no unirse al Tratado del Pacífico, buscar tratados de libre comercio no con países pobres sino con los de alto consumo. El mercado interno de Uruguay es muy chico (somos 3.000.000) y el consumo es bajo. Hay que producir para exportación.

Robebe

La gruta del Padre Pío en la estancia La Aurora ha generado, a juicio de los responsables del lugar y de la Iglesia Católica, una distorsión de su origen: ¿La gruta de los milagros?

Buenas…He visitado la gruta del Padre Pío en infinitas ocasiones, en cada una de ellas he sentido la fuerza de la energía que allí está instalada, a cada vez de ir la necesidad de volver se hace más fuerte, no digo con esto que sean de extraterrestres ni nada que se les parezca, digo que esa figura que allí se encuentra y su entorno de paz calma mi ser espiritual. Debo agradecer a esas personas que tuvieron ese momento de lucidez para allí erigir esa gruta con esa imagen maravillosa de Padre Pío.

Con total respeto es que escribo estas líneas dejando mi comentario muy personal, considero que también otras personas coincidirán con lo escrito por mí….

Bendiciones mil…Gracias Pío.

Sergio

La educación es el pilar de la organización social…

Soy cotidiano usuario del transporte público y coincido totalmente con lo expresado. No quisiera estigmatizar ni mucho menos, pero escenas como la que describe el artículo son muy comunes. Seguramente esas personas no han recibido en sus hogares la básica educación que refiere al respeto y la convivencia. Esto queda comprobado porque quien suscribe más de una vez le ha solicitado a chicos jóvenes y aparentemente sanos que cedan el asiento a personas mayores, recibiendo en algunos casos una respuesta afirmativa, pero en otros, decididamente la negativa y en términos poco apropiados. No estaría mal una campaña de educación en valores de convivencia y sentido solidario en la vía pública y en los medios de transporte colectivo. Ya va siendo hora que recuperemos el nivel de amabilidad y empatía que ostentamos hace un tiempo.

Guillermo Fernández

Realizaron ayer el lanzamiento de Turismo Social con atractivas propuestas para los pasivos y los trabajadores

Hola quiero saber si este paquete es para pensionista de Río Negro o adónde nos dirigimos por el turismo social del BPS. Muchas gracias.

Blanca Negrín

N. de R.: A la oficina de Turismo de cada Intendencia o al mismo BPS.

Embistió un mojón y una menor resultó gravemente herida

Indudablemente la menor no viajaba como exige la ley, atrás y en silla adecuada. Cuántos niños son transportados irresponsablemente en la parte delantera y sin cinturón. Los inspectores de tránsito deben cumplir con su profesión, deben prevenir. Y no tener que actuar después. Están equivocados, ellos o sus autoridades.

José

Para que se queden

Emigré de UY hacia España hace 15 años, con 36 años y 4 hijos y mi vivienda pagada.

No lo hice por un tema exclusivamente de ingresos, sino por motivos de “calidad de vida” como la estabilidad económica (léase poca inflación, trabajo, oportunidades, etc), la seguridad, de ver que la sociedad en general tiene cubiertas las necesidades básicas satisfechas (vivienda, salud, educación, etc). No me arrepiento de haber emigrado, es duro al principio pero luego uno se adapta y valora la decisión tomada. Regresar no está en mis planes ¿para qué? ¿qué me atrae más allá de la nostalgia de volver a UY?

Cuando regreso a UY de visita cada 2 años, me da tristeza constatar que la calidad de vida de los uruguayos decrece sistemáticamente (no echemos la culpa exclusivamente a los partidos políticos, después de todo alguien los vota ¿no?) y que no avanza.

La única forma de revertir esta situación es con educación, trabajo y esfuerzo… aspectos todos en claro retroceso en el UY actual. Esto lleva tiempo y sacrificio y una sociedad que está instalada en la inmediatez y lo fácil no lo va a lograr.

Con diagnósticos, deseos y buenas intenciones no se consigue nada. Hay que madrugar, arremangarse y trabajar todos juntos (primero los políticos que son los lideres que tienen que dar el ejemplo), de otra forma no se sale. Sobran ejemplos en la historia…por ej. Alemania, Japón, Italia, perdedores de la II Guerra Mundial han superado la derrota y han salido adelante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Haciendo paro, protestando, quejándose continuamente o trabajando con mucho sacrificio y austeridad?

Bienvenido el citado informe…. ahora toca actuar y hacer algo.

Aldo Solaro

Anoche fue inaugurada la remodelación de la Plazoleta Roosevelt que se convirtió en un destacado espacio público de la ciudad

¡Qué alegría ver remozada esta hermosa plaza! Para los que no vivimos actualmente en Salto, con su balconada al río, es un símbolo del Salto que amamos.

Hamlet Pascale