La marcha por la seguridad, así como también el robo a un local de repuestos y otros temas de la vida cotidiana fueron comentados por los lectores la última semana y los publicamos en nuestra sección semanal Todas Las Voces.

Salto ¿volverá a ser una ciudad con calles en buen estado?

La verdad una vergüenza el estado de las calles, hacía años que no viajaba a Salto y no agarré una calle sana y yo me quejaba de Paysandú, es un lujo al lado de Salto, pero la verdad no sé qué pasó en Salto, ¿no hay Intendencia o qué?, ¿para qué la gente paga impuestos?

Pablo

El Sindicato Único de Policías del Uruguay (Filial Salto) adhiere a la marcha por las limitaciones que tienen para actuar

Esta noticia la comentamos varias veces, la marcha no se dio, eso es tener sentido común, la defensa de estos hombres no es en la calle, además cuando metemos las de caminar, debemos, no dejar a los camaradas tirados, debemos tratar de sacarlos del atolladero siempre y cuando valga la pena.Una medida muy positiva no haber realizado la marcha, hubieran quedado en ridículo. Estas cosas sirven de experiencia, para no apresurar opiniones.

Gonzalo Vidal

N. de R.: la marcha se cumplió el 18 de setiembre.

Furibundo descargo del propietario de un local que fue atacado por delincuentes tras romperle la puerta blindex

Jueves, 4 de la madrugada, Policía corría una moto, por Rivera, calle rincón, Harriague, Treinta y Tres, sin luces ni sirena, yo que andaba trabajando casi me llevan por arriba. Nada se supo. Que venga La Republicana, y saque los chorros de la calle.

Juan

Furibundo descargo del propietario de un local que fue atacado por delincuentes tras romperle la puerta blindex II

Vergüenza total da la impunidad que hay en estos casos. ¡Viva la justicia de mi país!

Federico Moscatelli

Proyecto de ley establece cuota de ingreso para personas del colectivo trans en llamados para organismos públicos

Basta de cuotas. Todos los ciudadanos son iguales, la diferencia está en las aptitudes que tengan para el cargo a que aspiran. No importa el color de la piel o el sexo, o la minusvalía si no lo capacita para la función. Basta, repito, de cuotas…

M.C. Cattáneo

Marcha por seguridad dio mensaje a favor de la Policía y exigió a las autoridades que les den potestades para actuar

¡100% apoyo a la manifestación y a los oradores!

Felicito al intendente por su coraje. Fuerzas al Jefe de Policía, en su quebranto de salud.

José

Alertados por la situación de violencia, autoridades de la Policía e Intendencia se reunirán esta mañana

Lo que hoy nos toca vivir una ola de inseguridad se debe en gran parte a nuestra responsabilidad.

Confundimos Autoridad con Autoritarismo. Confundimos Seguridad Policial con Militarismo y represión social. Confundimos Juventud con Delincuencia Juvenil. Defendiendo estos valores en nuestra representación Jueces y Fiscales también se confunden.

José

Marcha por la Diversidad prevista para el 23 de septiembre. Se implementa nuevamente la campaña “Salto Diverso”

Nuestro Derecho de Familia, es textualmente una copia del Derecho Canónico, esto se debe a que nuestra Sociedad comparte los valores inspirados por la Iglesia. Sabido es la posición del Vaticano al respecto. No entiendo por qué fomentar anti valores. No entiendo por qué violentar a nuestros niños en nombre de la diversidad. Cada cual es libre, el derecho de uno termina donde empieza el de los demás, por favor respetemos el derecho a educar de acuerdo al ejemplo. No estoy en contra de la diversidad, pero tampoco se puede pedir amparo social y jurídico a algo que es contra natura.No es Justo para los que pretendemos transmitir valores a nuestros hijos se nos agreda de esta forma.

Recordemos que hasta 1990 la OMS entendía a la homosexualidad como una enfermedad Psiquiátrica. Les pido a la Diversidad, que entiendan que los que no estamos en la Diversidad, también tenemos Derechos.

José

Estado Islámico reivindica ataque en un centro comercial de Minnesota

Al periodista: se debe decir ¨estado islámico¨ con minúscula. Este grupo no es un Estado, no tiene territorio, Población, Gobierno ni reconocimiento de ningún país ni organismo internacional.

Tampoco es Islámico ya que esto designa una religión monoteísta que tiene sus bases en el Judaísmo y Cristianismo, comparte en absoluto todos sus valores, estas atrocidades no se puede asignar a una religión. Tenga en cuenta que el Poder de los Gobiernos Occidentales dominantes se basa en fomentar el terror (con dinero y armas) para luego de una forma cínica, brindar protección a sus ciudadanos, quitándoles libertades y hundirlos en la ignorancia, para facilitar su dominio.

José

Intendencia iluminó todas las localidades de la zona este del departamento y también Arenitas Blancas

Se les olvidó mencionar que fueron los vecinos quienes se hicieron cargo de la compra de los 40 brazos para focos nuevos… en fin..

Gustavo

Diputada Eguiluz hizo pública la denuncia presentada contra el intendente Andrés Lima y otras

autoridades

Lamentabale la Diputada, debería quedarse calladita y no soy político y de ninguna fracción pues considero que todos son iguales, y esta Sra. se olvida de lo que hicieron ellos, las calles un desastre, intransitables, usando en su provecho los adoquines de calle 18 de julio, y mucho más, encima de todo sale elegida Diputada, ¿qué ha hecho por Salto como Diputada?, así está el país y nuestro Salto con los dirigentes que tenemos. Lamentable diputada, déjese de defender lo indefendible y dediíquese a hacer algo por el país y por Salto y de esa manera demostrar que el sueldo que gana no es en vano.

Roberto

Hugo Dávila y los 96 años del Partido Comunista

“23 de agosto Día Internacional de las Víctimas de los Regímenes Totalitarios Comunistas y Nazistas”.

El Comunismo a lo largo y ancho del mundo y en toda su historia ha dejado más de 100 millones de muertos tratando de imponer su ideología. Hoy decirse Comunista es peor que llamarse Nazista. Los uruguayos no debemos permitir que estas ideologías totalitarias permanezcan en nuestra sociedad.

josé

La gruta del Padre Pío en la estancia La Aurora ha generado, a juicio de los responsables del lugar y de la Iglesia Católica, una distorsión de su origen: ¿La gruta de los milagros?

La vida del Padre Pío fue la real y nueva presencia de Jesús en nuestras vidas, así lo demostraron sus estigmas. Nosotros tenemos la gracia de reverenciarlo en Salto y contamos con un gran santo que es intermediario de nuestras peticiones a Jesús y María.

Alberto

Procesaron sin prisión al hombre que embistió a la adolescente que caminaba por una cebra en la Oribe

“Lesiones graves culposas en calidad de autor”.

No respetó una cebra y lastimó a una persona, el juez lo procesó sin prisión y le sacó la libreta. ¿Quién controlará que no conduzca? ¿Quién repara los daños hechos a la persona lastimada? Realmente ridícula la justicia. Sigamos con el subdesarrollo…

Manuel Albisu

Al Pa’ Ti: la luz sigue encendida

Hugo Lemos;muy buena tu nota sobre Pa Ti.Buen amigo,vecino,sincero y honesto como decís tú.-Un hombre bueno,se lo va a extrañar.-

Tati.